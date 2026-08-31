Рецепта на деня: Индийска баклава с бадеми

Необходими продукти:

брашно - 500 г;

олио - 3 с.л.;

сол - 1/2 ч.л.;

вода - гореща;

бадеми - бланширани 900 г;

захар - 1/2 ч.ч. + 1 1/8 ч.ч. за сиропа;

розова вода - 6 с.л.;

вода - студена 1 ч.ч

Начин на приготвяне:

Направете тестото като смесите брашното, олиото, солта и достатъчно гореща вода, за да получите твърдо тесто. Оставете тестото да престои 30 мин. на стайна температура.

Настържете бадемите по-едро. Прибавете 1/2 ч.ч. захар и розовата вода.

Необходима е тавичка с размери 30х22 см. Намажете я с олио.

Разделете тестото на 4 равни части. Разточете едната част на много тънък лист и го поставете на дъното на тавичката, като притиснете краищата с ръце.

Разделете бадемовата смес на 3 равни части. Разпръснете 1/3 от нея върху листа тесто на дъното на тавичката. Продължете да редувате тестото с бадемовата смес, като всеки лист от тестото намазвайте с 1 с. л. олио. Най-горният пласт трябва да е от лист тесто, също намазан с 1 с. л. олио.

Нарежете баклавата, като използвате остър нож и притискате с ръце, за да не се начупи най-горният лист тесто.

Печете при 180° С 1 ч.

Междувременно пригответе сиропа като сложите водата и 1 1/8 ч.ч. захар да врат. Варете на слаб огън 10 мин.

Когато извадите баклавата от фурната я оставете да изстине малко. Опитайте се да изравните колкото е възможно температурата на баклавата и на сиропа и след това сиропирайте. Оставете да престои няколко часа, за да се напои добре, пише gotvach.bg.