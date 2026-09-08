Разделиха ли се Григор Димитров и Ейса Гонсалес?

Заедно ли са още Григор Димитров и Ейса Гонсалес? Този въпрос набира скорост в социалните мрежи, след като поведението на мексиканската актриса озадачи феновете на звездната двойка.
Гонсалес, която досега открито демонстрираше чувствата си към най-добрия български тенисист, напоследък не се появява до него. Особено впечатление направи отсъствието ѝ от US Open, където Димитров премина през квалификациите, но отпадна още в първия кръг. Вместо в Ню Йорк актрисата е била забелязана в Лос Анджелис, вероятно заради професионални ангажименти.
Именно липсата ѝ около Григор даде нов живот на слуховете за проблеми във връзката. Засега обаче нито Димитров, нито Гонсалес са обявили раздяла, а международни издания продължават да ги представят като двойка.
Романсът им стана публичен през пролетта на 2025 г., когато Ейса започна да се появява в ложата на тенисиста. Впоследствие тя неведнъж говори с възхищение за българина, определяйки го като трудолюбив, забавен и прекрасен човек.
Интересът към любовния живот на Григор Димитров не е случаен. През годините името му беше свързвано с някои от най-разпознаваемите жени в спорта и шоубизнеса. Той имаше връзки с Мария Шарапова и Никол Шерцингер, а по-късно беше заедно с румънския модел и актриса Мадалина Геня.
Засега раздялата с Ейса Гонсалес остава само слух. Но необичайното затишие около една от най-коментираните звездни двойки в последната година със сигурност е достатъчно, за да държи феновете в напрежение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СтарЕрген
15:02 08.09.2026
2 Чорбара
15:04 08.09.2026
3 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #8, #10
15:07 08.09.2026
4 Дора
15:11 08.09.2026
5 ракетата
15:14 08.09.2026
6 Вова
Хич му не завиждам :-D :-D :-D
Жив и здрав да е, да мачка! :-)
15:16 08.09.2026
7 Не знам дали се разделиха?!
15:18 08.09.2026
8 86465456
До коментар #3 от "Евгени от Алфапласт":Ти ! Ама не знаеш !
15:33 08.09.2026
9 Атина Паднала
15:38 08.09.2026
10 Щерев
До коментар #3 от "Евгени от Алфапласт":някой черен от нейната кръвна група
15:40 08.09.2026
11 На Григор
15:40 08.09.2026