Зоран Мамдани: историята на семейството зад кмета на Ню Йорк

Когато на 4 ноември 2025 г. Ню Йорк избира Зоран Мамдани за свой кмет, градът поставя няколко исторически рекорда наведнъж. Той става първият мюсюлманин, първият южноазиатец и първият човек, роден в Африка, който заема поста. На 1 януари 2026 г. Мамдани полага клетва като 112-ия кмет на града.

Зад политическата му кариера стои семейна история, която започва далеч от Ню Йорк. Мамдани е роден на 18 октомври 1991 г. в Кампала, Уганда, в семейството на политолога Махмуд Мамдани и режисьорката Мира Наир. Той е единственото им дете.

Любовна история, започнала в Уганда

Мира Наир се среща с Махмуд Мамдани през 1989 г., докато проучва в Уганда бъдещия си филм „Мисисипи Масала“. Лентата, излязла през 1991 г. с участието на Дензъл Уошингтън и Сарита Чоудхури, разказва за връзката между индийска жена от Уганда и афроамериканец.

В личния живот на режисьорката сюжетът се оказва необичайно близък до средата, която тя изследва за филма. Тя и Махмуд Мамдани се женят през 1991 г. – същата година, в която се ражда синът им и филмът стига до публиката.

Наир е родена в Индия и е израснала в семейство от пенджабски произход. Тя е сред най-разпознаваемите индийски режисьори в международното кино, а сред известните ѝ филми са „Салаам Бомбай!“, „Сватба по мусонски“, „Съименникът“ и „Кралицата на Катве“.

Индийски корени в Източна Африка

Бащата на кмета е учен по политически науки и преподавател в Колумбийския университет. Той е мюсюлманин от гуджаратски произход, а семейството му е част от индийската диаспора в Източна Африка.

„Много малка група е дошла преди 1972 г., а моето семейство е сред нея“, казва Мамдани пред Bon Appétit, говорейки за индийците в Уганда. През 1972 г. диктаторът Иди Амин експулсира голяма част от азиатското население на страната, но семейството на Мамдани принадлежи към по-старите общности, установили се в региона.

Тази история обяснява защо Мамдани определя себе си едновременно като угандиец, индиец и американец. Детството му също преминава през няколко държави. Когато е на пет години, семейството се премества в Кейптаун, Южна Африка, а две години по-късно – в Ню Йорк.

От семейната история до кметския пост

Мамдани става американски гражданин през 2018 г. Преди да застане начело на Ню Йорк, той е представител на 36-и район в парламента на щата Ню Йорк и изгражда политическия си образ около достъпните жилища, цената на живота и подкрепата за работещите жители.

Изборът му превръща личната му биография в част от историята на града. В нея се срещат мюсюлманско семейство от индийската диаспора, индийско кино с международна публика, академичният свят и миграционният път от Кампала през Кейптаун до Ню Йорк.

Източници: apnews.com, sfchronicle.com, bonappetit.com