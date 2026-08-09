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Рецепта на деня: Пукани люти чушки с апетитен сос
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Пукани люти чушки с апетитен сос

9 Август, 2026 10:05 897 7

  • пукани люти чушки-
  • сос-
  • доматен сок-
  • моркови-
  • мезе-
  • какво да сготвя

Сосът с чесън, морков и доматен сок омекотява лютивината и превръща простото мезе в богато ароматно предястие

Рецепта на деня: Пукани люти чушки с апетитен сос - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • люти зелени чушки - 12 бр.;
  • морков - 1 бр.;
  • чесън - 5 скилидки;
  • доматен сок - 250 мл;
  • олио - 4 с.л.;
  • оцет - 2 с.л.;
  • захар - 1 ч.л.;
  • сол - 1 ч.л.;
  • магданоз - 1/2 връзка;
  • копър - 1/2 връзка;
  • черен пипер - 1/3 ч.л.

Начин на приготвяне:

Лютите чушки се измиват добре и се подсушават напълно, за да не пръскат при печенето на тиган. Дръжките се оставят, а всяка чушка се набожда леко с върха на ножа на едно-две места. Така парата излиза по-лесно и чушките се пукат равномерно.

Тиган с дебело дъно се загрява на умерено силен котлон. Чушките се подреждат на един ред и се пукат около 8-10 минути, като се обръщат от всички страни, докато омекнат и получат апетитни тъмни петна. Ако тиганът е по-малък, се приготвят на два пъти, за да не се задушат вместо да се запекат.

Готовите пукани люти чушки се прехвърлят в стъклен или керамичен съд и се похлупват за 5 минути. Това кратко задушаване ги прави по-крехки и помага да поемат по-добре соса.

Морковът се настъргва на едро, чесънът се накълцва ситно, а магданозът и копърът се нарязват свежо. В същия тиган се загрява олиото, добавя се морковът и се запържва 3-4 минути, докато омекне леко и пусне сладостта си.

Прибавя се чесънът и се разбърква за около 30 секунди, само колкото да освободи аромата си, без да прегаря.

Налива се доматеният сок, добавят се солта, захарта, оцетът и черният пипер. Сосът се оставя да къкри 6-8 минути на умерен огън, докато леко се сгъсти и вкусът стане балансиран между кисело, сладко и пикантно.

Топлият сос се излива върху пуканите люти чушки. Отгоре се поръсват пресните магданоз и копър, като част от зелените подправки може да се разбъркат в соса, а останалите да останат свежи за сервиране.

Ястието се оставя поне 15 минути да престои, за да се смесят ароматите.

Пуканите люти чушки на тиган в апетитен сос могат да се поднесат топли, на стайна температура или охладени като мезе, предястие или пикантна гарнитура, пише gotvach.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аха

    3 2 Отговор
    Вкусно е ама и олио и оцет менте и като ядеш ти излизат цицини пъпки по челото.

    10:19 09.08.2026

  • 2 Сервус

    1 4 Отговор
    Баба ти не го умееше това, но моята да. Близо си да, но не се приготвят точно така.

    10:25 09.08.2026

  • 3 Много

    3 4 Отговор
    Ги харесвам, но моята рецепта е без никакво пържене и варене, и без домати. Чушките, настъргани моркови и наситени на кубчета краставици, за да убият малко лютото, чесън, сол, и подправки! Оцет и олио от нашите! Ив една тенджера накиснати на дълбоко в маринатата, за да се овкусят за едно денонощие, и готово!

    Коментиран от #4

    10:37 09.08.2026

  • 4 Някоя си

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Много":

    Никога не съм могла да го ям, но пък и винаги ми е ухаело апетитно.

    10:49 09.08.2026

  • 5 Оцет с домат

    2 2 Отговор
    и люто може да си комбинира само от Спийди Гонзалес или любителКА на пълнените топки хахаха

    10:53 09.08.2026

  • 6 Про стачка

    1 1 Отговор
    Как се реже свежо магданоз и копър ?
    Любопитна съм да изпробвам тази техника на рязане ако някой ми я обясни.

    Коментиран от #7

    11:22 09.08.2026

  • 7 Кринолин

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Про стачка":

    С психотелесно вдиШШШване от тИрасата с връзка копър и магданоз в лявата ръка и кръгообразни движения педя под пъпа с дясната 😀

    11:40 09.08.2026