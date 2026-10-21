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Рецепта на деня: Пилешко с патладжан по индийски
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня: Пилешко с патладжан по индийски

21 Октомври, 2026 10:05 525 4

  • чама чама-
  • пилешко с патладжан-
  • индийска кухня-
  • гювече-
  • гарам масала

Пилешкото се комбинира с патладжан, домати, гарам масала и сметана, а ястието завършва със златиста кашкавалена коричка

Рецепта на деня: Пилешко с патладжан по индийски - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • пилешки гърди - 600 г;
  • патладжани - 500 г;
  • домати - 250 г;
  • лук - 150 г;
  • чесън - 3 скилидки;
  • пресен джинджифил - 15 г;
  • люта чушка - 1 брой;
  • течна готварска сметана - 200 мл;
  • кашкавал - 180 г;
  • олио - 40 мл;
  • гарам масала - 2 ч.л.;
  • смлян кимион - 1 ч.л.;
  • куркума - 1/2 ч.л.;
  • сладък червен пипер - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • сол - 1 1/2 ч.л.;
  • пресен кориандър - 15 г.

За сервиране:

  • индийски плоски питки - 4 броя

Начин на приготвяне:

Рецептата започва с 500 г патладжани, нарязани на кубчета с размер около 2 см. Те се поръсват с половината сол и се оставят за 20 минути, след което влагата се попива с кухненска хартия. Така зеленчукът се подготвя за запичане в тиган.

В широк тиган се загряват 20 мл олио. Патладжаните се готвят на умерено силен огън за 8-10 минути, докато омекнат и краищата им се зачервят. След това се прехвърлят в чиния.

В същия тиган се добавя останалото олио, а 600 г пилешки гърди, нарязани на хапки, се запечатват за 6-7 минути. Месото не трябва да е напълно готово на този етап, защото ще продължи да се готви във фурната.

Към пилешкото се прибавят наситненият лук, чесънът, пресният джинджифил и почистената от семките люта чушка. След триминутно готвене идва ред на гарам масалата, кимиона, куркумата, сладкия червен пипер и черния пипер. Подправките се разбъркват около 30 секунди, за да се смесят с останалите продукти, без да прегарят.

Сметаната събира вкусовете в плътен сос

В тигана се добавят 250 г нарязани домати и останалата сол. Сместа къкри 5 минути, докато доматите омекнат. След това патладжаните се връщат обратно, а 200 мл течна готварска сметана оформят плътния сос.

Готовата смес се разпределя в четири сухи огнеупорни гювечета. Върху всяка порция се настъргва от общо 180 г кашкавал. Съдовете се поставят в тава и се пекат в предварително загрята на 200 градуса фурна за 18-20 минути.

Ястието е готово, когато сосът започне да къкри по краищата, пилешкото е напълно сготвено, а кашкавалът стане наситено златист. При нужда горният нагревател може да се включи за последните 2 минути.

Гювечетата се оставят да постоят 5 минути след изваждането от фурната. Преди сервиране се поръсват с 15 г нарязан пресен кориандър и се поднасят с четири леко затоплени плоски питки. Общото време за приготвяне е 90 минути, а остатъците могат да се съхраняват в хладилник до 2 дни и да се затоплят във фурна.

Източник: gotvach.bg


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  • 1 Ах , Ах...

    3 0 Отговор
    И моят патладжан стана лилав от напрежение!
    Как се изцеждаше сока?

    10:08 21.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 индийско слабително

    0 1 Отговор
    Буламмач.

    10:22 21.10.2026

  • 4 Дедо Петко от дядо Йоцо гледа

    0 0 Отговор
    Това с кашкавала не е много индийско

    10:33 21.10.2026