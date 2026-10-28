Хали Бери нападна остро бившия си Оливие Мартинес в Инстаграм

Хали Бери отправи завоалиран, но остър намек към бившия си съпруг Оливие Мартинес, докато двамата продължават съдебната битка за родителските права над 13-годишния им син. Актрисата публикува в Instagram Stories послание, според което отношението на бащата към детето може да стои в основата на неуважението към майката.

„Ако децата не уважават майките си, причината често се корени в отношенията им с бащата“, гласи споделеният текст.

Хали Бери не спомена по име Мартинес и не добави обяснение към публикацията. След това актрисата сподели съдържание, посветено на Месеца за осведоменост за черните котки.

Съдебният спор продължава

Хали Бери и Оливие Мартинес се разведоха през 2015 г., но спорът им за грижите над сина им продължи години. През 2023 г. двамата постигнаха споразумение за съвместни юридически и физически родителски права след осемгодишна съдебна процедура.

Конфликтът се изостри през септември, когато Мартинес обвини бившата си съпруга, че е нападнала и задушила детето им. По негово искане съдът му предостави временно основно физическо попечителство, а той поиска и ограничителна заповед за домашно насилие, както и еднолични родителски права. Това са твърдения на Мартинес, които не са доказани с окончателно съдебно решение.

Бери отрече обвиненията чрез адвоката си, който ги определи като „изцяло неоснователни и умишлено подвеждащи“. В изявлението се твърди още, че Мартинес е проявявал непостоянно и притежателно поведение и е пречил на образованието и терапията на детето.

Актрисата настоява да бъде възстановено споразумението за равнопоставено физическо попечителство. В същото време тя иска еднолично право да взема решенията за образованието и медицинските грижи на сина им.

В съдебни документи Хали Бери твърди, че момчето се връща от времето, прекарано с баща си, „ядосано и агресивно“, и обвинява Мартинес, че го въвлича в конфликта между двамата и подкопава решенията ѝ като родител.

По делото са дали показания и двамата родители, както и 13-годишният им син. Годеникът на Бери Ван Хънт също е свидетелствал, а 18-годишната ѝ дъщеря Нала е подала декларация в подкрепа на майка си.

„Никога не съм виждала майка ми да удря, шамаросва, души, хваща или по какъвто и да е начин физически да наранява брат ми“, пише Нала в декларацията си.

Заключителните пледоарии по делото са насрочени за 27 октомври в съда в Лос Анджелис. Решение по исканията за родителските права и ограничителната заповед се очаква през тази седмица.