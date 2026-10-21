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Архивни СНИМКИ показаха Мадона преди световната слава
  Тема: Известни личности

Архивни СНИМКИ показаха Мадона преди световната слава

21 Октомври, 2026 07:23 827 2

  • мадона-
  • дан гилрой-
  • архивни снимки-
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  • ню йорк

Кадрите от 1979 г. са заснети от тогавашния ѝ приятел Дан Гилрой, когато певицата е 21-годишна танцьорка в Ню Йорк

Архивни СНИМКИ показаха Мадона преди световната слава - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

С къса тъмна коса, без грим и в семпли ежедневни дрехи - така изглежда Мадона на архивни снимки от 1979 г., когато все още е 21-годишна танцьорка в Ню Йорк. Кадрите са заснети от тогавашния ѝ приятел Дан Гилрой и показват бъдещата поп звезда далеч от сценичния образ, с който по-късно ще стане световно известна.

На част от фотографиите Мадона е в градски автобус със суичър, зелени карго панталони и спортни обувки. Обикновената градска среда контрастира с по-късната ѝ кариера, белязана от мащабни концерти, провокативни сценични образи и хитове, превърнали я в една от най-популярните певици в света.


Живот в стара синагога в Куинс

По това време Мадона се опитва да намери мястото си в артистичния живот на Ню Йорк. След началото на връзката си с Дан Гилрой тя се премества да живее при него и брат му Ед в стара синагога в квартал Куинс, преустроена в дом.

Братята Гилрой работят като сервитьори през деня, а вечер се занимават с комедия. Мадона започва да развива музикалните си умения и да прави първите си опити в писането на песни. Дан я учи да свири на китара, а двамата заедно с Ед създават групата Breakfast Club.

В началото Мадона е барабанистка. Постепенно обаче тя застава пред микрофона и започва да изпълнява собствени композиции. През 1980 г. напуска групата и създава Emmy and the Emmys - следваща стъпка в опита ѝ да изгради самостоятелна музикална кариера.

Снимки, писма и първи инструменти

Връзката между Мадона и Гилрой продължава около година и половина. Различията в представите им за бъдещето и стремежът на певицата да изгради собствен път допринасят за раздялата им.

След края на отношенията Гилрой запазва архив от снимки, видеозаписи и лични писма, които Мадона му изпраща по време на пътуване в Европа. Част от тези материали по-късно намират място в документален филм, посветен на ранния етап от музикалния ѝ път.

Гилрой обмисля да продаде любовните писма на търг заедно с някои от първите музикални инструменти на Мадона. След лична молба от певицата той се съгласява да ѝ върне писмата. В замяна тя оставя автографи върху инструментите.

Днес тези фотографии напомнят за времето, когато Мадона все още е начинаещ артист - преди първите големи хитове, но вече в период, в който танцьорката постепенно се превръща в певица и автор на песни.

Източник: dir.bg


САЩ
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  • 1 Дзак

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    Обикновено момиче!

    07:32 21.10.2026

  • 2 Нека да пиша

    1 0 Отговор
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