Новини
Любопитно »
Джони Деп изненада коледен пазар в Ню Йорк, преобразен като Ебенизър Скрудж (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Джони Деп изненада коледен пазар в Ню Йорк, преобразен като Ебенизър Скрудж (ВИДЕО)

6 Ноември, 2026 16:31 543 3

  • джони деп-
  • ебенизър-
  • теяна тейлър-
  • ню йорк-
  • звездни събития

Актьорът представи частна прожекция на „Ебенизър“, а ден по-късно се появи в образа на героя си на коледния пазар в Брайънт Парк

Джони Деп изненада коледен пазар в Ню Йорк, преобразен като Ебенизър Скрудж (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Джони Деп предизвика истинско оживление в Ню Йорк, след като се появи на коледния пазар в Брайънт Парк, преобразен като Ебенизър Скрудж. Неочакваната среща с почитателите му беше част от промоционалната кампания на новия филм „Ебенизър“ (Ebenezer: A Christmas Carol), който излиза по кината на 13 ноември.

Ден по-рано 63-годишният актьор беше домакин на частна прожекция в луксозния хотел The Whitby в Манхатън. Събитието събра режисьора Ти Уест и част от актьорския състав, включително Андреа Райзбъроу и Трамел Тилман.

Сред гостите бяха още Хейли Атуел, Брит Лоуър, Кайл Маклоклън, Пати Смит, кънтри изпълнителят Шабузи и вокалистът на Depeche Mode Дейв Геън.

На следващия ден Джони Деп пренесе образа на Скрудж сред посетителите на празничния базар в Брайънт Парк. „Стотици фенове бързо се събраха около него“, разказва източник пред Page Six. Видеоклипове от появата му бързо се разпространиха в социалните мрежи.

Новият филм е поредната екранизация на класическата повест „Коледна песен“ на Чарлз Дикенс от 1843 г. Историята проследява скъперника Ебенизър Скрудж, чийто живот се променя след срещи с духове, разкриващи миналото, настоящето и бъдещето му.

Режисьор е Ти Уест, известен с хорър филмите „Х“, „Пърл“ и „Максин“. В актьорския състав участват още Иън Маккелън, Рупърт Гринт, Дейзи Ридли и Сам Клафлин.

В интервю за People Деп споделя, че е искал да представи Скрудж не просто като озлобен скъперник, а като самотен човек, който се опитва да се скрие от света. По думите му костюмът е помогнал да изгради образа на герой, който използва външния си вид като своеобразна защитна броня.

„Ебенизър“ бележи и важен момент в кариерата на актьора, тъй като е първото му участие в голяма холивудска студийна продукция от седем години насам. През последните години Деп се появи в историческата драма „Жан дю Бари“ (2023) и режисира филма „Моди: Три дни на крилете на лудостта“ (2024).


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гъдьо Гъдев

    1 0 Отговор
    Харесвам този актьор!

    16:36 06.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Това го учехме в 5-6 клас

    0 0 Отговор
    От заглавието не разбрах кой се е преобразил - пазара, града или Джони?!
    Та когато в едно изречение има две или повече същ . имена от един род, трябва така да подредиш словореда че да не се получава двусмислие!
    Колата, която спря до жената беше черна!

    17:06 06.11.2026