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Звездите превърнаха US Open в моден подиум

Звездите превърнаха US Open в моден подиум

30 Август, 2026 20:41 332 1

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Кая Гербер, Вера Уанг, Тори Бърч и Лин-Мануел Миранда са сред известните лица, забелязани по трибуните в Ню Йорк

Звездите превърнаха US Open в моден подиум - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

US Open 2026 привлече не само водещи тенисисти, но и редица знаменитости, които превърнаха трибуните в Куинс в своеобразен моден подиум. Сред известните гости през първите дни на турнира са моделът Кая Гербер, дизайнерите Вера Уанг и Тори Бърч, актьорът и композитор Лин-Мануел Миранда, телевизионната водеща Гейл Кинг и певицата Тинаше.

Според Vogue през последните години US Open все по-ясно се утвърждава и като светско събитие, на което знаменитостите демонстрират внимателно подбрани визии и партньорства с модни марки.

Кая Гербер се появи в прилепнала черна рокля, докато Хоумър Гиър предпочете по-класическа комбинация от сако, дънки и бяла риза. Сред гостите бяха още Хума Абедин, дизайнерката Тори Бърч и Вера Уанг.

Лин-Мануел Миранда беше заснет на турнира заедно със съпругата си Ванеса Надал. В галерията на Vogue присъстват още Гейл Кинг, Тинаше, носителката на „Оскар“ Да'Вайн Джой Рандолф и политикът Зохран Мамдани.

Турнирът започна в Куинс, Ню Йорк, а Vogue отбелязва, че списъкът със звездни посетители ще продължи да се обновява ежедневно до края на надпреварата.


САЩ
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  • 1 Театрал

    0 0 Отговор
    Точно пък тия четиримата ги чувам за сефте. Узопен си мислех, че е някво лекарство.

    20:49 30.08.2026