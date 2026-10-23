Ким Кардашиян разказа за Люис Хамилтън

Ким Кардашиян направи първата си явна препратка към Люис Хамилтън в „Кардашиан“. В епизода, излъчен на 22 октомври, тя използва числото 44, за да намекне за връзката си с британския пилот от Формула 1.

По време на разговор с майка си Крис Дженър и сестра си Клои Кардашиян риалити звездата заяви, че е 44% британка. След това добави: „Забавно е, че съм 44% британка, ако знаете какво имам предвид. Това може наистина да ви убегне.“ Числото 44 е състезателният номер, с който Хамилтън е най-тясно свързван.

„Всичките 55 точки бяха отметнати“

По-късно в епизода Кардашиян отново говори за Хамилтън, без да споменава името му. Докато е на снимачната площадка на предстоящия си филм „Петото колело“, тя обсъжда личен списък с качества, които търси в партньор. Списъкът съдържа близо 55 точки.

В разговор с актрисата Ники Глейзър Кардашиян намеква, че човекът до нея отговаря на всички изисквания. В изповед пред камерата тя заявява: „Наистина, наистина съм щастлива, но това е всичко, което ще кажа засега.“ След това добавя: „Нека кажем, че всяка една точка от списъка ми беше отметната.“

Връзката стана публична през април

Кардашиян и Хамилтън са свързвани романтично от февруари 2026 г. През април двамата направиха отношенията си публични в Instagram с видео от Токио, в което Кардашиян пътува с Хамилтън във Ferrari.

Оттогава двамата се появиха заедно на няколко публични събития. Кардашиян присъства на Гран при на Сингапур, за да подкрепи пилота, а на 19 септември двамата бяха снимани заедно на откриването на Музея на наративното изкуство в Лос Анджелис.

People описва Хамилтън като приятеля на Кардашиян, но самата тя засега избягва подробни публични коментари за отношенията им. Нови епизоди на „Кардашиан“ се излъчват всеки четвъртък по Hulu.

Източници: people.com, eonline.com