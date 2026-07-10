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Рецепта на деня: Пилешка яхния с тиквички, чушки и моркови
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Пилешка яхния с тиквички, чушки и моркови

10 Юли, 2026 10:05 767 4

  • пилешка яхния-
  • тиквички-
  • чушки-
  • моркови-
  • какво да сготвя

Ястие, което съчетава лекотата на лятната кухня с плътния вкус на бавно къкрещ сос

Рецепта на деня: Пилешка яхния с тиквички, чушки и моркови - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • пилешко филе или обезкостено пилешко бутче - 700 г
  • тиквички - 500 г
  • червена чушка - 1 бр.
  • зелена чушка - 1 бр.
  • моркови - 2 бр.
  • лук - 1 глава
  • чесън - 3 скилидки
  • настъргани домати или доматен сок - 300 мл
  • доматено пюре - 1 с.л.
  • олио - 4 с.л.
  • червен пипер - 1 ч.л.
  • суха чубрица - 1 ч.л.
  • дафинов лист - 1 бр.
  • топла вода или пилешки бульон - 250 мл
  • магданоз - 1/2 връзка
  • сол - на вкус
  • черен пипер - на вкус

Начин на приготвяне:

Пилешкото месо се подсушава добре и се нарязва на едри хапки. Така при запържване се запечатва по-лесно и остава сочно в готовата яхния.

Лукът се нарязва на ситно, морковите на полукръгчета, чушките на парчета, а тиквичките на по-едри кубчета, за да не се разварят.

В дълбока тенджера се загрява олиото на умерено силен огън. Пилешките хапки се запържват за около 5-6 минути, докато леко се зачервят от всички страни. Не е нужно месото да е напълно готово на този етап, защото ще се досготви в соса.

Към пилето се добавят лукът и морковите. Задушават се 4-5 минути, докато лукът омекне и стане прозрачен.

Прибавят се чушките и чесънът, разбърква се още 2 минути, за да се освободи ароматът им, без чесънът да прегаря.

Огънят се намалява леко и се добавят червеният пипер, доматеното пюре, чубрицата, солта, черният пипер и дафиновият лист. Разбърква се за около 30 секунди, след което веднага се наливат настърганите домати и топлата вода или бульонът. Това помага подправките да не загорят и да дадат хубав цвят на пилешката яхния.

Ястието се оставя да заври, след което се похлупва и се готви на тих огън около 20 минути. След това се добавят тиквичките и яхнията продължава да къкри още 12-15 минути, докато зеленчуците омекнат, но запазят форма. Ако сосът се сгъсти прекалено, се долива малко топла вода.

Готовността се проверява, като пилешкото трябва да е крехко и напълно сготвено, а морковите и тиквичките да се режат лесно с вилица. Накрая се поръсва с нарязан магданоз и тенджерата се оставя похлупена за 5 минути, за да се съберат вкусовете.

Пилешката яхния с тиквички, чушки и морков се сервира топла, по желание с пресен хляб, ориз или картофено пюре, пише gotvach.bg.


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  • 1 Гост

    6 1 Отговор
    Тюрлюгювеч.

    10:07 10.07.2026

  • 2 Най

    6 0 Отговор
    Хубавата яхния е истинската - с лук и вино! Но все по малко остават късметлиите около които има някой, който знае и може да я направи!

    10:09 10.07.2026

  • 3 оня с коня

    4 0 Отговор
    С тези продукти може да се сготвят поне 3 ястия ,че и за салата ще има.
    От мен НАЗДРАВЕ!!!!

    10:10 10.07.2026

  • 4 Очевидно

    2 0 Отговор
    Българите гледат на мен като човек който трябва да бъде заличен колкото се може по бързо 🤭🤭🤭

    10:10 10.07.2026