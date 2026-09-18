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Ким Кардашиян получи нова плашеща диагноза, свързана с покойния ѝ баща (ВИДЕО)

Ким Кардашиян получи нова плашеща диагноза, свързана с покойния ѝ баща (ВИДЕО)

18 Септември, 2026 17:31 523 4

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  • диагноза-
  • хранопровод

Адвокатът Роб Кардашиян почина от рак на хранопровода

Ким Кардашиян получи нова плашеща диагноза, свързана с покойния ѝ баща (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ким Кардашиян разкри, че е диагностицирана с езофагит, възпаление на хранопровода. Новината предизвика притеснение сред близките на 45-годишната риалити звезда и предприемач заради семейната ѝ история.

Диагнозата става известна от трейлъра на осмия сезон на „The Kardashians“, публикуван на 17 септември. В кадрите Ким Кардашиян съобщава за здравословния проблем, а по-късно е показана в болнично легло по време на медицински преглед.

„Имам нещо, наречено езофагит“, казва основателката на Skims. Глас зад кадър веднага прави връзка със заболяването на баща ѝ Робърт Кардашиян.

Адвокатът и бизнесмен Робърт Кардашиян почина през 2003 г. на 59-годишна възраст от рак на хранопровода. Езофагитът и ракът на хранопровода обаче са различни медицински състояния.

Майката на Ким Кардашиян, телевизионната звезда и бизнесдама Крис Дженър, реагира емоционално на новината. „Не мога, кара ме да плача“, казва тя в трейлъра.

Засега не се съобщават подробности за причината и тежестта на състоянието на Ким Кардашиян или за назначеното ѝ лечение.

Езофагитът представлява възпаление на тъканите на хранопровода и може да причини болезнено или затруднено преглъщане и болка в гърдите. Сред възможните причини са стомашен рефлукс, инфекции, алергични реакции и определени лекарства. Лечението зависи от конкретната причина.


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