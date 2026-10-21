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В Чехия разрушиха две кули, по-високи от Айфеловата (ВИДЕО)

В Чехия разрушиха две кули, по-високи от Айфеловата (ВИДЕО)

21 Октомври, 2026 12:43 668 2

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  • разрушаване

Мачтите край Либлице бяха високи 355 м и почти половин век бяха най-високите конструкции в страната

В Чехия разрушиха две кули, по-високи от Айфеловата (ВИДЕО) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Две 355-метрови радиопредавателни мачти край Либлице, близо до Чешки Брод, бяха разрушени едновременно с контролиран взрив. Конструкциите „Либлице B“ бяха по-високи от Айфеловата кула, която достига 330 метра, и в продължение на почти половин век се смятаха за най-високите съоръжения в Чехия. Стотици хора наблюдаваха падането им зад обезопасителния периметър.


Почти 50 години като най-високата конструкция

Комплексът е въведен в експлоатация през декември 1976 г. и е използван за радиопредавания на средни вълни. Двете стоманени мачти са били разположени на около 50 километра източно от Прага и са се превърнали в разпознаваем ориентир за района на Централна Бохемия.

Предавателният комплекс е останал без основното си предназначение след прекратяването на излъчването на средни вълни в края на 2021 г. По-късно не е намерен купувач, който да поеме необходимите ремонти и безопасната експлоатация на съоръжението.

Ремонтът би струвал около 170 милиона крони

Собственикът „Чешки радиокомуникации“ посочи, че в началото на 2027 г. е предстояла задължителна поддръжка, включително подмяна на носещите въжета. Разходите са оценени на около 170 милиона чешки крони, а необходимите дейности са включвали и ремонт на други елементи от остарялата инфраструктура.

„Либлице е символ за много хора и това решение не беше взето лесно“, заяви главният изпълнителен директор на компанията Милош Мастник. По думите му мачтите вече не са служили по предназначение, не се е намерил оператор или купувач, а запазването им би изисквало стотици милиони крони.

Падането е извършено за секунди

Точният час на взрива не беше обявен предварително от съображения за сигурност. Двете конструкции са паднали едновременно сутринта на 15 октомври. След контролираното разрушаване започна нарязването и разчистването на стоманените елементи, което трябва да продължи около 20 дни.

Със събарянето на „Либлице B“ Чехия загуби най-високата си конструкция. Рекордът вече принадлежи на предавателя Крашов, чиято височина е около 347,5 метра.

Източници: english.radio.cz, idnes.cz, expats.cz


Чехия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    2 0 Отговор
    кули...какви кули....журналиста, ти кула виждал ли си....

    12:51 21.10.2026

  • 2 Мюмю

    1 0 Отговор
    аре на джилязуту, аееее

    12:57 21.10.2026