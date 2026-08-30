Звездите превърнаха US Open в моден подиум

US Open 2026 привлече не само водещи тенисисти, но и редица знаменитости, които превърнаха трибуните в Куинс в своеобразен моден подиум. Сред известните гости през първите дни на турнира са моделът Кая Гербер, дизайнерите Вера Уанг и Тори Бърч, актьорът и композитор Лин-Мануел Миранда, телевизионната водеща Гейл Кинг и певицата Тинаше.
Според Vogue през последните години US Open все по-ясно се утвърждава и като светско събитие, на което знаменитостите демонстрират внимателно подбрани визии и партньорства с модни марки.
Кая Гербер се появи в прилепнала черна рокля, докато Хоумър Гиър предпочете по-класическа комбинация от сако, дънки и бяла риза. Сред гостите бяха още Хума Абедин, дизайнерката Тори Бърч и Вера Уанг.
Лин-Мануел Миранда беше заснет на турнира заедно със съпругата си Ванеса Надал. В галерията на Vogue присъстват още Гейл Кинг, Тинаше, носителката на „Оскар“ Да'Вайн Джой Рандолф и политикът Зохран Мамдани.
Турнирът започна в Куинс, Ню Йорк, а Vogue отбелязва, че списъкът със звездни посетители ще продължи да се обновява ежедневно до края на надпреварата.
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1 Театрал
20:49 30.08.2026