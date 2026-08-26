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Камелия и Дара се срещнаха пред Айфеловата кула (СНИМКИ+ВИДЕО)

Камелия и Дара се срещнаха пред Айфеловата кула (СНИМКИ+ВИДЕО)

26 Август, 2026 11:31 1 237 15

  • камелия-
  • дара-
  • париж-
  • айфелова кула-
  • пътуване-
  • франция

Фенове на певиците веднага се зачудиха дали няма да чуят съвместно парче от тях

Камелия и Дара се срещнаха пред Айфеловата кула (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Неочаквана среща събра Камелия и Дара в Париж. Двете певици се появиха заедно пред Айфеловата кула и позираха прегърнати, а съвместните им кадри бързо привлякоха вниманието на почитателите им, въпреки че двете се изявяват в различни жанрове.

Кадрите бяха публикувани от Камелия. От тях обаче не става ясно дали срещата е случайна или изпълнителките не са планували пътуването си.

Срещата на двете обичани певици даде повод за множество предположения в социалните мрежи. Част от интернет потребителите предположиха, че двете певици може да подготвят общ музикален проект, който би бил интересно начинание и за фолк изпълнителката, и за поп звездата, спечелила Евровизия тази година.

От снимките става ясно още, че Камелия пътешества из френската столица със съпруга си Цветин, който също се появи на част от кадрите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 авантгард

    16 0 Отговор
    Друс, друс... дибидюс.

    11:36 26.08.2026

  • 3 Не са баш евреи

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Вие сте евреи":

    По на роми мясат

    11:39 26.08.2026

  • 4 вниманието на почитателите им,

    10 1 Отговор
    си е тяхен проблем. Нормалните хора не ги интересува

    Коментиран от #5

    11:41 26.08.2026

  • 5 авантгард

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "вниманието на почитателите им,":

    Е, точно нормалните хора биха провели серия от научни експерименти с обрзците.
    Някой даже по два пъти.

    11:43 26.08.2026

  • 6 хахаха

    9 1 Отговор
    Дара Прайда една седмица следи Джокович преди "случайно" да го срещне пред един ресторант в Гърция:)
    Новак пък умря да се смее като и видя циганския тоалет:)

    11:45 26.08.2026

  • 7 Стенли

    4 1 Отговор
    Една трета бръмтиия срещна една млада бръмтия

    11:48 26.08.2026

  • 8 провинциалист

    6 0 Отговор
    бангаранга и гангабанга на обмяна на опит...

    11:49 26.08.2026

  • 9 КОЯ БЕШЕ ТАЗ КАМЕЛИЯ?!

    2 2 Отговор
    Дара явно се е срещнала с някаква чалгаджийка и си направила снимка. Е И?!

    Коментиран от #14

    12:15 26.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Един шофьор

    1 1 Отговор
    Камито няма грешка, Камито е номер едно.

    12:23 26.08.2026

  • 13 Просто до просто

    1 0 Отговор
    Два боклука
    Вън от тука

    12:26 26.08.2026

  • 14 Ти па

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "КОЯ БЕШЕ ТАЗ КАМЕЛИЯ?!":

    Кво си, и кво се пънеш да си нещо, като не слушаш хубава музика?

    12:30 26.08.2026

  • 15 ТУРИСТ

    0 0 Отговор
    Ауу, покъртително, да се срещнат в Италия и то пред Айфеловата кула

    12:35 26.08.2026