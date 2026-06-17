Рецепта на деня: Крокети от тиквички и моркови

Необходими продукти:
- тиквички - 500 г
- моркови - 150 г
- картофи - 400 г
- яйце - 1 бр.
- сирене - 100 г
- галета - 60 г
- брашно - 2 с.л.
- магданоз - 1/2 връзка
- чесън - 1 скилидка
- зехтин - 2 с.л.
- сол - 1 ч.л.
- черен пипер - 1/3 ч.л.
Начин на приготвяне:
Картофите се обелват, нарязват се на едри парчета и се сваряват в подсолена вода за около 20 минути, докато омекнат напълно. Отцеждат се добре и се намачкват на гладко пюре, след което се оставят да изстинат леко. Това помага сместа за крокетите да стане по-стегната и лесна за оформяне.
Тиквичките се измиват и настъргват на едро ренде. Посоляват се с щипка сол и се оставят за 10 минути, за да пуснат водата си.
След това се изстискват много добре с ръце или през чиста кърпа, защото излишната влага може да направи крокетите меки и трудни за печене.
Морковите се обелват и настъргват на ситно или средно ренде. Магданозът се нарязва на дребно, а чесънът се пресова или настъргва.
В голяма купа се смесват картофеното пюре, отцедените тиквички, морковите, натрошеното сирене, яйцето, галетата, брашното, магданозът, чесънът, черният пипер и при нужда още малко сол.
Сместа се разбърква добре, докато стане гъста и удобна за оформяне. Ако изглежда прекалено влажна, се добавя още 1 с.л. галета и се изчакват 5 минути, за да поеме влагата. С леко намазнени ръце се оформят малки продълговати крокети.
Фурната се загрява на 200 градуса. Тава се покрива с хартия за печене и крокетите се подреждат на разстояние един от друг. Намазват се леко със зехтин отгоре, за да получат апетитен златист загар.
Крокетите от тиквички и моркови се пекат около 25 минути, след което внимателно се обръщат и се допичат още 8-10 минути. Готови са, когато стегнат, леко се зачервят по краищата и се отделят лесно от хартията, пише gotvach.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
10:07 17.06.2026
2 Гост
10:08 17.06.2026
3 Вено, скумрийке моя
10:14 17.06.2026
4 изглежда изискано
10:15 17.06.2026