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Роджър Федерер се премести в имение за десетки милиони (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Роджър Федерер се премести в имение за десетки милиони (ВИДЕО)

23 Октомври, 2026 09:42 727 2

  • роджър федерер-
  • швейцария-
  • луксозни имения-
  • цюрихско езеро-
  • тенис

Домът на легендарния тенисист край Цюрихското езеро е строен близо седем години и заема 17 000 квадратни метра

Роджър Федерер се премести в имение за десетки милиони (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Вечер светлините вече се виждат зад прозорците на новото имение на Роджър Федерер край Цюрихското езеро. След близо седем години строителни дейности легендарният швейцарски тенисист и семейството му са се установили в комплекса в Раперсвил-Йона, макар че работата по него още не е напълно приключила.

Имотът се простира на около 17 000 квадратни метра, а стойността му се оценява на десетки милиони евро. Комплексът включва шест отделни сгради, подземен гараж, частен тенис корт и редица съвременни удобства.

Дом край Цюрихското езеро

Сградите вече са обзаведени и очевидно се използват от семейството. Докато Федерер и близките му обитават новия си дом, градинари продължават да оформят озеленяването на обширния терен. Така имението постепенно придобива завършен вид, но строителният процес все още не е приключил изцяло.

Преместването съвпада и с нови дейности непосредствено до имота. В съседство се изграждат около 20 луксозни апартамента, което означава, че районът около комплекса продължава да се променя.

Тенис корт в имението

Частният корт е естествен акцент в дома на човек, превърнал се в една от най-разпознаваемите фигури в световния тенис. Федерер приключи състезателната си кариера като носител на 20 титли от турнирите от Големия шлем и остава свързан със спорта и извън професионалния корт.

Новото имение събира на едно място мащаба на луксозен частен комплекс и практичността на семейно жилище. Най-запомнящият се детайл засега е прост: домът вече е обитаван, но градините и съседните сгради все още чакат последния щрих.

Източник: dir.bg


Швейцария
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  • 1 хихи

    1 1 Отговор
    Голяма статия, голямо нещо.....Браво на миcиpчицaта.

    09:51 23.10.2026

  • 2 газо

    1 0 Отговор
    Има пари, угажда си!

    10:42 23.10.2026