Джони Деп изненада коледен пазар в Ню Йорк, преобразен като Ебенизър Скрудж (ВИДЕО)

Джони Деп предизвика истинско оживление в Ню Йорк, след като се появи на коледния пазар в Брайънт Парк, преобразен като Ебенизър Скрудж. Неочакваната среща с почитателите му беше част от промоционалната кампания на новия филм „Ебенизър“ (Ebenezer: A Christmas Carol), който излиза по кината на 13 ноември.

Ден по-рано 63-годишният актьор беше домакин на частна прожекция в луксозния хотел The Whitby в Манхатън. Събитието събра режисьора Ти Уест и част от актьорския състав, включително Андреа Райзбъроу и Трамел Тилман.

Сред гостите бяха още Хейли Атуел, Брит Лоуър, Кайл Маклоклън, Пати Смит, кънтри изпълнителят Шабузи и вокалистът на Depeche Mode Дейв Геън.

На следващия ден Джони Деп пренесе образа на Скрудж сред посетителите на празничния базар в Брайънт Парк. „Стотици фенове бързо се събраха около него“, разказва източник пред Page Six. Видеоклипове от появата му бързо се разпространиха в социалните мрежи.

Новият филм е поредната екранизация на класическата повест „Коледна песен“ на Чарлз Дикенс от 1843 г. Историята проследява скъперника Ебенизър Скрудж, чийто живот се променя след срещи с духове, разкриващи миналото, настоящето и бъдещето му.

Режисьор е Ти Уест, известен с хорър филмите „Х“, „Пърл“ и „Максин“. В актьорския състав участват още Иън Маккелън, Рупърт Гринт, Дейзи Ридли и Сам Клафлин.

В интервю за People Деп споделя, че е искал да представи Скрудж не просто като озлобен скъперник, а като самотен човек, който се опитва да се скрие от света. По думите му костюмът е помогнал да изгради образа на герой, който използва външния си вид като своеобразна защитна броня.

„Ебенизър“ бележи и важен момент в кариерата на актьора, тъй като е първото му участие в голяма холивудска студийна продукция от седем години насам. През последните години Деп се появи в историческата драма „Жан дю Бари“ (2023) и режисира филма „Моди: Три дни на крилете на лудостта“ (2024).