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Рецепта на деня: Есенни рулца със зеле и морков
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня: Есенни рулца със зеле и морков

22 Октомври, 2026 10:05 400 0

  • зеле-
  • моркови-
  • печурки-
  • сладък чили сос-
  • есенни рулца

Хрупкавото предястие се приготвя с прясно зеле, моркови, печурки и джинджифил

Рецепта на деня: Есенни рулца със зеле и морков - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • кори за пролетни рулца - 10 бр.;
  • бяло зеле - 300 г;
  • моркови - 120 г;
  • печурки - 120 г;
  • кромид лук - 80 г;
  • соев сос - 2 с.л.;
  • олио - 1 с.л.;
  • настърган джинджифил - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/4 ч.л.;
  • сол - 1/4 ч.л.;
  • брашно - 1 с.л.;
  • вода - 2 с.л.;
  • олио за пържене - 600 мл.

За сервиране:

  • сладък чили сос - 100 мл

Начин на приготвяне:

Зелето се нарязва на тънки ивици, морковите се настъргват на едро, а лукът и печурките се нарязват на дребно. Първо се готвят лукът и гъбите, докато течността от печурките почти се изпари. След това към тях се прибавят зелето, морковите и джинджифилът.

Зеленчуците се обработват още 4-5 минути, така че да омекнат леко, но да запазят стегнатостта си. След овкусяването със соев сос, сол и черен пипер плънката се оставя да се охлади за 15 минути. Това улеснява завиването и намалява риска корите да се овлажнят.

Корите се затварят с брашнена смес

За залепване на рулцата се разбъркват 1 с.л. брашно и 2 с.л. вода. Във всяка кора се поставят около 2 с.л. плънка. Долният край се прегъва върху зеленчуците, страничните краища се прибират навътре, а кората се навива стегнато. Последният край се намазва с брашнената смес.

Корите трябва да се държат покрити с леко влажна кърпа, докато се работи, защото изсъхват бързо и могат да се напукат. Важно е рулцата да не се препълват, за да се затворят добре и да запазят формата си при пържене.

Пържат се на малки порции

За пърженето се използват 600 мл олио, загрято до около 175 градуса. Рулцата се готвят на няколко порции по 3-4 минути и се обръщат, докато станат равномерно златисти. След изваждането се оставят за 2-3 минути върху кухненска хартия или решетка.

Поднасят се топли със 100 мл сладък чили сос. Останалите рулца могат да се съхраняват до 2 дни в добре затворен съд в хладилник.

Източник: gotvach.bg


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