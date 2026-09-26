Жената, обвинила Джей-Зи в изнасилване, призна, че е излъгала и му се извини

Жената, която през 2024 г. обвини американския рапър и музикален предприемач Джей-Зи в изнасилване, официално се отказа от твърденията си и заяви пред федерален съд, че никога не се е срещала или разговаряла с него, съобщи Reuters.
Жената, идентифицирана в съдебните документи като Джейн Доу, е подала 12-странична декларация на 24 септември като част от продължаващ съдебен спор. В нея тя посочва, че „няма истина“ в обвиненията ѝ срещу Джей-Зи, чието истинско име е Шон Картър, и уточнява, че не е получила пари, за да направи новото изявление.
„Шон „Джей-Зи“ Картър никога не ме е изнасилвал. Никога не съм се срещала или разговаряла с г-н Картър“, заявява жената в документа. Тя се извинява за вредите, които обвиненията са причинили на музиканта, семейството и репутацията му.
Първоначално Джейн Доу твърдеше, че през 2000 г., когато е била на 13 години, е била изнасилена от Джей-Зи и рапъра и продуцент Шон „Диди“ Комбс след церемонията на MTV Video Music Awards в Ню Йорк. Джей-Зи категорично отрече обвинението.
Още през декември 2024 г. американски медии откриха несъответствия в разказа на жената. През февруари 2025 г. тя доброволно оттегли гражданския си иск с окончателно действие, което не позволява същата претенция да бъде заведена повторно.
След прекратяването на делото Шон Картър предприе собствени съдебни действия срещу жената и адвоката ѝ Тони Бъзби. Сега, след категоричното ѝ оттегляне от обвиненията, адвокатите на Джей-Зи съобщиха, че премахват Джейн Доу като ответник по делото.
Новата декларация представлява най-съществения обрат в случая досега. За разлика от прекратяването на първоначалния иск през 2025 г., този път жената изрично заявява пред съда, че никога не е срещала Джей-Зи и че обвиненията ѝ срещу него не са били верни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това
Идиотско общество!
14:24 26.09.2026
2 DW смърди
Сега трябва да има истинско изнасилване в съда!
Да знаят всички лъжливи кучки и да си опичат акъла!
14:29 26.09.2026
3 Кофти
14:30 26.09.2026
4 Дедо
14:54 26.09.2026
5 Дзак
15:26 26.09.2026
6 Някой
Но в случая вината е основно и на тия меркантилни говеда адвокатите! Как може да започнеш дело само по логиката "една жена каза"? Няма ли да изискаш от нея някакви доказателства за думите й?
То така ще стане пълна анархия - и всяка откачалка може да съди всеки човек, ако й хрумне! Пфу!
п.с. Не че в случая тези не.гри са чисти като сълза де. Ясно е, че те са били вече замесени в подобни гнусотии...
15:26 26.09.2026