Рецепта на деня: Есенни рулца със зеле и морков

Необходими продукти:
- кори за пролетни рулца - 10 бр.;
- бяло зеле - 300 г;
- моркови - 120 г;
- печурки - 120 г;
- кромид лук - 80 г;
- соев сос - 2 с.л.;
- олио - 1 с.л.;
- настърган джинджифил - 1 ч.л.;
- черен пипер - 1/4 ч.л.;
- сол - 1/4 ч.л.;
- брашно - 1 с.л.;
- вода - 2 с.л.;
- олио за пържене - 600 мл.
За сервиране:
- сладък чили сос - 100 мл
Начин на приготвяне:
Зелето се нарязва на тънки ивици, морковите се настъргват на едро, а лукът и печурките се нарязват на дребно. Първо се готвят лукът и гъбите, докато течността от печурките почти се изпари. След това към тях се прибавят зелето, морковите и джинджифилът.
Зеленчуците се обработват още 4-5 минути, така че да омекнат леко, но да запазят стегнатостта си. След овкусяването със соев сос, сол и черен пипер плънката се оставя да се охлади за 15 минути. Това улеснява завиването и намалява риска корите да се овлажнят.
Корите се затварят с брашнена смес
За залепване на рулцата се разбъркват 1 с.л. брашно и 2 с.л. вода. Във всяка кора се поставят около 2 с.л. плънка. Долният край се прегъва върху зеленчуците, страничните краища се прибират навътре, а кората се навива стегнато. Последният край се намазва с брашнената смес.
Корите трябва да се държат покрити с леко влажна кърпа, докато се работи, защото изсъхват бързо и могат да се напукат. Важно е рулцата да не се препълват, за да се затворят добре и да запазят формата си при пържене.
Пържат се на малки порции
За пърженето се използват 600 мл олио, загрято до около 175 градуса. Рулцата се готвят на няколко порции по 3-4 минути и се обръщат, докато станат равномерно златисти. След изваждането се оставят за 2-3 минути върху кухненска хартия или решетка.
Поднасят се топли със 100 мл сладък чили сос. Останалите рулца могат да се съхраняват до 2 дни в добре затворен съд в хладилник.
Източник: gotvach.bg
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