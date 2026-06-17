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Рецепта на деня: Крокети от тиквички и моркови
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Крокети от тиквички и моркови

17 Юни, 2026 10:05 514 4

  • крокети-
  • тиквички-
  • моркови-
  • на фурна-
  • какво да сготвя

Зеленчуковите крокети са чудесен начин сезонните тиквички да се превърнат в леко и засищащо ястие

Рецепта на деня: Крокети от тиквички и моркови - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • тиквички - 500 г
  • моркови - 150 г
  • картофи - 400 г
  • яйце - 1 бр.
  • сирене - 100 г
  • галета - 60 г
  • брашно - 2 с.л.
  • магданоз - 1/2 връзка
  • чесън - 1 скилидка
  • зехтин - 2 с.л.
  • сол - 1 ч.л.
  • черен пипер - 1/3 ч.л.

Начин на приготвяне:

Картофите се обелват, нарязват се на едри парчета и се сваряват в подсолена вода за около 20 минути, докато омекнат напълно. Отцеждат се добре и се намачкват на гладко пюре, след което се оставят да изстинат леко. Това помага сместа за крокетите да стане по-стегната и лесна за оформяне.

Тиквичките се измиват и настъргват на едро ренде. Посоляват се с щипка сол и се оставят за 10 минути, за да пуснат водата си.

След това се изстискват много добре с ръце или през чиста кърпа, защото излишната влага може да направи крокетите меки и трудни за печене.

Морковите се обелват и настъргват на ситно или средно ренде. Магданозът се нарязва на дребно, а чесънът се пресова или настъргва.

В голяма купа се смесват картофеното пюре, отцедените тиквички, морковите, натрошеното сирене, яйцето, галетата, брашното, магданозът, чесънът, черният пипер и при нужда още малко сол.

Сместа се разбърква добре, докато стане гъста и удобна за оформяне. Ако изглежда прекалено влажна, се добавя още 1 с.л. галета и се изчакват 5 минути, за да поеме влагата. С леко намазнени ръце се оформят малки продълговати крокети.

Фурната се загрява на 200 градуса. Тава се покрива с хартия за печене и крокетите се подреждат на разстояние един от друг. Намазват се леко със зехтин отгоре, за да получат апетитен златист загар.

Крокетите от тиквички и моркови се пекат около 25 минути, след което внимателно се обръщат и се допичат още 8-10 минути. Готови са, когато стегнат, леко се зачервят по краищата и се отделят лесно от хартията, пише gotvach.bg.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    1 0 Отговор
    Бих предпочел кюфтета от тиквички! Това вече отива към - манджа с грозде!

    10:07 17.06.2026

  • 2 Гост

    2 0 Отговор
    Леко е, ако изядеш 100г, засищащо ще е да изядеш всичко, но пък тогава вече не е леко.

    10:08 17.06.2026

  • 3 Вено, скумрийке моя

    0 1 Отговор
    ще ти дам да ядеш крокетата

    10:14 17.06.2026

  • 4 изглежда изискано

    0 1 Отговор
    постното е добре за тялото . пърженето понякога дразни корема . така ако човек яде 4 пъти на ден може да редува местни и постни яденета . на морето цаца, супа рибена, морски деликатеси в салатка . а у дома тиквени кюфтета , таратор, пържоли , сандвичи с домати и серена . супер .

    10:15 17.06.2026