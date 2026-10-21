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Обрат след 5 години: Кристина Апългейт няма множествена склероза
  Тема: Известни личности

Обрат след 5 години: Кристина Апългейт няма множествена склероза

21 Октомври, 2026 06:54 893 6

  • кристина апългейт-
  • множествена склероза-
  • диагноза-
  • джейми-лин сиглър-
  • месси

Актрисата разказа, че продължава да има тежки симптоми и използва инвалидна количка, въпреки че лекарите вече смятат, че няма множествена склероза

Обрат след 5 години: Кристина Апългейт няма множествена склероза - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кристина Апългейт заяви, че лекарите са установили, че няма множествена склероза, въпреки че повече от пет години живее с тежки симптоми и лечение, свързани с тази диагноза. 54-годишната актриса разказа за промяната в подкаста MeSsy, който води заедно с Джейми-Лин Сиглър.

Апългейт, която обяви публично диагнозата си през лятото на 2021 г., каза, че е получила новината по време на последния си престой в болница. „Тя влезе в стаята ми и каза: „Поздравления, нямаш МС“, разказа актрисата.

Вместо облекчение обаче новината я оставила объркана. „Не е като да са поставили грешна диагноза и изведнъж да съм се оправила. Не съм се оправила, Джейми! Дори напротив, състоянието ми се влоши“, каза Апългейт. По думите ѝ предстои лекарите да проведат задълбочено изследване, за да разберат какво е причинило симптомите ѝ от 2021 г. насам.

Актрисата заяви, че все още използва инвалидна количка при посещенията си при лекар и не може да измине разстоянието от автомобила до кабинета. Тя разказа и че е преминала през тежка депресия и е загубила работата си заради здравословното си състояние.

„Не се случи нищо магическо, когато тя каза: „Нямаш множествена склероза“. Нищо магическо не се случи“, каза Кристина Апългейт.

Апългейт определи ситуацията като „пълна лудост“ и заяви, че се чувства така, сякаш е разочаровала хората, с които е споделяла публично борбата си с множествената склероза. „Сега вече нямам причина и това ме кара да се чувствам изключително неспокойна и объркана“, каза тя.

Защо диагнозата може да бъде преразгледана

В епизода участва и д-р Марва Кейси, доцент по неврология в медицинския център „Сидарс-Синай“. Тя обясни, че за множествената склероза няма един-единствен тест, който да потвърди или отхвърли заболяването.

„Нямаме един-единствен тест за МС. Става въпрос за съвкупност от критерии“, каза Кейси. По думите ѝ почти един от всеки петима души, на които е било съобщено, че имат множествена склероза, всъщност не е имал заболяването. Тя добави, че повечето от тези пациенти са приемали лекарства за лечение на МС.

Към момента не е съобщено каква е причината за симптомите на Апългейт и каква диагноза ще бъде поставена след предстоящото изследване. Потвърдено е единствено, че лекарите са преразгледали досегашната диагноза, докато физическите ѝ затруднения продължават.

Източници: dnes.bg, apnews.com, cbsnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Здравна каса

    5 1 Отговор
    Да не са и объркали клиничната пътека?

    Коментиран от #4

    07:07 21.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дзак

    0 1 Отговор
    Няма как да има!

    07:19 21.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ДДДД

    0 0 Отговор
    За тази диагноза се прави пункция на костен мозък и ЯМР. Трудно може да се объркат.

    Коментиран от #6

    07:51 21.10.2026

  • 6 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДДДД":

    Дано при вас да няма грешка!

    07:55 21.10.2026