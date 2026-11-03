Джони Деп е готов да се завърне като Джак Спароу при едно условие

Джони Деп остави отворена вратата за завръщане като капитан Джак Спароу в „Карибски пирати 6“, но не потвърди, че ще участва във филма. Актьорът заяви, че евентуалното му включване би имало смисъл, ако продължението успее да даде на поредицата по-добър завършек.

„Единственото участие, което наистина искам, е да им помогна да изпратят поредицата с по-добър финал“, каза Деп пред Entertainment Tonight по време на представянето на филма „Ебенизър“.

Той добави, че би работил с продуцента Джери Брукхаймър по всеки проект. „Утре бих отишъл да работя с Джери за каквото и да е. Нямам значение какво е, ако е Джери, му имам доверие. Имаме дълбоко приятелство“, заяви актьорът.

Брукхаймър потвърди през лятото на 2025 г., че е разговарял с Деп за нов филм от поредицата. Тогава продуцентът посочи, че актьорът би се съгласил да се върне, ако хареса написаната за него роля.

„Всичко зависи от това как е написана ролята. Все още работим по сценария. Искаме да направим филма, но трябва да стигнем до правилния сценарий“, каза Джери Брукхаймър.

По проекта работи сценаристът Джеф Нейтънсън, който е автор и на сценария на „Карибски пирати: Отмъщението на Салазар“ от 2017 г. Брукхаймър заяви, че Нейтънсън вече е изградил силно трето действие, но първата и втората част на сценария се нуждаят от допълнителна работа.

Продуцентът е заявявал и преди, че би искал Джони Деп да се върне. Според него образът на Джак Спароу е създаден в голяма степен от самия актьор, а не е бил напълно изграден в първоначалния сценарий.

Джони Деп изигра Джак Спароу в пет филма между 2003 и 2017 г. Всеки от тях реализира над 650 милиона долара в световния боксофис. „Сандъкът на мъртвеца“ от 2006 г. и „В непознати води“ от 2011 г. преминаха границата от 1 милиард долара приходи, а всички филми с участието на Деп са спечелили общо около 4,5 милиарда долара.

Бъдещето на актьора в поредицата беше поставено под въпрос след съдебните му дела. През 2020 г. британски съд отхвърли иска му срещу вестник „Сън“, а през 2022 г. дело в Съединените щати, заведено от Деп срещу Амбър Хърд, завърши с решение в негова полза по основното обвинение за клевета. В същото дело съдебните заседатели приеха и че Деп е оклеветил Хърд по едно от насрещните обвинения.

През 2020 г. Disney разработваше два проекта, свързани с поредицата – филм с Марго Роби и шеста част от оригиналната линия. Проектът с Роби не продължи в първоначалния си вид, докато филмът с Джак Спароу остана в процес на разработка.