Мария Игнатова разкри, че е живяла с никотинова зависимост в продължение на 25 години, преди да откаже цигарите. Телевизионната водеща разказа за личната си битка в предаването „Преди обед“ по bTV.

Игнатова започнала да пуши на 20-годишна възраст. По думите ѝ единственото прекъсване през следващите години било по време на бременността. В определени периоди тя стигала до три кутии електронни цигари, когато се налагало да остане будна в продължение на 24 часа.

На 27 ноември се навършва една година, откакто русата красавица е спряла да пуши. Тя определя датата като свой втори рожден ден, защото този път решението е било резултат от личните ѝ усилия.

„За този обаче се постарах наистина“, сподели Мария Игнатова.

По думите ѝ най-тежкият период настъпил около третия месец след отказването. Тогава организмът и психиката ѝ трябвало да се адаптират към живота без никотин. „Пропаднах в някаква бездна“, призна водещата, описвайки състоянието си в този момент.

Игнатова свързва трудностите с необходимостта мозъкът ѝ отново да започне сам да произвежда вещества като допамина, към които била привикнала да достига чрез никотина. Тя не представя преживяното като лесен или еднократен отказ, а като продължителен процес, който изисква постоянство.

Вместо да посяга към цигара, през този период Мария Игнатова започнала да записва преживяванията, емоциите и спомените си. Така се родила първата ѝ книга „Много дим за нищо“, която предстои да излезе на пазара.

Изданието съчетава личната история на водещата с разговори със специалисти в различни области. В него са включени интервюта с пулмолози, УНГ специалисти, психолози и психоаналитици.

„Тази книга всъщност не е за това как да спрем цигарите, а как да не пропушим отново“, обясни блондинката. Тя подчерта, че според нея по-трудно е да не бъде запалена следващата цигара след отказването.

Година след решението си телевизионната водеща казва, че въпреки трудностите отново би избрала същия път. За нея отказването от цигарите е „най-хубавото нещо“, което е направила за себе си.