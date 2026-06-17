Рецепта на деня: Крокети от тиквички и моркови

Необходими продукти:

тиквички - 500 г

моркови - 150 г

картофи - 400 г

яйце - 1 бр.

сирене - 100 г

галета - 60 г

брашно - 2 с.л.

магданоз - 1/2 връзка

чесън - 1 скилидка

зехтин - 2 с.л.

сол - 1 ч.л.

черен пипер - 1/3 ч.л.

Начин на приготвяне:

Картофите се обелват, нарязват се на едри парчета и се сваряват в подсолена вода за около 20 минути, докато омекнат напълно. Отцеждат се добре и се намачкват на гладко пюре, след което се оставят да изстинат леко. Това помага сместа за крокетите да стане по-стегната и лесна за оформяне.

Тиквичките се измиват и настъргват на едро ренде. Посоляват се с щипка сол и се оставят за 10 минути, за да пуснат водата си.

След това се изстискват много добре с ръце или през чиста кърпа, защото излишната влага може да направи крокетите меки и трудни за печене.

Морковите се обелват и настъргват на ситно или средно ренде. Магданозът се нарязва на дребно, а чесънът се пресова или настъргва.

В голяма купа се смесват картофеното пюре, отцедените тиквички, морковите, натрошеното сирене, яйцето, галетата, брашното, магданозът, чесънът, черният пипер и при нужда още малко сол.

Сместа се разбърква добре, докато стане гъста и удобна за оформяне. Ако изглежда прекалено влажна, се добавя още 1 с.л. галета и се изчакват 5 минути, за да поеме влагата. С леко намазнени ръце се оформят малки продълговати крокети.

Фурната се загрява на 200 градуса. Тава се покрива с хартия за печене и крокетите се подреждат на разстояние един от друг. Намазват се леко със зехтин отгоре, за да получат апетитен златист загар.

Крокетите от тиквички и моркови се пекат около 25 минути, след което внимателно се обръщат и се допичат още 8-10 минути. Готови са, когато стегнат, леко се зачервят по краищата и се отделят лесно от хартията, пише gotvach.bg.