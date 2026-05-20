Рецепта на деня: Хавуч таратор - турска разядка с моркови

Необходими продукти:
- моркови - 3 броя;
- цедено кисело мляко - 300 г;
- чесън - 1 скилидка;
- олио или зехтин - 2 с.л.;
- сол - на вкус;
- орехи - 2 с.л.
Начин на приготвяне:
В тиган се загрява мазнината и се запържват настърганите моркови до омекване за около 6 - 7 минути.
След като леко се охладят морковите, се смесват с цеденото кисело мляко, счукания чесън и солта. Всичко се разбърква добре до хомогенна смес. Орехите се добавят накрая и се разбъркват или поръсват отгоре.
Турският таратор се охлажда в хладилник поне 30 минути и се сервира като разядка или гарнитура, пише gotvach.bg.
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Може би
Коментиран от #11
10:13 20.05.2026
2 авантгард
Бон апети на лакомничките!
10:14 20.05.2026
3 pyzoфил
Коментиран от #4, #12
10:15 20.05.2026
4 Паветник
До коментар #3 от "pyzoфил":А аз обичам всякакви моркови, стига да не са измити!
10:22 20.05.2026
5 Идън
10:24 20.05.2026
6 Интелектуалец
10:28 20.05.2026
7 супер е и може дара и даристите
10:31 20.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Всички резбари в Анадола
11:38 20.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Трола с гресираната ватенка съм
До коментар #3 от "pyzoфил":И аз така! Гръмнах си един в аyспуха от кеф! Без грес!
12:02 20.05.2026
13 Таратурим тиГо Открастафурим тиГо
12:05 20.05.2026