Роджър Федерер се премести в имение за десетки милиони (ВИДЕО)

Вечер светлините вече се виждат зад прозорците на новото имение на Роджър Федерер край Цюрихското езеро. След близо седем години строителни дейности легендарният швейцарски тенисист и семейството му са се установили в комплекса в Раперсвил-Йона, макар че работата по него още не е напълно приключила.
Имотът се простира на около 17 000 квадратни метра, а стойността му се оценява на десетки милиони евро. Комплексът включва шест отделни сгради, подземен гараж, частен тенис корт и редица съвременни удобства.
Дом край Цюрихското езеро
Сградите вече са обзаведени и очевидно се използват от семейството. Докато Федерер и близките му обитават новия си дом, градинари продължават да оформят озеленяването на обширния терен. Така имението постепенно придобива завършен вид, но строителният процес все още не е приключил изцяло.
Преместването съвпада и с нови дейности непосредствено до имота. В съседство се изграждат около 20 луксозни апартамента, което означава, че районът около комплекса продължава да се променя.
Тенис корт в имението
Частният корт е естествен акцент в дома на човек, превърнал се в една от най-разпознаваемите фигури в световния тенис. Федерер приключи състезателната си кариера като носител на 20 титли от турнирите от Големия шлем и остава свързан със спорта и извън професионалния корт.
Новото имение събира на едно място мащаба на луксозен частен комплекс и практичността на семейно жилище. Най-запомнящият се детайл засега е прост: домът вече е обитаван, но градините и съседните сгради все още чакат последния щрих.
Източник: dir.bg
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1 хихи
09:51 23.10.2026
2 газо
10:42 23.10.2026