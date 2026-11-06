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Принц Хари тайно замина за Ню Йорк
  Тема: Известни личности

Принц Хари тайно замина за Ню Йорк

6 Ноември, 2026 14:58 533 3

  • принц хари-
  • меган маркъл-
  • ню йорк-
  • кралското семейство

Херцогът на Съсекс е бил забелязан в луксозен хотел в Манхатън, а представителят му потвърди, че визитата е свързана с нови партньорства

Принц Хари тайно замина за Ню Йорк - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принц Хари е направил кратко необявено посещение в Ню Йорк само дни след като се е преместил в нов дом във Великобритания заедно със съпругата си Меган Маркъл и двете им деца. Херцогът на Съсекс е бил забелязан в понеделник, 2 ноември, в луксозния хотел Lotte New York Palace в Манхатън.

Според People Хари е разговарял с друг човек в Gold Room - историческа зала с позлатена декорация, разположена в част от имението Villard Mansion. Представителят на принца е потвърдил пред изданието, че той е бил в Ню Йорк по работа.

„Херцогът проведе редица срещи в Ню Йорк, насочени към нови бизнес възможности и партньорства. Допълнителни подробности ще бъдат съобщени своевременно“, е заявил представителят.

Визитата е била кратка. До сряда, 4 ноември, Хари вече е бил обратно в Лондон, където е произнесъл реч на наградите Wanderlust Reader Travel Awards. Така пътуването до Съединените щати е останало извън предварително обявения му публичен график.

Посещението в Ню Йорк идва малко след промяна в семейния живот на Хари и Меган. Двамата наскоро са се преместили в имот в имението на техен приятел в Котсуолдс, след като през август са се върнали да живеят във Великобритания.

Първоначално семейството е било настанено в основната къща на бизнесмена, но по-късно е преминало в отделен имот в рамките на имението. С Хари и Меган са и двете им деца - 7-годишният принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет.

Принц Хари се е сближил с домакина си покрай общата им подкрепа за благотворителни инициативи, свързани с военнослужещи. Новият дом е в район, който през последните месеци се превърна в център на семейния живот на херцога и херцогинята на Съсекс.

Представителят на Хари не е посочил с кого са били срещите в Ню Йорк, нито какви конкретни проекти или партньорства са обсъждани. Не е обявено и дали разговорите са свързани с медийни продукции, благотворителни инициативи или други бизнес начинания.


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  • 1 метача тайно

    2 0 Отговор
    замита кво му падне

    15:03 06.11.2026

  • 2 Мариана будалейшата

    2 0 Отговор
    Тоя нещо не ми допада не го харесвам 🤡🤭

    15:07 06.11.2026

  • 3 Пущиня(к)

    1 0 Отговор
    Хари, излагаш са! Веждичката ше го копат, ти у Ню Йорк си ръгнал! Срама немаш ли, бе! Мани другото, ми па и тайно, кат некоя подлизурка!😡

    15:28 06.11.2026