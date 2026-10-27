Софи Маринова оглежда имоти по време на почивка в Дубай

Софи Маринова съчетава семейна почивка, шопинг и разглеждане на забележителности по време на престоя си в Дубай. Най-много внимание привлече снимка, на която певицата се разхожда с жена, представена като агент по недвижими имоти. Кадърът породи предположения, че Маринова може да оглежда жилище в емирството, но към момента няма потвърждение за закупен имот.

Певицата е в Дубай със сина си Лоренцо и неговата годеница. Компанията е предприела пътуване с високопроходими автомобили през пустинята, а в града Софи Маринова и Лоренцо са използвали наети автомобили от висок клас.

Аквариум, яхта и вечери в Дубай

Сред посетените места е голям аквариум с 10 милиона литра вода, в който има около 300 акули и други морски видове. Семейството се е разходило и с яхта, като част от компанията е скачала във водата.

Маринова е отседнала в района Палм Джумейра, близо до имот, свързван с Дейвид и Виктория Бекъм. В хотела ѝ има ресторант на Гордън Рамзи, а компанията е посетила и друг ресторант, специализиран в средиземноморска кухня.

Покупки за предстоящия концерт

По време на престоя си певицата е пазарувала луксозни аксесоари и сценични тоалети, част от които планира да използва за предстоящото си участие в София. На 20 ноември 2026 г. Софи Маринова и Драгана Миркович ще изнесат общ концерт в Арена 8888.

Дали разходката с агент по недвижими имоти е била свързана с конкретна покупка, остава неясно. Самата Софи Маринова не е потвърдила да е придобила апартамент или друг имот в Дубай.

Източници: marica.bg, secret.bg