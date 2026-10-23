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Здравето на Бил Козби се е влошило, твърди адвокатката му
  Тема: Известни личности

Здравето на Бил Козби се е влошило, твърди адвокатката му

23 Октомври, 2026 08:15 658 4

  • бил козби-
  • здравословно състояние-
  • съдебен спор-
  • дженифър бонджийн-
  • сексуални обвинения

89-годишният актьор е юридически сляп и има сериозни ограничения в подвижността, според съдебен документ

Здравето на Бил Козби се е влошило, твърди адвокатката му - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Здравословното състояние на Бил Козби рязко се е влошило, твърди адвокатката му Дженифър Бонджийн в съдебен документ. По думите ѝ 89-годишният актьор е юридически сляп, има сериозни ограничения в подвижността и не може самостоятелно да се справя с основни ежедневни нужди.

„Той е юридически сляп и страда от редица здравословни проблеми, включително сериозни ограничения в подвижността, които правят лично явяване на разпит на място, далеч от дома му, трудно“, пише Бонджийн.

В документа се посочва още, че Козби трябва да бъде придружаван от мъж асистент по всяко време, за да бъде гарантирана безопасността му и да получава помощ, включително при използване на тоалетната. Според защитата през юни 2025 г. той не е могъл да даде показания, тъй като не е било разрешено да бъде придружен от такъв асистент.

Спор за пропуснати разпити

Здравословните проблеми са посочени в отговор на иск, свързан с граждански дела срещу Козби. Адвокатът Джордан Рътски е поискал федералният съдия да задължи актьора да се яви на разпит или да постанови решение по подразбиране заради твърдяно повтарящо се и умишлено неизпълнение на задълженията му по събирането на доказателства.

Съдебните документи сочат, че Козби е пропуснал три насрочени разпита. Бонджийн отхвърля твърдението за умишлено нарушение и заявява, че клиентът ѝ е прикован към дома си. По думите ѝ явяването на разпит извън дома би застрашило неговата безопасност и здраве.

„Няма нищо нередно, което да се случва зад кулисите, и няма повтарящо се и умишлено нарушение на задълженията по събирането на доказателства“, заявява Дженифър Бонджийн.

Д-р Стюарт Фишър, който не е лекувал Козби, коментира описаното от адвокатката му състояние. Според него множеството здравословни проблеми и стресът от съдебните производства могат допълнително да влошат състоянието на актьора.

Дело за обезщетение от 59,25 милиона долара

Паралелно със спора за разпитите Козби е изправен пред последиците от гражданско дело в Калифорния. През март 2026 г. жури го призна за отговорен по иск за сексуално посегателство, датиращ от 1972 г., и присъди общо 59,25 милиона долара.

Сумата включва 17,5 милиона долара за минали вреди, 1,75 милиона долара за бъдещи вреди и 40 милиона долара наказателни вреди. Адвокатката му обяви намерение за обжалване, а по-късно съдът отхвърли искането за нов процес.

Козби отрича всички обвинения за неправомерно поведение. Той беше осъден през 2018 г. за утежнено непристойно посегателство, но Върховният съд на Пенсилвания отмени присъдата, след което актьорът беше освободен от затвора.

Източници: dir.bg, tmz.com, apnews.com


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    Варварска държава!

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