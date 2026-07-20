Арестуваха мъж, влетял с колата си в дома на Бионсе и Джей Зи

63-годишен мъж беше арестуван, след като с автомобила си премина през охранителната врата на имението на Бионсе и Джей Зи в Ийст Хамптън, щата Ню Йорк.

Инцидентът е станал в сряда следобед. Според полицейския доклад шофьорът се е движел с висока скорост по алеята към къщата и не е спрял пред затворената механична врата. При сблъсъка са нанесени значителни материални щети.

Мъжът, идентифициран от американски медии като Кийт Джонатан Уебстър от Бронкс, е бил задържан на място. По-късно е откаран в болница „Стоуни Брук“, след като се оплакал от болки, а автомобилът му е бил конфискуван. Срещу него са повдигнати обвинения за умишлено увреждане на чужда собственост и незаконно проникване.

Полицията засега не смята, че Бионсе и Джей Зи са били целенасочено заплашвани. Не е установено и дали двамата изпълнители или членове на семейството им са се намирали в къщата по време на инцидента.

Детектив сержант Дженифър Дън съобщи, че задържаният няма криминално досие и е изглеждал объркан както на мястото на произшествието, така и след ареста.

„Той не отправи заплахи и не спомена имената на хората, които живеят в къщата. Възможно е да е избрал този имот случайно, ако е имал медицински проблем“, заяви Дън.

Малко преди катастрофата мъжът спрял пред друга къща на същата улица и попитал за жена, която не живеела там. Собственикът на имота също го описал пред полицията като объркан.

При претърсването не са открити оръжия, бележки или други данни за предварително планирана атака.

„На този етап дори не сме сигурни, че е знаел кой живее в къщата“, допълни Дън. Разследването продължава.

Бионсе и Джей Зи купиха крайбрежния имот в Ийст Хамптън през 2017 г. за около 26 млн. долара. Представителите на двойката не са коментирали публично случая.