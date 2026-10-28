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Хали Бери нападна остро бившия си Оливие Мартинес в Инстаграм
  Тема: Известни личности

Хали Бери нападна остро бившия си Оливие Мартинес в Инстаграм

28 Октомври, 2026 16:02 484 1

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  • родителски права-
  • съдебен спор-
  • холивуд

Актрисата публикува послание за неуважението към майките, докато с бившия ѝ съпруг водят съдебна битка за родителските права

Хали Бери нападна остро бившия си Оливие Мартинес в Инстаграм - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Хали Бери отправи завоалиран, но остър намек към бившия си съпруг Оливие Мартинес, докато двамата продължават съдебната битка за родителските права над 13-годишния им син. Актрисата публикува в Instagram Stories послание, според което отношението на бащата към детето може да стои в основата на неуважението към майката.

„Ако децата не уважават майките си, причината често се корени в отношенията им с бащата“, гласи споделеният текст.

Хали Бери не спомена по име Мартинес и не добави обяснение към публикацията. След това актрисата сподели съдържание, посветено на Месеца за осведоменост за черните котки.

Съдебният спор продължава

Хали Бери и Оливие Мартинес се разведоха през 2015 г., но спорът им за грижите над сина им продължи години. През 2023 г. двамата постигнаха споразумение за съвместни юридически и физически родителски права след осемгодишна съдебна процедура.

Конфликтът се изостри през септември, когато Мартинес обвини бившата си съпруга, че е нападнала и задушила детето им. По негово искане съдът му предостави временно основно физическо попечителство, а той поиска и ограничителна заповед за домашно насилие, както и еднолични родителски права. Това са твърдения на Мартинес, които не са доказани с окончателно съдебно решение.

Бери отрече обвиненията чрез адвоката си, който ги определи като „изцяло неоснователни и умишлено подвеждащи“. В изявлението се твърди още, че Мартинес е проявявал непостоянно и притежателно поведение и е пречил на образованието и терапията на детето.

Актрисата настоява да бъде възстановено споразумението за равнопоставено физическо попечителство. В същото време тя иска еднолично право да взема решенията за образованието и медицинските грижи на сина им.

В съдебни документи Хали Бери твърди, че момчето се връща от времето, прекарано с баща си, „ядосано и агресивно“, и обвинява Мартинес, че го въвлича в конфликта между двамата и подкопава решенията ѝ като родител.

По делото са дали показания и двамата родители, както и 13-годишният им син. Годеникът на Бери Ван Хънт също е свидетелствал, а 18-годишната ѝ дъщеря Нала е подала декларация в подкрепа на майка си.

„Никога не съм виждала майка ми да удря, шамаросва, души, хваща или по какъвто и да е начин физически да наранява брат ми“, пише Нала в декларацията си.

Заключителните пледоарии по делото са насрочени за 27 октомври в съда в Лос Анджелис. Решение по исканията за родителските права и ограничителната заповед се очаква през тази седмица.


САЩ
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  • 1 Колко

    2 0 Отговор
    Е вярна старата максима - И най хубавата жена, някой мъж на който е писнала като я види, и му се пов.... от нея!

    16:08 28.10.2026