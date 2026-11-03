Парис Джексън иска 600 млн. долара от наследството на баща си

Парис Джексън поиска съдът в Лос Анджелис да разпореди предварително разпределение на 600 млн. долара от наследството на баща ѝ Майкъл Джексън към Michael Jackson Family Trust. Внесената на 29 октомври молба е насочена срещу изпълнителя на наследството Джон Бранка, когото тя обвинява, че контролира кога и дали трите деца на певеца ще получат средствата си.

Според документа тръстът, предназначен за Парис и братята ѝ Принс и Биги, остава нефинансиран повече от 17 години след смъртта на Майкъл Джексън. Парис твърди, че вместо плащанията да следват условията, посочени в завещанието, децата получават по-малки суми, определяни от Бранка.

В молбата се посочва, че Майкъл Джексън е предвидил децата му да започнат да получават доходи от съответните си тръстове, когато навършат 21 години. На 30 години всеки от тях трябва да получи една трета от главницата, на 35 години – половината от остатъка, а на 40 години – цялата останала сума.

Принс Джексън ще навърши 30 години след четири месеца. Парис ще стане на 29 през април, а Биги ще навърши 25 години през февруари. Парис твърди, че контролът върху плащанията е използван, за да бъдат обезкуражени тримата да поставят въпроси за управлението на наследството.

Тя посочва още, че след като през миналата година е започнала да оспорва управлението на активите и определени плащания към сътрудници, е последвала „жестока съдебна битка“, публични атаки и многомилионно намаляване на средствата, предоставяни на нея и братята ѝ. В документа се настоява този начин на управление да бъде прекратен.

Като аргумент за исканото разпределение Парис посочва приходите от няколко големи сделки. През 2018 г. наследството е продало на Sony приблизително 10% от дела си в EMI Music Publishing за 287,5 млн. долара. През 2020 г. Neverland е продадено за 22 млн. долара, а през 2023 г. Sony се е съгласила да плати предварително 750 млн. долара за 50% от останалите интелектуални активи на наследството.

Според молбата тези сделки са донесли над 1 млрд. долара ликвидни средства преди данъци и разходи. Наследството е отчело над 2,5 млрд. долара брутни приходи до декември 2024 г., а стойността му е оценена между 2 и 3 млрд. долара. В документа се посочва още, че по това време са били налични около 850 млн. долара в брой и парични еквиваленти, като след отчитане на потенциалните задължения около 600 млн. долара можели да бъдат разпределени.

Представител на наследството отхвърли обвиненията пред Page Six и заяви, че пълното финансиране на тръстовете не може да бъде извършено, докато не приключат няколко правни спора, включително продължаващото дело с данъчната служба на САЩ. Според наследството службата е поискала 700 млн. долара данъци и санкции, а постигнатото решение е намалило значително сумата, но спорът все още не е окончателно приключил.

„Твърдението, че изпълнителят е задържал или намалил плащанията, е пълна измислица. Над 200 млн. долара вече са били разпределени на Парис и другите бенефициенти или са били изразходвани в тяхна полза“, заяви представителят.

Джон Бранка е нает от Майкъл Джексън през 1985 г. Той напуска екипа на певеца през 2006 г. заради финансови въпроси, но се връща осем дни преди смъртта му през 2009 г. Молбата на Парис Джексън предстои да бъде разгледана от съда, който трябва да прецени дали исканото междинно разпределение може да бъде извършено, без да бъдат застрашени кредитори и други заинтересовани страни.