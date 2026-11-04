Зоран Мамдани: историята на семейството зад кмета на Ню Йорк

Когато на 4 ноември 2025 г. Ню Йорк избира Зоран Мамдани за свой кмет, градът поставя няколко исторически рекорда наведнъж. Той става първият мюсюлманин, първият южноазиатец и първият човек, роден в Африка, който заема поста. На 1 януари 2026 г. Мамдани полага клетва като 112-ия кмет на града.
Зад политическата му кариера стои семейна история, която започва далеч от Ню Йорк. Мамдани е роден на 18 октомври 1991 г. в Кампала, Уганда, в семейството на политолога Махмуд Мамдани и режисьорката Мира Наир. Той е единственото им дете.
Любовна история, започнала в Уганда
Мира Наир се среща с Махмуд Мамдани през 1989 г., докато проучва в Уганда бъдещия си филм „Мисисипи Масала“. Лентата, излязла през 1991 г. с участието на Дензъл Уошингтън и Сарита Чоудхури, разказва за връзката между индийска жена от Уганда и афроамериканец.
В личния живот на режисьорката сюжетът се оказва необичайно близък до средата, която тя изследва за филма. Тя и Махмуд Мамдани се женят през 1991 г. – същата година, в която се ражда синът им и филмът стига до публиката.
Наир е родена в Индия и е израснала в семейство от пенджабски произход. Тя е сред най-разпознаваемите индийски режисьори в международното кино, а сред известните ѝ филми са „Салаам Бомбай!“, „Сватба по мусонски“, „Съименникът“ и „Кралицата на Катве“.
Индийски корени в Източна Африка
Бащата на кмета е учен по политически науки и преподавател в Колумбийския университет. Той е мюсюлманин от гуджаратски произход, а семейството му е част от индийската диаспора в Източна Африка.
„Много малка група е дошла преди 1972 г., а моето семейство е сред нея“, казва Мамдани пред Bon Appétit, говорейки за индийците в Уганда. През 1972 г. диктаторът Иди Амин експулсира голяма част от азиатското население на страната, но семейството на Мамдани принадлежи към по-старите общности, установили се в региона.
Тази история обяснява защо Мамдани определя себе си едновременно като угандиец, индиец и американец. Детството му също преминава през няколко държави. Когато е на пет години, семейството се премества в Кейптаун, Южна Африка, а две години по-късно – в Ню Йорк.
От семейната история до кметския пост
Мамдани става американски гражданин през 2018 г. Преди да застане начело на Ню Йорк, той е представител на 36-и район в парламента на щата Ню Йорк и изгражда политическия си образ около достъпните жилища, цената на живота и подкрепата за работещите жители.
Изборът му превръща личната му биография в част от историята на града. В нея се срещат мюсюлманско семейство от индийската диаспора, индийско кино с международна публика, академичният свят и миграционният път от Кампала през Кейптаун до Ню Йорк.
Източници: apnews.com, sfchronicle.com, bonappetit.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Чекай бе...!!!
Американци са тия, викате...???!!!
19:34 04.11.2026
2 Чики-Рики
19:40 04.11.2026