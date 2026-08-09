Рецепта на деня: Пукани люти чушки с апетитен сос

Необходими продукти:

люти зелени чушки - 12 бр.;

морков - 1 бр.;

чесън - 5 скилидки;

доматен сок - 250 мл;

олио - 4 с.л.;

оцет - 2 с.л.;

захар - 1 ч.л.;

сол - 1 ч.л.;

магданоз - 1/2 връзка;

копър - 1/2 връзка;

черен пипер - 1/3 ч.л.

Начин на приготвяне:

Лютите чушки се измиват добре и се подсушават напълно, за да не пръскат при печенето на тиган. Дръжките се оставят, а всяка чушка се набожда леко с върха на ножа на едно-две места. Така парата излиза по-лесно и чушките се пукат равномерно.

Тиган с дебело дъно се загрява на умерено силен котлон. Чушките се подреждат на един ред и се пукат около 8-10 минути, като се обръщат от всички страни, докато омекнат и получат апетитни тъмни петна. Ако тиганът е по-малък, се приготвят на два пъти, за да не се задушат вместо да се запекат.

Готовите пукани люти чушки се прехвърлят в стъклен или керамичен съд и се похлупват за 5 минути. Това кратко задушаване ги прави по-крехки и помага да поемат по-добре соса.

Морковът се настъргва на едро, чесънът се накълцва ситно, а магданозът и копърът се нарязват свежо. В същия тиган се загрява олиото, добавя се морковът и се запържва 3-4 минути, докато омекне леко и пусне сладостта си.

Прибавя се чесънът и се разбърква за около 30 секунди, само колкото да освободи аромата си, без да прегаря.

Налива се доматеният сок, добавят се солта, захарта, оцетът и черният пипер. Сосът се оставя да къкри 6-8 минути на умерен огън, докато леко се сгъсти и вкусът стане балансиран между кисело, сладко и пикантно.

Топлият сос се излива върху пуканите люти чушки. Отгоре се поръсват пресните магданоз и копър, като част от зелените подправки може да се разбъркат в соса, а останалите да останат свежи за сервиране.

Ястието се оставя поне 15 минути да престои, за да се смесят ароматите.

Пуканите люти чушки на тиган в апетитен сос могат да се поднесат топли, на стайна температура или охладени като мезе, предястие или пикантна гарнитура, пише gotvach.bg.