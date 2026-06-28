Германия и Чехия отчетоха исторически рекорди

Чехия и Германия отчетоха днес абсолютни температурни рекорди - 40,6 градуса бяха измерени в Доксани, на север от Прага, а в Древиц, в Източна Германия - 41,5 градуса и така бе подобрен рекордът от вчера, отчетен в Саарбрюкен от 41,3 градуса, съобщава БНР.
Германските власти съобщиха днес за щети по магистралите и спрени влакове. Националният железопътен превозвач "Дойче бан" призова хората да не предприемат пътувания в жегите, освен ако не са неотложни.
Голяма част от Европа - от Франция до Полша, е в плен на жегите. Максимален червен код за опасно горещо време е обявен и в Швейцария, Австрия и Унгария.
Датският метеорологичен институт също съобщи, че е регистрирал най-високата температура, откакто се водят наблюдения. С 36,6 градуса на север от Одензе преживяхме най-горещия ден, регистриран някога от началото на наблюденията през 1874 г., заяви метеорологичната служба.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА