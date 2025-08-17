Новини
Рецепта на деня: Патладжани по индийски

17 Август, 2025 10:05 892 6

  • патладжани-
  • индийска кухня-
  • подправки-
  • какво да сготвя

Ароматно и вкусно ястие

Рецепта на деня: Патладжани по индийски - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 2 бр. патладжани;
  • 3 домата;
  • 1 глава лук;
  • 2 скилидки чесън;
  • 10 г джинджифил;
  • 1 люта чушка;
  • 5 стръка кориандър;
  • 1/2 ч. л. къри;
  • 2 ч.л. смлян кориандър;
  • 2 ч.л. смлян кимион;
  • 0,25 ч.л. смляна червена люта чушка;
  • 3 суп.л. зехтин;
  • смлян черен пипер на вкус;
  • сол на вкус.

Начин на приготвяне:

Загрейте фурната с грил до 200°C.

Поставете патладжаните върху решетка или тава за печене, покрита с фолио, и печете 20–30 минути, като ги обръщате няколко пъти. Кожата трябва да потъмнее, а патладжаните да омекнат.

Извадете патладжаните от фурната и ги оставете да се охладят.

Обелете джинджифила и чесъна. Разрежете лютата чушка наполовина по дължина и отстранете семките.

Нарежете джинджифила, чесъна и лютата чушка на едро, сложете ги в блендер и пасирайте. Нарежете доматите и лука на кубчета.

Загрейте зехтина в дълбок тиган или тенджера на среден огън. Запържете лука за 3 минути, след което добавете сместа от подправки от блендера и гответе, като разбърквате, за 3 минути.

Добавете смлени подправки в тигана и пържете още 1-2 минути, като бъркате непрекъснато с шпатула. Добавете доматите и гответе, докато течността се изпари напълно.

Нарежете охладените патладжани на четвъртинки по дължина и ги обелете. Нарежете месестата част на малки парченца. Добавете патладжаните в тигана и разбъркайте.

Подправете патладжана с прясно смлян черен пипер и сол на вкус. Гответе още 10 до 12 минути, като разбърквате от време на време, за да може патладжанът да се насити максимално с подправките.

Междувременно измийте, подсушете и нарежете кориандъра на ситно и поръсете с него готовото ястие преди сервиране.

Сервирайте като отделно ястие с ориз или с плоски питки като предястие.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Пич

    3 4 Отговор
    Има много хубави ястия с патладжани , но това ще бъде от много гадните !!! Джинджифил с люто - ужас !

    Коментиран от #4

    10:28 17.08.2025

  • 4 Една жена

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Ами джинджифилът също е лют ...

    Коментиран от #5

    10:51 17.08.2025

  • 5 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Една жена":

    Точно ! И когато го комбинираме с още люто , и техните екзотично и натрапчиво миришещи подправки - гадно !

    11:21 17.08.2025

  • 6 един

    1 0 Отговор
    Много екзотика,хайде малко по-българска манджа...

    11:21 17.08.2025