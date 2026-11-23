Маколи Кълкин се завръща към ролята на Кевин Маккалистър в ново продължение на „Сам вкъщи“, което е в ранен етап на разработка. Проектът се подготвя от „Дисни“ и 20th Century Studios, а сценарият се оформя от Сет Роугън и Евън Голдбърг. Двамата ще бъдат и продуценти чрез компанията си Point Grey.

Засега не са обявени подробности за сюжета, пълният актьорски състав или датата за премиерата. „Дисни“ е отказала коментар пред Variety, а информацията за проекта е представена като разработка, която все още не е достигнала до етап на официално обявено производство.

Маколи Кълкин изигра Кевин в първите два филма от поредицата. „Сам вкъщи“ излиза през 1990 г. и разказва за осемгодишното момче, което по погрешка остава само у дома, докато семейството му заминава на коледна ваканция в Париж. Продължението „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“ излиза през 1992 г., а след него са създадени още четири филма, с което броят на заглавията във франчайза достига шест.

Последният филм е „Сам вкъщи: Сам в къщи“, пуснат през 2021 г. в Disney+. Новият проект би бил първото пълнометражно завръщане на Маколи Кълкин като Кевин след филма от 1992 г.

Слуховете за възможно продължение се засилиха през лятото на 2026 г., когато се появиха публикации, че актьорът обмисля участие в нов филм от поредицата. Допълнителен интерес предизвика коледна реклама на McDonald's, в която Кълкин отново се появява като порасналия Кевин.

„То просто трябва да е правилната история“, е казвал Кълкин за евентуалното си завръщане като Кевин Маккалистър.

Актьорът е споделял и идея за история, в която вече възрастният Кевин е родител, а отношенията му със собственото му дете се превръщат в център на сюжета. Това обаче не е потвърдено като основа на новия филм.