Швейцария постигна нов рекорд

Швейцария е преживяла най-горещия и най-сух период от април до юли от началото на метеорологичните измервания, съобщи Nau.ch, позовавайки се на данни на MeteoSwiss, Федералната служба за околна среда и Швейцарския федерален институт за изследване на горите, снега и ландшафта. Средната температура в страната е била с 2,7 градуса над нормата за периода 1991–2020 г., което представлява нов рекорд.

В същото време валежите са достигнали едва 54% от обичайните количества. Особено сухо е било в района на Юра, където са отчетени 45% от нормалните валежи, както и в Швейцарското плато — 47%. На 139 от общо 408 измервателни станции са регистрирани нови рекордни дефицити на валежи между април и август.

Последиците от жегата и сушата вече са видими във водоемите. Между началото на юни и средата на август около 40% от измервателните станции в Швейцария са отчели нови рекордно ниски водни нива за този период. Най-засегнати са централната и източната част на Швейцарското плато, Предалпите и кантон Граубюнден. Необичайно малко вода е имало и в река Рейн.

Ниските нива на реките са довели и до силно затопляне на водата. Почти 60% от станциите са регистрирали нови температурни рекорди на водата между 1 юни и средата на август. В няколко района са били надминати дори стойности от горещите лета през 2003 и 2018 г. В Берн температурата на река Ааре е достигнала 24,8 градуса на 14 юли.

Федералната служба за околна среда отбелязва, че в почти цяла Швейцария е имало висока до много висока опасност от горски пожари, като повечето кантони са въвели ограничения или забрани за палене на огън. Според институцията сушата се отразява и върху почвите, подпочвените води, реките и горите.

Експертите свързват екстремното лято с климатичните промени. Подобно зачестяване на горещи и сухи периоди се наблюдава от 2003 г. насам, а събития като лятото на 2026 г. съответстват на климатичните сценарии на MeteoSwiss и ETH Zurich.