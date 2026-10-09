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Рецепта на деня: Свинска яхния със зеле и моркови на фурна
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня: Свинска яхния със зеле и моркови на фурна

9 Октомври, 2026 10:05 932 2

  • свинска яхния-
  • зеле-
  • свинско месо-
  • домашни рецепти-
  • ястия на фурна

Свинската плешка се запечатва предварително, а после се пече със зеле, картофи и моркови в доматен сос

Рецепта на деня: Свинска яхния със зеле и моркови на фурна - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • свинска плешка без кост - 800 г;
  • прясно зеле - 700 г;
  • картофи - 500 г;
  • моркови - 3 бр.;
  • кромид лук - 1 голяма глава;
  • чесън - 3 скилидки;
  • доматено пюре - 2 с.л.;
  • червен пипер - 1 ч.л.;
  • дафинов лист - 2 бр.;
  • топла вода или месен бульон - 700 мл;
  • олио - 3 с.л.;
  • сол - 1 1/2 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • магданоз - 1/2 връзка.

Начин на приготвяне:

Свинската плешка се подсушава и се нарязва на едри хапки. Олиото се загрява в дълбок съд, а месото се запечатва на два пъти за около 4-5 минути на порция, докато получи лек загар. След това се добавят наситнените лук и моркови, които се готвят още 4-5 минути при умерена температура.

Чесънът и доматеното пюре се прибавят за кратко, а след около минута идва ред на червения пипер. Той се разбърква бързо, за да не прегори. В съда се слагат нарязаното зеле, картофите, дафиновият лист, солта и черният пипер. Налива се топлата вода или бульонът. Течността не трябва да покрива напълно продуктите, защото зелето отделя допълнителен сок при печенето.

Фурната се загрява на 180 градуса. Съдът се похлупва или се покрива с фолио и яхнията се пече 60 минути. След това капакът се маха, продуктите се разбъркват и ястието се връща във фурната за още 25-30 минути.

Свинското е готово, когато се разделя лесно с вилица, зеленчуците са крехки, а сосът е леко сгъстен. След изваждането яхнията се оставя да почине 10 минути и се поръсва с нарязан магданоз. Поднася се топла с хляб.

Източник: recepti.gotvach.bg


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ристю М.

    1 3 Отговор
    Само без кос иначе яденето нема да става за ядене само от вкуса на дафнето с магданоза, а не от лакирани нокти 😉 .

    10:22 09.10.2026

  • 2 Вълчо

    0 2 Отговор
    Тази рецепта за свинска яхния в петък, която е поставил редактора е да дразни мюсюлманите, или да се подиграва с православните?!

    11:17 09.10.2026