Камелия и Дара се срещнаха пред Айфеловата кула (СНИМКИ+ВИДЕО)

Неочаквана среща събра Камелия и Дара в Париж. Двете певици се появиха заедно пред Айфеловата кула и позираха прегърнати, а съвместните им кадри бързо привлякоха вниманието на почитателите им, въпреки че двете се изявяват в различни жанрове.
Кадрите бяха публикувани от Камелия. От тях обаче не става ясно дали срещата е случайна или изпълнителките не са планували пътуването си.
Срещата на двете обичани певици даде повод за множество предположения в социалните мрежи. Част от интернет потребителите предположиха, че двете певици може да подготвят общ музикален проект, който би бил интересно начинание и за фолк изпълнителката, и за поп звездата, спечелила Евровизия тази година.
От снимките става ясно още, че Камелия пътешества из френската столица със съпруга си Цветин, който също се появи на част от кадрите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 авантгард
11:36 26.08.2026
3 Не са баш евреи
До коментар #1 от "Вие сте евреи":По на роми мясат
11:39 26.08.2026
4 вниманието на почитателите им,
Коментиран от #5
11:41 26.08.2026
5 авантгард
До коментар #4 от "вниманието на почитателите им,":Е, точно нормалните хора биха провели серия от научни експерименти с обрзците.
Някой даже по два пъти.
11:43 26.08.2026
6 хахаха
Новак пък умря да се смее като и видя циганския тоалет:)
11:45 26.08.2026
7 Стенли
11:48 26.08.2026
8 провинциалист
11:49 26.08.2026
9 КОЯ БЕШЕ ТАЗ КАМЕЛИЯ?!
Коментиран от #14
12:15 26.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Един шофьор
12:23 26.08.2026
13 Просто до просто
Вън от тука
12:26 26.08.2026
14 Ти па
До коментар #9 от "КОЯ БЕШЕ ТАЗ КАМЕЛИЯ?!":Кво си, и кво се пънеш да си нещо, като не слушаш хубава музика?
12:30 26.08.2026
15 ТУРИСТ
12:35 26.08.2026