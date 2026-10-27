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Избра себе си: Джей Зи ще оглави шоуто на полувремето на Супербоул 2027 (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Избра себе си: Джей Зи ще оглави шоуто на полувремето на Супербоул 2027 (ВИДЕО)

27 Октомври, 2026 12:59 462 3

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Рапърът ще бъде главният изпълнител на Супербоул LXI на 14 февруари 2027 г.

Избра себе си: Джей Зи ще оглави шоуто на полувремето на Супербоул 2027 (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Джей Зи ще оглави шоуто на полувремето на Супербоул LXI през 2027 г.

НФЛ, Apple Music и Roc Nation обявиха, че рапърът ще излезе на сцената на 14 февруари на стадион „Софи Стейдиъм“ в Ингълууд, Калифорния. Новината беше съобщена по време на мача между „Далас Каубойс“ и „Филаделфия Ийгълс“ от Monday Night Football.

„От „Reasonable Doubt“ до сцената на полувремето на Супербоул това беше едно пътуване. Тридесет години музика, работа и култура на най-голямата сцена в света. Това продължение на пътя ми продължава да бъде сбъдната мечта“, заяви Джей Зи.

Участието има особен контекст, тъй като Джей Зи и компанията му Roc Nation са стратегически съветници на НФЛ за музикалните изпълнения на живо от 2019 г. насам. Roc Nation също така изпълнително продуцира шоуто на полувремето.

Според „Асошиейтед прес“ при сключването на партньорството Джей Зи е дал да се разбере, че ако разговорът е само за негово участие на Супербоул, той няма да продължи. Седем години по-късно рапърът ще заеме централното място на сцената. Комисарят на НФЛ Роджър Гудел е казал, че единственото му желание е било Джей Зи да изпълни на Супербоул, когато самият той сметне, че моментът е настъпил.

Изборът съвпада с годината, в която Джей Зи отбелязва 30-годишнината от дебютния си албум „Reasonable Doubt“. През 2026 г. той изнесе концерти в Ню Йорк, Лондон, Париж и Лос Анджелис, включително три разпродадени вечери на „Янки Стейдиъм“. Концертите в „Софи Стейдиъм“ се проведоха непосредствено преди обявяването на участието му в Супербоул.

По време на юбилейните изпълнения към него се присъединиха различни гости, сред които дъщеря му Блу Айви Картър, Джон Леджънд, Ди Джей Халед, Доктор Дре и Снуп Дог. Все още не е обявено кои артисти ще участват с Джей Зи на сцената през февруари.

Джей Зи, чието рождено име е Шон Картър, има 25 награди „Грами“ и 89 номинации. Той е първият рапър, приет в Залата на славата на авторите на песни, а през 2021 г. беше включен и в Залата на славата на рокендрола. Има и четири награди „Еми“.

Шоуто на полувремето ще бъде изпълнително продуцирано от Roc Nation, а режисьор ще бъде Хамиш Хамилтън.


САЩ
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шеварнадзе

    0 0 Отговор
    Какви джуки има.

    Коментиран от #3

    13:05 27.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.