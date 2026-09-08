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Разделиха ли се Григор Димитров и Ейса Гонсалес?

Разделиха ли се Григор Димитров и Ейса Гонсалес?

8 Септември, 2026 14:58 1 123 11

  • григор димитров-
  • ейса гонсалес-
  • двойка-
  • раздяла-
  • тенис-
  • актриса

Фенове на двойката са забелязали известно разделение помежду им

Разделиха ли се Григор Димитров и Ейса Гонсалес? - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Заедно ли са още Григор Димитров и Ейса Гонсалес? Този въпрос набира скорост в социалните мрежи, след като поведението на мексиканската актриса озадачи феновете на звездната двойка.

Гонсалес, която досега открито демонстрираше чувствата си към най-добрия български тенисист, напоследък не се появява до него. Особено впечатление направи отсъствието ѝ от US Open, където Димитров премина през квалификациите, но отпадна още в първия кръг. Вместо в Ню Йорк актрисата е била забелязана в Лос Анджелис, вероятно заради професионални ангажименти.

Именно липсата ѝ около Григор даде нов живот на слуховете за проблеми във връзката. Засега обаче нито Димитров, нито Гонсалес са обявили раздяла, а международни издания продължават да ги представят като двойка.

Романсът им стана публичен през пролетта на 2025 г., когато Ейса започна да се появява в ложата на тенисиста. Впоследствие тя неведнъж говори с възхищение за българина, определяйки го като трудолюбив, забавен и прекрасен човек.

Интересът към любовния живот на Григор Димитров не е случаен. През годините името му беше свързвано с някои от най-разпознаваемите жени в спорта и шоубизнеса. Той имаше връзки с Мария Шарапова и Никол Шерцингер, а по-късно беше заедно с румънския модел и актриса Мадалина Геня.

Засега раздялата с Ейса Гонсалес остава само слух. Но необичайното затишие около една от най-коментираните звездни двойки в последната година със сигурност е достатъчно, за да държи феновете в напрежение.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СтарЕрген

    5 0 Отговор
    имам проблеми с ерекцията !!!

    15:02 08.09.2026

  • 2 Чорбара

    5 0 Отговор
    Само сезик не става тебе и кросно.

    15:04 08.09.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    Ейса сега койяебе?

    Коментиран от #8, #10

    15:07 08.09.2026

  • 4 Дора

    6 0 Отговор
    Богати скучаещи жени го ползват като жиголо и си го разменят за по няколко месеца.

    15:11 08.09.2026

  • 5 ракетата

    3 0 Отговор
    омекна и жените се разбягаха

    15:14 08.09.2026

  • 6 Вова

    2 1 Отговор
    Бако се ненаигра значЕ...
    Хич му не завиждам :-D :-D :-D
    Жив и здрав да е, да мачка! :-)

    15:16 08.09.2026

  • 7 Не знам дали се разделиха?!

    2 0 Отговор
    Но знам със сигурност,че ми дреме на фара,дали е така,или не...!

    15:18 08.09.2026

  • 8 86465456

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Евгени от Алфапласт":

    Ти ! Ама не знаеш !

    15:33 08.09.2026

  • 9 Атина Паднала

    0 0 Отговор
    Разделиха се защото този майкопродавец не иска да играе за Мексико но това е временно,ще играе за всеки друг но не и за България.

    15:38 08.09.2026

  • 10 Щерев

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Евгени от Алфапласт":

    някой черен от нейната кръвна група

    15:40 08.09.2026

  • 11 На Григор

    0 0 Отговор
    му е време да се кротне, като спре да се състезава, да помисли за истинско семейство и да се отдаде на треньорска работа или да основе тенис академия. Ако и това не му хареса да стане политик.

    15:40 08.09.2026