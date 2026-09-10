Доли Партън скрила диагнозата рак и от семейството си

Легендарната американска певица Доли Партън е пазила в тайна битката си с рака дори от част от собственото си семейство. Това разкри сестра ѝ, певицата Стела Партън, в интервю за „CBS Mornings“.

Доли Партън почина на 25 август 2026 г. в Нашвил на 80-годишна възраст след кратка битка с онкологично заболяване. Семейството ѝ не е разкрило какъв тип рак е имала и колко дълго е продължило лечението.

„Доли не можеше да понася негативните неща и не искаше феновете ѝ да се тревожат“, каза 77-годишната Стела Партън. По думите ѝ не всички роднини са знаели за здравословното състояние на звездата.

„Някои от нас знаеха, тези, които бяхме по-близо до нея“, уточни певицата.

Стела Партън обясни, че сестра ѝ не е искала да вижда хората около себе си тъжни. Според нея Доли Партън би била щастлива от огромната вълна от любов и почит, която последва смъртта ѝ.

Малко след кончината на звездата Стела Партън разкри и друга подробност за последните ѝ месеци. Доли Партън била готова да участва в експериментално лечение, ако лекарите преценят, че за нея вече няма надежда, с идеята резултатите да бъдат полезни за бъдещи пациенти.

„Сестра ми мислеше за другите до самия край“, написа тогава Стела Партън.

Представителите на Доли Партън потвърдиха след смъртта ѝ, че певицата е преминала през „кратка и смела битка с рака“, но не предоставиха допълнителни подробности за диагнозата.

В последната година от живота си изпълнителката на „Jolene“, „9 to 5“ и „I Will Always Love You“ неколкократно отменяше или отлагаше публични ангажименти заради здравословни проблеми. Самата Доли Партън призна в едно от последните си интервюта, че известно време е пренебрегвала собственото си здраве, докато се е грижела за съпруга си Карл Дийн. Той почина през март 2025 г. след близо 60 години брак.

Доли Партън беше погребана на 28 август в Woodlawn Memorial Park and Mausoleum в Нашвил, редом до Карл Дийн. Церемонията беше малка и частна, в съответствие с желанието на певицата.

Кънтри звездата остави след себе си кариера, продължила повече от шест десетилетия, десетки световни хитове и значително благотворително наследство, включително програмата Imagination Library за насърчаване на детското четене.