Рецепта на деня: Патладжани по индийски

Необходими продукти:

2 бр. патладжани;

3 домата;

1 глава лук;

2 скилидки чесън;

10 г джинджифил;

1 люта чушка;

5 стръка кориандър;

1/2 ч. л. къри;

2 ч.л. смлян кориандър;

2 ч.л. смлян кимион;

0,25 ч.л. смляна червена люта чушка;

3 суп.л. зехтин;

смлян черен пипер на вкус;

сол на вкус.

Начин на приготвяне:

Загрейте фурната с грил до 200°C.

Поставете патладжаните върху решетка или тава за печене, покрита с фолио, и печете 20–30 минути, като ги обръщате няколко пъти. Кожата трябва да потъмнее, а патладжаните да омекнат.

Извадете патладжаните от фурната и ги оставете да се охладят.

Обелете джинджифила и чесъна. Разрежете лютата чушка наполовина по дължина и отстранете семките.

Нарежете джинджифила, чесъна и лютата чушка на едро, сложете ги в блендер и пасирайте. Нарежете доматите и лука на кубчета.

Загрейте зехтина в дълбок тиган или тенджера на среден огън. Запържете лука за 3 минути, след което добавете сместа от подправки от блендера и гответе, като разбърквате, за 3 минути.

Добавете смлени подправки в тигана и пържете още 1-2 минути, като бъркате непрекъснато с шпатула. Добавете доматите и гответе, докато течността се изпари напълно.

Нарежете охладените патладжани на четвъртинки по дължина и ги обелете. Нарежете месестата част на малки парченца. Добавете патладжаните в тигана и разбъркайте.

Подправете патладжана с прясно смлян черен пипер и сол на вкус. Гответе още 10 до 12 минути, като разбърквате от време на време, за да може патладжанът да се насити максимално с подправките.

Междувременно измийте, подсушете и нарежете кориандъра на ситно и поръсете с него готовото ястие преди сервиране.

Сервирайте като отделно ястие с ориз или с плоски питки като предястие.