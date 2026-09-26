Жената, обвинила Джей-Зи в изнасилване, призна, че е излъгала и му се извини

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Сутринта Ви намира чувствителни, но и способни много ясно да усетите какво искате да направите. Ако имате лична задача или решение, действайте преди обяд – тогава вътрешното усещане и практичната енергия работят добре заедно. След ранния следобед започвате повече да мислите за сигурността, собствените ресурси и онова, което действително цените. Вечерта емоциите могат да бъдат силни и лесно да свържете собствената си стойност с чуждото отношение към Вас. Не позволявайте една реакция да определя начина, по който виждате себе си. Късно вечерта идва по-лека и освобождаваща перспектива.

Водолей (21.01 - 19.02) Практично решение в началото може да Ви донесе чувство за сигурност и да освободи място за по-приятната част от почивния ден. До обяд е подходящо да свършите покупка, плащане или нещо, което изисква конкретно действие. След това ритъмът става по-бърз и вероятно ще имате повече разговори, срещи или движение. Около вечерта една информация може да Ви засегне по-силно, отколкото сте очаквали, затова не отговаряйте веднага. Проверете дали сте разбрали правилно казаното. Малко преди края на деня може да получите неочаквана новина, която променя перспективата Ви.

Козирог (23.12 - 20.01) Разговорите преди обяд са продуктивни и можете да стигнете до решение, ако говорите направо и без излишни заобикалки. Добър момент е за кратко пътуване, среща или уреждане на практичен въпрос. След ранния следобед ще Ви се иска повече време у дома или в среда, в която не трябва непрекъснато да сте във форма. Вечерта може да се появи напрежение между семейните нужди и отношенията с важен за Вас човек. Не позволявайте стар спор да погълне настоящия момент. В края на деня внезапна идея може да промени атмосферата и да внесе повече лекота.

Стрелец (23.11 - 22.12) Сутрешните часове Ви привличат към дома, близките и по-познатата среда. Можете да свършите много, ако се заемете с конкретна домашна задача или нещо, което отдавна искате да подредите. След обяд настроението става по-игриво и може да Ви се прииска среща, разходка или занимание, което носи повече емоция. Вечерта любовна тема, отношения с дете или важен личен проект може да достигне момент, в който трябва да решите какво наистина искате. Не преувеличавайте краткото колебание. Късно вечерта спонтанно предложение може да Ви върне доброто настроение.

Скорпион (24.10 - 22.11) Удоволствието да направите нещо по собствено желание е най-силният акцент през първата половина на съботата. Творчество, любов, хоби или време с децата могат да Ви заредят и да Ви върнат усещането за жизненост. Следобедът обаче изисква по-практично отношение и може да се появят задачи, които не сте предвиждали. Вечерта лесно ще усетите къде сте поели прекалено много и какво вече не искате да правите по стария начин. В личните отношения не се опитвайте да управлявате чуждата реакция. Късните часове носят приятна изненада или освобождаваща промяна.

Везни (24.09 - 23.10) Малките практически задачи вървят изненадващо добре през първата половина на деня и е подходящо да приключите онова, което иначе би Ви чакало през следващата седмица. След ранния следобед фокусът рязко се измества към партньорствата. Някой може да заяви желанията си много по-категорично и това да Ви принуди да определите собствената си позиция. Около 20 часа. избягвайте да правите компромис само за да запазите спокойствието – важна е истинската равнопоставеност. В края на вечерта разговор или неочакван жест може да отвори нова възможност за разбирателство.

Дева (24.08 - 23.09) Човекът срещу Вас може да бъде ключът към по-спокойното начало на почивния ден. До обяд е подходящо да действате заедно, особено ако имате обща задача или нещо практично за довършване. Следобедът става по-интензивен и Ви насочва към теми като доверие, близост и споделена отговорност. Около вечерните часове е възможно да се наложи да кажете ясно какво сте готови да дадете и къде минава Вашата граница. Не смесвайте любовта с чувството за дълг. Късно вечерта може да получите неочаквана яснота по въпрос, който Ви е тревожил.

Лъв (24.07 - 23.08) Съботата може да започне с по-дълбок разговор или необходимост да подредите въпрос, който споделяте с друг човек. Добре е до обяд да решите практично онова, което може да бъде решено, без да оставяте всичко на емоциите. Следобедът събужда желание за повече свобода, движение и нови впечатления. Около вечерта може ясно да почувствате, че една Ваша позиция вече се нуждае от промяна. Не приемайте чуждото мнение като предизвикателство към авторитета Ви. Късните часове носят свежа идея и желание да опитате нещо различно.

Рак (22.06 - 23.07) Желанието за движение, промяна на средата или ново преживяване може да направи сутринта доста приятна. До обяд имате много добра енергия за разходка, пътуване или занимание, което изисква активност. След ранния следобед вниманието постепенно се насочва към по-големи цели и към начина, по който искате да бъдете възприемани от другите. Вечерта може да възникне напрежение между професионални амбиции и семейни или лични нужди. Не избирайте едното за сметка на другото прибързано. Късно вечерта ще Ви бъде по-лесно да видите по-нестандартно решение.

Близнаци (22.05 - 21.06) Амбицията да свършите нещо значимо може да Ви държи активни още през първата половина на деня. Действията Ви дават резултат, особено ако не губите време в прекалено обмисляне. Следобедът става много по-социален и може да получите покана, интересна новина или идея за бъдещ проект. Вечерта обаче различието между Вашите лични желания и очакванията на групата може да стане по-осезаемо. Не се отказвайте от собствената си позиция, но не е необходимо и да убеждавате всички. Късно вечерта една неочаквана среща или разговор може да промени настроението Ви приятно.

Телец (21.04 - 21.05) Първата част на съботата е подходяща за среща с хора, с които споделяте сходни интереси или бъдещи намерения. Около обяд можете да придвижите обща задача по-лесно, отколкото сте очаквали. След това постепенно ще почувствате нужда да се отдръпнете от активността и да останете повече със себе си. Вечерта може да извади на повърхността умора или чувство, което сте пренебрегвали, затова не насилвайте доброто настроение. Късните часове носят вътрешно прозрение и могат да Ви помогнат да се освободите от старо притеснение.