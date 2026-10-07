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Чехия се отказа от „Евровизия 2027“ в Бургас

Чехия се отказа от „Евровизия 2027“ в Бургас

7 Октомври, 2026 08:48 692 7

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Чешката телевизия посочи бюджетни ограничения и няма да излъчва конкурса

Чехия се отказа от „Евровизия 2027“ в Бургас - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Чехия няма да участва в „Евровизия 2027“, която ще се проведе в Бургас. Решението е на обществената телевизия Česká televize и е свързано с текущи промени в бюджета на оператора.

„През 2027 г. няма да видим чешкото знаме на сцената“, заяви телевизията. Оттам уточниха, че конкурсът е мащабен проект с големи изисквания към програмата, продукцията и организацията, а на фона на бюджетните корекции е взето решение Чехия да не участва.

Česká televize няма да закупи и правата за излъчване на състезанието. Операторът не изключва завръщане в бъдеще, но не посочва конкретна година. „Всеки конкурс разглеждаме отделно и затова не искаме да предполагаме кога Česká televize отново ще се включи“, заявиха от телевизията.

Финансов натиск върху обществените медии

Европейският съюз за радио и телевизия също коментира оттеглянето. Организацията заяви, че съжалява за решението, но разбира трудностите, пред които са изправени обществените оператори заради ограничените бюджети и нарастващите разходи.

Чешката телевизия благодари на изпълнителите и зрителите за подкрепата им към страната в конкурса. Оттам подчертаха, че „Евровизия“ остава важна музикална платформа и изразиха надежда Чехия отново да се появи на сцената.

Бургас ще приеме конкурса през май

„Евровизия 2027“ ще се проведе в Бургас. Полуфиналите са насрочени за 11 и 13 май, а финалът ще бъде на 15 май 2027 г. Домакинството е поверено на България след победата на DARA с песента „Bangaranga“ на тазгодишното издание във Виена.

Оттеглянето на Чехия е поредното решение, което променя списъка с участниците. Ирландия вече обяви, че няма да се включи заради присъствието на Израел в конкурса и продължаващата хуманитарна криза в Газа. Испания също разглежда възможността да пропусне изданието по същата причина, като окончателното решение е свързано с позицията на испанския обществен оператор.

Източник: plovdiv24.bg


Чехия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 То освен

    12 0 Отговор
    България и израел, други участници няма да има. Отиде ми надеждата да спечеля 80К от нощувки.

    08:58 07.10.2026

  • 3 Софиянец

    15 0 Отговор
    Хахах, накрая ще дойдат само боклуците на света на тая евровизия - исраел, укрия, малобритания, мънкедония! 😅

    Коментиран от #5

    09:00 07.10.2026

  • 4 Сандо

    7 0 Отговор
    Логично е и България да се откаже освен поради тежката финансова криза,която ни предстои,а и заради участника Израел,който на всичко отгоре няма място и в Европа.

    09:07 07.10.2026

  • 5 Къде

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Софиянец":

    пипнем всичко съхне !

    09:08 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.