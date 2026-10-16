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Ъшър празнува 48-ия си рожден ден с Леброн Джеймс и Джей Зи (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Ъшър празнува 48-ия си рожден ден с Леброн Джеймс и Джей Зи (ВИДЕО)

16 Октомври, 2026 09:13 405 1

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Леброн Джеймс изненада певеца с торта по време на голф игра, а вечерта към празненството се присъединиха Джей Зи и Кевин Харт

Ъшър празнува 48-ия си рожден ден с Леброн Джеймс и Джей Зи (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Свещи във формата на числото 48, голф игра и компания от звездни приятели белязаха 48-ия рожден ден на Ъшър. Певецът празнува на 14 октомври, а Леброн Джеймс му поднесе торта по време на срещата им на голф игрището.

Във видео, публикувано от баскетболната звезда в Instagram, Ъшър получава квадратната торта и прави опит да запали свещите. Те обаче не пламват веднага. Джеймс се намесва, помага със запалването и след това казва на певеца: „Хайде, направи си желание“. Ъшър затваря очи за няколко секунди, духва свещите, а хората около него му пожелават честит рожден ден.

„Редно е да отпразнуваме 48-ия рожден ден на Ъшър на игрището“, написа Джеймс към публикуваните кадри, като нарече музиканта легенда. Двамата са близки приятели, а към празнуването се е присъединил и екипът на баскетболиста.


Празненството продължи в пиано бар

По-късно вечерта Ъшър сподели видеа от пиано бар, където празникът продължил в компанията на приятели. Сред гостите били комикът Кевин Харт и рапърът Джей Зи. В един от кадрите Харт се вижда сред хората, които пеят песен за рождения ден на Ъшър.

На други снимки певецът позира с Джеймс и Джей Зи. Той е облечен в кафяв костюм, а част от вечерта е отбелязана и с парче торта и пури. Сред присъстващите е била и съпругата му Джен Гойкоечеа.


Ъшър Реймънд IV е роден на 14 октомври 1978 г. в Далас, Тексас. Той се превръща в една от разпознаваемите фигури на съвременния ритъм енд блус и поп музиката с хитове като „Yeah!“, „My Boo“ и „U Got It Bad“.

Източник: people.com


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