Рецепта на деня: Патладжани по индийски

Необходими продукти:
- 2 бр. патладжани;
- 3 домата;
- 1 глава лук;
- 2 скилидки чесън;
- 10 г джинджифил;
- 1 люта чушка;
- 5 стръка кориандър;
- 1/2 ч. л. къри;
- 2 ч.л. смлян кориандър;
- 2 ч.л. смлян кимион;
- 0,25 ч.л. смляна червена люта чушка;
- 3 суп.л. зехтин;
- смлян черен пипер на вкус;
- сол на вкус.
Начин на приготвяне:
Загрейте фурната с грил до 200°C.
Поставете патладжаните върху решетка или тава за печене, покрита с фолио, и печете 20–30 минути, като ги обръщате няколко пъти. Кожата трябва да потъмнее, а патладжаните да омекнат.
Извадете патладжаните от фурната и ги оставете да се охладят.
Обелете джинджифила и чесъна. Разрежете лютата чушка наполовина по дължина и отстранете семките.
Нарежете джинджифила, чесъна и лютата чушка на едро, сложете ги в блендер и пасирайте. Нарежете доматите и лука на кубчета.
Загрейте зехтина в дълбок тиган или тенджера на среден огън. Запържете лука за 3 минути, след което добавете сместа от подправки от блендера и гответе, като разбърквате, за 3 минути.
Добавете смлени подправки в тигана и пържете още 1-2 минути, като бъркате непрекъснато с шпатула. Добавете доматите и гответе, докато течността се изпари напълно.
Нарежете охладените патладжани на четвъртинки по дължина и ги обелете. Нарежете месестата част на малки парченца. Добавете патладжаните в тигана и разбъркайте.
Подправете патладжана с прясно смлян черен пипер и сол на вкус. Гответе още 10 до 12 минути, като разбърквате от време на време, за да може патладжанът да се насити максимално с подправките.
Междувременно измийте, подсушете и нарежете кориандъра на ситно и поръсете с него готовото ястие преди сервиране.
Сервирайте като отделно ястие с ориз или с плоски питки като предястие.
2 Пич
Коментиран от #4
10:28 17.08.2025
4 Една жена
До коментар #2 от "Пич":Ами джинджифилът също е лют ...
Коментиран от #5
10:51 17.08.2025
5 Пич
До коментар #4 от "Една жена":Точно ! И когато го комбинираме с още люто , и техните екзотично и натрапчиво миришещи подправки - гадно !
11:21 17.08.2025
6 един
11:21 17.08.2025