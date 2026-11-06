Принц Хари тайно замина за Ню Йорк

Принц Хари е направил кратко необявено посещение в Ню Йорк само дни след като се е преместил в нов дом във Великобритания заедно със съпругата си Меган Маркъл и двете им деца. Херцогът на Съсекс е бил забелязан в понеделник, 2 ноември, в луксозния хотел Lotte New York Palace в Манхатън.

Според People Хари е разговарял с друг човек в Gold Room - историческа зала с позлатена декорация, разположена в част от имението Villard Mansion. Представителят на принца е потвърдил пред изданието, че той е бил в Ню Йорк по работа.

„Херцогът проведе редица срещи в Ню Йорк, насочени към нови бизнес възможности и партньорства. Допълнителни подробности ще бъдат съобщени своевременно“, е заявил представителят.

Визитата е била кратка. До сряда, 4 ноември, Хари вече е бил обратно в Лондон, където е произнесъл реч на наградите Wanderlust Reader Travel Awards. Така пътуването до Съединените щати е останало извън предварително обявения му публичен график.

Посещението в Ню Йорк идва малко след промяна в семейния живот на Хари и Меган. Двамата наскоро са се преместили в имот в имението на техен приятел в Котсуолдс, след като през август са се върнали да живеят във Великобритания.

Първоначално семейството е било настанено в основната къща на бизнесмена, но по-късно е преминало в отделен имот в рамките на имението. С Хари и Меган са и двете им деца - 7-годишният принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет.

Принц Хари се е сближил с домакина си покрай общата им подкрепа за благотворителни инициативи, свързани с военнослужещи. Новият дом е в район, който през последните месеци се превърна в център на семейния живот на херцога и херцогинята на Съсекс.

Представителят на Хари не е посочил с кого са били срещите в Ню Йорк, нито какви конкретни проекти или партньорства са обсъждани. Не е обявено и дали разговорите са свързани с медийни продукции, благотворителни инициативи или други бизнес начинания.