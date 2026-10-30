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Съдът оневини Хали Бери след обвиненията от бившия ѝ съпруг
  Тема: Известни личности

Съдът оневини Хали Бери след обвиненията от бившия ѝ съпруг

30 Октомври, 2026 15:58 590 3

  • хали бери-
  • оливие мартинес-
  • попечителство-
  • съдебен спор-
  • холивуд

Временните ограничения срещу актрисата са отменени, но досегашният режим на попечителство над 13-годишния им син остава в сила

Съдът оневини Хали Бери след обвиненията от бившия ѝ съпруг - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Съдия Шели Кауфман от Върховния съд на Лос Анджелис отхвърли искането на Оливие Мартинес за заповед за защита от домашно насилие срещу Хали Бери. Временните ограничения срещу актрисата са отменени, но Мартинес запазва режима за физическо попечителство, въведен при издаването на временната заповед.

Бившите съпрузи ще продължат да споделят юридическото попечителство над 13-годишния си син. Това означава, че решението на съда не слага край на спора между тях за грижите и отговорностите към детето.

„Изключително сме доволни, че съдът отмени временната заповед. Хали е решена да продължи да се фокусира върху благополучието и най-добрите интереси на семейството си“, заяви адвокатът на Бери Марина Бек.

Решението е последвало близо четири часа поверителни показания на момчето, дадени на 19 октомври. В закрито заседание са свидетелствали още неговият терапевт и представител на училището.

Показания са дали и Хали Бери, и Оливие Мартинес. По време на изслушването актьорът е напуснал съдебната зала видимо разстроен и ядосан. Производството е продължило девет дни.

Дъщерята на Хали Бери, 18-годишната Нала Обри, както и годеникът на актрисата Ван Хънт също са били разпитани при закрити врата. В съдебна декларация Обри е заявила, че е била „шокирана“ от обвиненията и никога не е виждала майка си да се държи агресивно към своя полубрат.

Оливие Мартинес, който е на 60 години, е поискал заповед за защита както за себе си, така и за сина си. В молбата си той е твърдял, че Бери, също на 60 години, е хванала момчето за врата по време на конфликт на 26 септември. На 1 октомври съдът е издал временна защитна заповед по искането му.

Хали Бери последователно е отричала обвиненията. Нейната адвокатка е заявила по-рано, че има множество доказателства и съдебни решения, според които Мартинес е нарушавал съдебни разпореждания и е възпрепятствал необходимите терапевтични и образователни грижи за детето.

Актрисата е поискала временните ограничения да бъдат отменени и е обвинила бившия си съпруг, че изостря спора и се намесва в образователните и терапевтичните нужди на сина им. Тя е настоявала и за самостоятелно юридическо попечителство, което би ѝ дало последната дума по въпросите за здравето, образованието и благополучието на детето.

Хали Бери и Оливие Мартинес се ожениха през юли 2013 г., но се разделиха две години по-късно. Двамата бяха обявени за официално необвързани през декември 2016 г., докато разводът им беше финализиран през август 2023 г.


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дзак

    1 0 Отговор
    Тарикат!

    16:42 30.10.2026

  • 3 Винаги

    0 0 Отговор
    Е било учудващо за мен, как така хора, които силно са се обичали, след това още по силно се мразят!?

    16:50 30.10.2026