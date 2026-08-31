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Рецепта на деня: Индийска баклава с бадеми
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Индийска баклава с бадеми

31 Август, 2026 10:05 407 1

  • индийска баклава-
  • десерт-
  • индийска кухня-
  • бадеми-
  • какво да сготвя

Една различна, но изключително вкусна баклава

Рецепта на деня: Индийска баклава с бадеми - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • брашно - 500 г;
  • олио - 3 с.л.;
  • сол - 1/2 ч.л.;
  • вода - гореща;
  • бадеми - бланширани 900 г;
  • захар - 1/2 ч.ч. + 1 1/8 ч.ч. за сиропа;
  • розова вода - 6 с.л.;
  • вода - студена 1 ч.ч

Начин на приготвяне:

Направете тестото като смесите брашното, олиото, солта и достатъчно гореща вода, за да получите твърдо тесто. Оставете тестото да престои 30 мин. на стайна температура.

Настържете бадемите по-едро. Прибавете 1/2 ч.ч. захар и розовата вода.

Необходима е тавичка с размери 30х22 см. Намажете я с олио.

Разделете тестото на 4 равни части. Разточете едната част на много тънък лист и го поставете на дъното на тавичката, като притиснете краищата с ръце.

Разделете бадемовата смес на 3 равни части. Разпръснете 1/3 от нея върху листа тесто на дъното на тавичката. Продължете да редувате тестото с бадемовата смес, като всеки лист от тестото намазвайте с 1 с. л. олио. Най-горният пласт трябва да е от лист тесто, също намазан с 1 с. л. олио.

Нарежете баклавата, като използвате остър нож и притискате с ръце, за да не се начупи най-горният лист тесто.

Печете при 180° С 1 ч.

Междувременно пригответе сиропа като сложите водата и 1 1/8 ч.ч. захар да врат. Варете на слаб огън 10 мин.

Когато извадите баклавата от фурната я оставете да изстине малко. Опитайте се да изравните колкото е възможно температурата на баклавата и на сиропа и след това сиропирайте. Оставете да престои няколко часа, за да се напои добре, пише gotvach.bg.


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