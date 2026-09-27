Ким Кардашиян и Люис Хамилтън си размениха страстни целувки пред Айфеловата кула (СНИМКИ)

Ким Кардашиян и Люис Хамилтън показаха нов романтичен момент от връзката си. 45-годишната телевизионна звезда и предприемач публикува снимка, на която се целува със 41-годишния пилот от Формула 1 по време на вечерна разходка с лодка по Сена в Париж.
Кадърът е част от серия снимки в Instagram, с които Ким Кардашиян обобщи пътуванията си из Испания, Италия, Франция и Великобритания. На друга снимка тя позира пред осветената Айфелова кула, а сред романтичните моменти се виждат вечеря на свещи и цветна аранжировка.
Кардашиян показа и VIP пропуски за концерт на канадската певица Селин Дион в Париж, както и кадър от автомобилна писта, докато Люис Хамилтън преминава с болид.
Публикацията предизвика множество реакции от последователите ѝ. Сред коментиралите е и актрисата Алиса Милано, която пожела щастие на риалити звездата.
Първите сериозни слухове за отношения между Ким Кардашиян и седемкратния световен шампион във Формула 1 се появиха през февруари 2026 г., когато двамата бяха заснети да пристигат заедно в хотел в Париж. Според PEOPLE те са пътували с частен самолет от Великобритания до Франция, след като преди това са прекарали уикенд в луксозния Estelle Manor в Котсуолдс.
През следващите месеци Ким Кардашиян и Люис Хамилтън бяха забелязани заедно на Super Bowl през февруари, пътуваха до Япония и впоследствие потвърдиха отношенията си в Instagram.
Двамата всъщност се познават от повече от десетилетие. Двамата са снимани заедно още през 2014 г. на церемонията GQ Men of the Year, на която телевизионната звезда присъства с тогавашния си съпруг, рапъра Кание Уест.
Ким Кардашиян и Кание Уест имат четири деца – Норт Уест, Сейнт Уест, Чикаго Уест и Псалм Уест.
Източник, близък до двойката, по-рано коментира пред PEOPLE, че дългогодишното познанство между Ким Кардашиян и Люис Хамилтън е създало естествена близост и спокойствие в отношенията им.
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2 Факултето
15:23 27.09.2026