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Драгана Миркович: Не съм си правила пластични операции (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Драгана Миркович: Не съм си правила пластични операции (ВИДЕО)

9 Ноември, 2026 12:01 730 12

  • драгана миркович-
  • пластични операции-
  • красота-
  • събуди се

Певицата разказа за връзката си с България и спомените от първото си турне у нас през 80-те години

Драгана Миркович: Не съм си правила пластични операции (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сръбската фолк легенда Драгана Миркович заяви, че не си е правила пластични операции и че не одобрява прекомерния стремеж към изкуствено подмладяване. Певицата говори по темата в интервю за предаването „Събуди се“, в което разказа и за специалната си връзка с България.

„Аз обичам естествената красота. Мисля, че една жена трябва красиво да остарява. Природно да остарява и така да е красива“, каза Драгана пред сутрешното предаване.

Певицата се завърна назад във времето и сподели, че пази спомени от първите си гостувания у нас през 80-те години. По думите ѝ най-ценна остава връзката с публиката, която я е посрещала топло през годините.

„Аз много обичам България. Имам прекрасни спомени още от 80-те години, когато беше първото ми турне във вашата страна. Хубави спомени ме свързват с България. Преди всичко публиката ми, защото те са феноменални към мен“, заяви Драгана Миркович.

Тя посочи, че не вижда специална тайна зад гласа и успеха си. Според певицата човек или се ражда с определени качества, или не, а талантът не може да бъде заменен с изкуствени средства.

В разговора фолк звездата говори и за разбирането си за богатството. За нея то не се измерва само с притежания и пари, а с умението човек да се наслаждава на живота. Певицата отбеляза, че човек може да има малко и да бъде щастлив, докато друг, който притежава много, да се чувства нещастен.

„Аз избрах да бъда много щастлива и с малко, и с много“, обясни тя.

Драгана Миркович се определи като весела и позитивна жена. По думите ѝ енергията, външният ѝ вид и гласът ѝ идват от душата, а не от стремежа към изкуствено съвършенство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сръбска красота

    6 2 Отговор
    И защо да си прави процедури. Няколко килца в повече и има бузи

    Коментиран от #5

    12:06 09.11.2026

  • 2 хм,хм

    8 3 Отговор
    Не си е правила?! Не мога да си представя 70 годишна жена да изглежда така без пластики! Ние пасем трева!

    Коментиран от #9

    12:06 09.11.2026

  • 3 Олеле

    8 0 Отговор
    Обичала естествената красота, затуй си оскубало веждите па после ги нарисувало с фулмайстер!!! За джуките и останалото да не говориме...

    12:26 09.11.2026

  • 4 ;„;„58

    6 1 Отговор
    Жената е на 58 г.и изглежда много добре .Въпрос на виждане

    12:35 09.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 858588

    5 0 Отговор
    Че то й се вижда белега под брадиката за премахване на двойна гуша, на кой ги разправя тия?! Правила си е операции и то десетки! Вижте й снимки от преди - носа не е същия, абе нищо не е същото. На себе си не прилича.

    12:48 09.11.2026

  • 7 Мастило

    3 0 Отговор
    Веждите ти са супер естествени ,самата прелест от природата без грам мастило.

    12:48 09.11.2026

  • 8 Не гледайте снимките

    1 0 Отговор
    Вдействителност истината е много по-различна. Два тона шпакловка и филтри.

    12:51 09.11.2026

  • 9 Булдог

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "хм,хм":

    Родена 1968

    12:58 09.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 От Сърбия

    0 0 Отговор
    Драгана Миркович: Не съм си правила пластични операции, но си правих полова операция и от мъж сега съм жена!

    12:58 09.11.2026

  • 12 Булдог

    2 0 Отговор
    Като млада нослето и беше малко криво....!

    12:59 09.11.2026