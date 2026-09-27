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Ким Кардашиян и Люис Хамилтън си размениха страстни целувки пред Айфеловата кула (СНИМКИ)

Ким Кардашиян и Люис Хамилтън си размениха страстни целувки пред Айфеловата кула (СНИМКИ)

27 Септември, 2026 15:02 589 2

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Двойката показва личните си моменти все по-често в социалните мрежи

Ким Кардашиян и Люис Хамилтън си размениха страстни целувки пред Айфеловата кула (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ким Кардашиян и Люис Хамилтън показаха нов романтичен момент от връзката си. 45-годишната телевизионна звезда и предприемач публикува снимка, на която се целува със 41-годишния пилот от Формула 1 по време на вечерна разходка с лодка по Сена в Париж.

Кадърът е част от серия снимки в Instagram, с които Ким Кардашиян обобщи пътуванията си из Испания, Италия, Франция и Великобритания. На друга снимка тя позира пред осветената Айфелова кула, а сред романтичните моменти се виждат вечеря на свещи и цветна аранжировка.

Кардашиян показа и VIP пропуски за концерт на канадската певица Селин Дион в Париж, както и кадър от автомобилна писта, докато Люис Хамилтън преминава с болид.

Публикацията предизвика множество реакции от последователите ѝ. Сред коментиралите е и актрисата Алиса Милано, която пожела щастие на риалити звездата.

Първите сериозни слухове за отношения между Ким Кардашиян и седемкратния световен шампион във Формула 1 се появиха през февруари 2026 г., когато двамата бяха заснети да пристигат заедно в хотел в Париж. Според PEOPLE те са пътували с частен самолет от Великобритания до Франция, след като преди това са прекарали уикенд в луксозния Estelle Manor в Котсуолдс.

През следващите месеци Ким Кардашиян и Люис Хамилтън бяха забелязани заедно на Super Bowl през февруари, пътуваха до Япония и впоследствие потвърдиха отношенията си в Instagram.

Двамата всъщност се познават от повече от десетилетие. Двамата са снимани заедно още през 2014 г. на церемонията GQ Men of the Year, на която телевизионната звезда присъства с тогавашния си съпруг, рапъра Кание Уест.

Ким Кардашиян и Кание Уест имат четири деца – Норт Уест, Сейнт Уест, Чикаго Уест и Псалм Уест.

Източник, близък до двойката, по-рано коментира пред PEOPLE, че дългогодишното познанство между Ким Кардашиян и Люис Хамилтън е създало естествена близост и спокойствие в отношенията им.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факултето

    0 0 Отговор
    Тва нашата николета лозанова😴😂🤣

    15:23 27.09.2026