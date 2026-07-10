Рецепта на деня: Пилешка яхния с тиквички, чушки и моркови

Необходими продукти:

пилешко филе или обезкостено пилешко бутче - 700 г

тиквички - 500 г

червена чушка - 1 бр.

зелена чушка - 1 бр.

моркови - 2 бр.

лук - 1 глава

чесън - 3 скилидки

настъргани домати или доматен сок - 300 мл

доматено пюре - 1 с.л.

олио - 4 с.л.

червен пипер - 1 ч.л.

суха чубрица - 1 ч.л.

дафинов лист - 1 бр.

топла вода или пилешки бульон - 250 мл

магданоз - 1/2 връзка

сол - на вкус

черен пипер - на вкус

Начин на приготвяне:

Пилешкото месо се подсушава добре и се нарязва на едри хапки. Така при запържване се запечатва по-лесно и остава сочно в готовата яхния.

Лукът се нарязва на ситно, морковите на полукръгчета, чушките на парчета, а тиквичките на по-едри кубчета, за да не се разварят.

В дълбока тенджера се загрява олиото на умерено силен огън. Пилешките хапки се запържват за около 5-6 минути, докато леко се зачервят от всички страни. Не е нужно месото да е напълно готово на този етап, защото ще се досготви в соса.

Към пилето се добавят лукът и морковите. Задушават се 4-5 минути, докато лукът омекне и стане прозрачен.

Прибавят се чушките и чесънът, разбърква се още 2 минути, за да се освободи ароматът им, без чесънът да прегаря.

Огънят се намалява леко и се добавят червеният пипер, доматеното пюре, чубрицата, солта, черният пипер и дафиновият лист. Разбърква се за около 30 секунди, след което веднага се наливат настърганите домати и топлата вода или бульонът. Това помага подправките да не загорят и да дадат хубав цвят на пилешката яхния.

Ястието се оставя да заври, след което се похлупва и се готви на тих огън около 20 минути. След това се добавят тиквичките и яхнията продължава да къкри още 12-15 минути, докато зеленчуците омекнат, но запазят форма. Ако сосът се сгъсти прекалено, се долива малко топла вода.

Готовността се проверява, като пилешкото трябва да е крехко и напълно сготвено, а морковите и тиквичките да се режат лесно с вилица. Накрая се поръсва с нарязан магданоз и тенджерата се оставя похлупена за 5 минути, за да се съберат вкусовете.

Пилешката яхния с тиквички, чушки и морков се сервира топла, по желание с пресен хляб, ориз или картофено пюре, пише gotvach.bg.