Серена Уилямс претърпяла тежки усложнения след раждането на първата си дъщеря

Серена Уилямс отново припомни с подробности за тежките усложнения след раждането на първата си дъщеря и за преживяването, което я превръща в активен застъпник за по-добро здравеопазване за жените.

44-годишната тенис легенда говори по темата по време на Forbes Power Women’s Summit в Ню Йорк, където обсъди живота си като майка, спортист и предприемач. Именно раждането на дъщеря ѝ Алексис Олимпия през 2017 г. я среща отблизо с рисковете, които могат да възникнат непосредствено след бременността.

Серена Уилямс ражда с цезарово сечение, а малко след това получава сериозни усложнения. Силна кашлица отваря оперативната ѝ рана, а при последвалите прегледи лекарите установяват голям хематом в коремната област. Тя развива и белодробна емболия, състояние, при което кръвен съсирек блокира кръвоносен съд в белите дробове.

Тенис звездата прекарва шест дни в болница и претърпява няколко медицински процедури.

„Знаех, че нещо не е наред с мен и беше изключително важно да бъда чута“, спомни си бившата номер едно в световния тенис. По думите ѝ фактът, че медицинският екип е реагирал на притесненията ѝ, се оказва решаващ.

Случаят има и допълнителен контекст. Серена Уилямс вече е имала история на кръвни съсиреци преди първата си бременност и е познавала симптомите на белодробната емболия. Именно затова тя настоява за допълнителни изследвания, когато усеща, че състоянието ѝ се влошава.

Преживяното постепенно превръща здравето на майките в една от обществените теми, по които шампионката говори най-открито.

Последните данни на американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията показват защо въпросът остава актуален. През 2024 г. в САЩ са регистрирани 649 смъртни случая, свързани с бременността и раждането, или 17,9 на 100 000 живородени деца. При чернокожите жени показателят е 44,8 на 100 000, повече от три пъти над този при белите жени.

CDC посочва още, че над 80% от смъртните случаи, свързани с бременността в САЩ, могат да бъдат предотвратени при навременна диагноза, подходящо лечение и качествена медицинска грижа.

За Серена Уилямс личният ѝ случай се превръща именно в пример за значението на това пациентките да бъдат изслушвани, когато съобщават за тревожни симптоми след раждане.

През август 2023 г. тенисистката и съпругът ѝ, предприемачът и съосновател на Reddit Алексис Оханян, посрещнаха втората си дъщеря Адира Ривър. В годините след първото раждане Уилямс многократно използва публичността си, за да говори за достъпа до акушерски грижи, медицинска помощ и подкрепа за жените преди и след раждането.

Темата вече е част и от по-широката ѝ дейност извън тениса. След оттеглянето си от редовния професионален тур през 2022 г. Серена Уилямс развива инвестиционния си бизнес и подкрепя компании, основани от жени и предприемачи от недостатъчно представени общности.

На тазгодишната среща на Forbes тя говори и за необходимостта повече жени да участват пряко в решенията за разпределяне на инвестиции. Фондът ѝ е вложил средства в над 100 компании, като 16 от тях са достигнали оценка от поне 1 млрд. долара.

За 23-кратната шампионка от Големия шлем преживяното през 2017 г. остава един от най-силните аргументи да използва известността си извън спорта.