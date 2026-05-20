Рецепта на деня: Хавуч таратор - турска разядка с моркови
Рецепта на деня: Хавуч таратор - турска разядка с моркови

20 Май, 2026 10:05 1 133 13

Гъста млечна салата или предястие от турската кухня

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

Необходими продукти:

  • моркови - 3 броя;
  • цедено кисело мляко - 300 г;
  • чесън - 1 скилидка;
  • олио или зехтин - 2 с.л.;
  • сол - на вкус;
  • орехи - 2 с.л.

Начин на приготвяне:

В тиган се загрява мазнината и се запържват настърганите моркови до омекване за около 6 - 7 минути.

След като леко се охладят морковите, се смесват с цеденото кисело мляко, счукания чесън и солта. Всичко се разбърква добре до хомогенна смес. Орехите се добавят накрая и се разбъркват или поръсват отгоре.

Турският таратор се охлажда в хладилник поне 30 минути и се сервира като разядка или гарнитура, пише gotvach.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Може би

    5 2 Отговор
    Ще го пробвам!

    Коментиран от #11

    10:13 20.05.2026

  • 2 авантгард

    3 3 Отговор
    Щом е гъсто и млечно, не е за мен.
    Бон апети на лакомничките!

    10:14 20.05.2026

  • 3 pyzoфил

    1 8 Отговор
    много обичам турски моркови !

    Коментиран от #4, #12

    10:15 20.05.2026

  • 4 Паветник

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "pyzoфил":

    А аз обичам всякакви моркови, стига да не са измити!

    10:22 20.05.2026

  • 5 Идън

    3 3 Отговор
    Думата ,,разядка,, ми звучи странно...Какво разяжда ?Пържени моркови и кисело мляко- не!

    10:24 20.05.2026

  • 6 Интелектуалец

    3 2 Отговор
    Аз обичам пържени моркови в олио. Първо се настъргват с рендето. После се запържват в тигана. Като поизстине се добавя майонеза и се разбърква добре. Перфектен вкус. Доста тежко мезе но върви с ракията. Колко е здравословно? Никак. Гарантирате си инфаркт, инсулт или високо кръвно. Трябва да се хапва с мярка.

    10:28 20.05.2026

  • 7 супер е и може дара и даристите

    4 3 Отговор
    да ядат тази турска яхния . във варна се радват на помашката любов . и от вчера все празнуват . потопиха загубилите на евро визия в мъка и скръб . забравени . не им пуснаха евро песните и хитовете . все хвалени . все най най .

    10:31 20.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Всички резбари в Анадола

    3 1 Отговор
    29.05.1989 беше най-хубавия ден в живота ми

    11:38 20.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Трола с гресираната ватенка съм

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "pyzoфил":

    И аз така! Гръмнах си един в аyспуха от кеф! Без грес!

    12:02 20.05.2026

  • 13 Таратурим тиГо Открастафурим тиГо

    0 1 Отговор
    Таратор без краставица нема!

    12:05 20.05.2026