Рецепта на деня: Пукани люти чушки с апетитен сос

Необходими продукти:
- люти зелени чушки - 12 бр.;
- морков - 1 бр.;
- чесън - 5 скилидки;
- доматен сок - 250 мл;
- олио - 4 с.л.;
- оцет - 2 с.л.;
- захар - 1 ч.л.;
- сол - 1 ч.л.;
- магданоз - 1/2 връзка;
- копър - 1/2 връзка;
- черен пипер - 1/3 ч.л.
Начин на приготвяне:
Лютите чушки се измиват добре и се подсушават напълно, за да не пръскат при печенето на тиган. Дръжките се оставят, а всяка чушка се набожда леко с върха на ножа на едно-две места. Така парата излиза по-лесно и чушките се пукат равномерно.
Тиган с дебело дъно се загрява на умерено силен котлон. Чушките се подреждат на един ред и се пукат около 8-10 минути, като се обръщат от всички страни, докато омекнат и получат апетитни тъмни петна. Ако тиганът е по-малък, се приготвят на два пъти, за да не се задушат вместо да се запекат.
Готовите пукани люти чушки се прехвърлят в стъклен или керамичен съд и се похлупват за 5 минути. Това кратко задушаване ги прави по-крехки и помага да поемат по-добре соса.
Морковът се настъргва на едро, чесънът се накълцва ситно, а магданозът и копърът се нарязват свежо. В същия тиган се загрява олиото, добавя се морковът и се запържва 3-4 минути, докато омекне леко и пусне сладостта си.
Прибавя се чесънът и се разбърква за около 30 секунди, само колкото да освободи аромата си, без да прегаря.
Налива се доматеният сок, добавят се солта, захарта, оцетът и черният пипер. Сосът се оставя да къкри 6-8 минути на умерен огън, докато леко се сгъсти и вкусът стане балансиран между кисело, сладко и пикантно.
Топлият сос се излива върху пуканите люти чушки. Отгоре се поръсват пресните магданоз и копър, като част от зелените подправки може да се разбъркат в соса, а останалите да останат свежи за сервиране.
Ястието се оставя поне 15 минути да престои, за да се смесят ароматите.
Пуканите люти чушки на тиган в апетитен сос могат да се поднесат топли, на стайна температура или охладени като мезе, предястие или пикантна гарнитура, пише gotvach.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аха
10:19 09.08.2026
2 Сервус
10:25 09.08.2026
3 Много
Коментиран от #4
10:37 09.08.2026
4 Някоя си
До коментар #3 от "Много":Никога не съм могла да го ям, но пък и винаги ми е ухаело апетитно.
10:49 09.08.2026
5 Оцет с домат
10:53 09.08.2026
6 Про стачка
Любопитна съм да изпробвам тази техника на рязане ако някой ми я обясни.
Коментиран от #7
11:22 09.08.2026
7 Кринолин
До коментар #6 от "Про стачка":С психотелесно вдиШШШване от тИрасата с връзка копър и магданоз в лявата ръка и кръгообразни движения педя под пъпа с дясната 😀
11:40 09.08.2026