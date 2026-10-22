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Джей Зи ще оглави шоуто на Супербоул през 2027 г.
  Тема: Известни личности

Джей Зи ще оглави шоуто на Супербоул през 2027 г.

22 Октомври, 2026 09:16 404 0

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Рапърът е посочен за хедлайнер на стадион SoFi на 14 февруари, но НФЛ и Roc Nation още не са обявили официално изпълнителя

Джей Зи ще оглави шоуто на Супербоул през 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Джей Зи ще бъде хедлайнер на шоуто на полувремето на Супербоул през 2027 г., съобщава Deadline, позовавайки се на човек от музикалната индустрия. 56-годишният рапър, чието истинско име е Шон Картър, трябва да излезе на сцената на стадион SoFi в Ингълууд, край Лос Анджелис, на 14 февруари 2027 г.

Става дума за Супербоул LXI. Самият мач ще се играе на стадион SoFi, а участието на Джей Зи все още не е обявено официално от Националната футболна лига, Apple Music или Roc Nation. Така към момента информацията се основава на потвърждението на неназования източник пред Deadline, а не на публично съобщение от организаторите.

Рапърът е част от организацията на шоуто от 2019 г.

Изборът би имал особена тежест, тъй като компанията на Джей Зи Roc Nation е партньор на НФЛ за музикалното съдържание и участва в създаването на шоуто на полувремето от 2019 г. През 2024 г. партньорството беше подновено за още пет години. В рамките на тази роля Roc Nation има участие при избора и продуцирането на изпълнителите за най-гледаното музикално събитие около финала на сезона в НФЛ.

„НФЛ има огромна платформа и тя трябва да бъде приобщаваща“, заяви Джей Зи през 2019 г. при обявяването на партньорството.

Съобщението идва в година, белязана от важни годишнини в кариерата му. През 2026 г. се навършват 30 години от дебютния му албум „Reasonable Doubt“, а от издаването на „The Blueprint“ са изминали 25 години. Джей Зи е носител на 25 награди „Грами“ и през тази година е в центъра на концертна програма, посветена на трите десетилетия от началото на кариерата му.

Официалното съобщение предстои

Според публикуваната информация Джей Зи е избрал сам себе си за главен изпълнител, след като Roc Nation има ключова роля в процеса по подбор. Това обаче остава твърдение на източници, докато НФЛ, Apple Music и Roc Nation не потвърдят официално името му.

Супербоул LXI ще се състои на 14 февруари 2027 г. в Ингълууд. До определянето на двата финалиста в НФЛ остава да приключи редовният сезон, а финалистите ще бъдат излъчени след мачовете за титлата в конференциите на 31 януари 2027 г.

Източник: deadline.com


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