Рецепта на деня: Пилешко с патладжан по индийски

Необходими продукти:
- пилешки гърди - 600 г;
- патладжани - 500 г;
- домати - 250 г;
- лук - 150 г;
- чесън - 3 скилидки;
- пресен джинджифил - 15 г;
- люта чушка - 1 брой;
- течна готварска сметана - 200 мл;
- кашкавал - 180 г;
- олио - 40 мл;
- гарам масала - 2 ч.л.;
- смлян кимион - 1 ч.л.;
- куркума - 1/2 ч.л.;
- сладък червен пипер - 1 ч.л.;
- черен пипер - 1/2 ч.л.;
- сол - 1 1/2 ч.л.;
- пресен кориандър - 15 г.
За сервиране:
- индийски плоски питки - 4 броя
Начин на приготвяне:
Рецептата започва с 500 г патладжани, нарязани на кубчета с размер около 2 см. Те се поръсват с половината сол и се оставят за 20 минути, след което влагата се попива с кухненска хартия. Така зеленчукът се подготвя за запичане в тиган.
В широк тиган се загряват 20 мл олио. Патладжаните се готвят на умерено силен огън за 8-10 минути, докато омекнат и краищата им се зачервят. След това се прехвърлят в чиния.
В същия тиган се добавя останалото олио, а 600 г пилешки гърди, нарязани на хапки, се запечатват за 6-7 минути. Месото не трябва да е напълно готово на този етап, защото ще продължи да се готви във фурната.
Към пилешкото се прибавят наситненият лук, чесънът, пресният джинджифил и почистената от семките люта чушка. След триминутно готвене идва ред на гарам масалата, кимиона, куркумата, сладкия червен пипер и черния пипер. Подправките се разбъркват около 30 секунди, за да се смесят с останалите продукти, без да прегарят.
Сметаната събира вкусовете в плътен сос
В тигана се добавят 250 г нарязани домати и останалата сол. Сместа къкри 5 минути, докато доматите омекнат. След това патладжаните се връщат обратно, а 200 мл течна готварска сметана оформят плътния сос.
Готовата смес се разпределя в четири сухи огнеупорни гювечета. Върху всяка порция се настъргва от общо 180 г кашкавал. Съдовете се поставят в тава и се пекат в предварително загрята на 200 градуса фурна за 18-20 минути.
Ястието е готово, когато сосът започне да къкри по краищата, пилешкото е напълно сготвено, а кашкавалът стане наситено златист. При нужда горният нагревател може да се включи за последните 2 минути.
Гювечетата се оставят да постоят 5 минути след изваждането от фурната. Преди сервиране се поръсват с 15 г нарязан пресен кориандър и се поднасят с четири леко затоплени плоски питки. Общото време за приготвяне е 90 минути, а остатъците могат да се съхраняват в хладилник до 2 дни и да се затоплят във фурна.
Източник: gotvach.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ах , Ах...
Как се изцеждаше сока?
10:08 21.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 индийско слабително
10:22 21.10.2026
4 Дедо Петко от дядо Йоцо гледа
10:33 21.10.2026