Съкратен бюджет заплашва участието на Чехия на „Евровизия 2027“

Чехия е изправена пред възможността да пропусне песенния конкурс „Евровизия 2027“ в Бургас заради мащабни икономии в обществената Чешка телевизия (ČT). Оттеглянето все още не е обявено официално, но според чешкото издание Aktuálně.cz участието в конкурса е сред разходите, които медията възнамерява да премахне от програмата си за следващата година.

Ръководството на ČT подготвя съкращения за около 350 млн. чешки крони, или приблизително 14,3 млн. евро. Мерките включват намаляване на оперативни и инвестиционни разходи, промени в програмата и съкращаване на работни места. Генералният директор на Чешката телевизия Хинек Хударек вече предупреди, че финансовите ограничения могат да засегнат стотици служители.

Проблемът е част от значително по-голям спор около бъдещото финансиране на обществената телевизия. Самата ČT изчислява, че при предложените промени бюджетът ѝ през 2027 г. може реално да бъде с около 1,75 млрд. крони по-нисък от необходимото. Медията предупреждава, че подобен недостиг би засегнал новини, спорт, документални и драматични продукции, детски програми и регионално съдържание.

„Евровизия“ не е евтин проект за националните телевизии. Чешката телевизия посочва, че разходите за участие включват такса към организаторите, национална селекция, транспорт и настаняване на делегацията, хонорари, сценография, костюми, хореография, осветление и други производствени разходи.

Засега обаче оттеглянето на Чехия трябва да се разглежда като планирана, но неофициализирана мярка. Окончателният пакет от икономии все още се оформя и ČT не е публикувала официално съобщение, че прекратява участието си в „Евровизия 2027“.

Чехия дебютира на „Евровизия“ през 2007 г., като историята ѝ в конкурса включва и периоди на отсъствие. Най-силният резултат на страната остава шестото място на певеца Миколас Йозеф с „Lie to Me“ на „Евровизия 2018“ в Лисабон.

Евентуалното оттегляне би дошло непосредствено след участието на Чехия във Виена през 2026 г. и би променило състава на страните за следващото издание в България.

Окончателна яснота се очаква, когато Чешката телевизия обяви решенията по бюджета и програмата си за 2027 г. Дотогава Чехия не може да бъде определена официално като отказала се от „Евровизия 2027“.