Алиша Кийс и Джон Леджънд са сред възможните гости на Джей Зи в шоуто на полувремето на Super Bowl LXI. Информацията е на Page Six, която се позовава на свои източници. Участието на двамата обаче все още не е официално потвърдено.

Шоуто ще се състои на 14 февруари 2027 г. на стадион SoFi в Ингълууд, Калифорния. Националната футболна лига, Apple Music и Roc Nation вече обявиха Джей Зи за водещ изпълнител на събитието.

Алиша Кийс има обща песен с Джей Зи в „Empire State of Mind“ - един от най-разпознаваемите му хитове. Песента се превърна и в музикален символ на Ню Йорк.

Джон Леджънд също има скорошна сценична връзка с рапъра. През октомври 2026 г. той се присъедини към Джей Зи в SoFi Stadium, за да изпълнят „God Did“ в края на юбилейното турне, посветено на 30-годишнината от началото на кариерата му.

И двете големи музикални звезди се управляват от Roc Nation, която продуцира шоуто на полувремето. Именно това е една от причините двамата да бъдат сред най-често споменаваните възможни гости.

Джей Зи избра себе си за звезда на полувремето

Новината за неговото участие беше обявена по време на мач от Monday Night Football. В изявление Джей Зи каза: „От „Reasonable Doubt“ до сцената на шоуто на полувремето на Super Bowl - това беше пътешествие. Тридесет години музика, работа и култура на най-голямата сцена в света. Това продължение на пътя е сбъдната мечта.“

По време на турнето му на различни концерти гостуваха Риана, Ъшър, Фарел Уилямс, Суиз Бийтс, Нас, съпругата му Бионсе и дъщеря му Блу Айви. Това засили очакванията, че и шоуто на Super Bowl може да включва повече от един специален гост.