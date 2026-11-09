Драгана Миркович: Не съм си правила пластични операции (ВИДЕО)

Сръбската фолк легенда Драгана Миркович заяви, че не си е правила пластични операции и че не одобрява прекомерния стремеж към изкуствено подмладяване. Певицата говори по темата в интервю за предаването „Събуди се“, в което разказа и за специалната си връзка с България.

„Аз обичам естествената красота. Мисля, че една жена трябва красиво да остарява. Природно да остарява и така да е красива“, каза Драгана пред сутрешното предаване.

Певицата се завърна назад във времето и сподели, че пази спомени от първите си гостувания у нас през 80-те години. По думите ѝ най-ценна остава връзката с публиката, която я е посрещала топло през годините.

„Аз много обичам България. Имам прекрасни спомени още от 80-те години, когато беше първото ми турне във вашата страна. Хубави спомени ме свързват с България. Преди всичко публиката ми, защото те са феноменални към мен“, заяви Драгана Миркович.

Тя посочи, че не вижда специална тайна зад гласа и успеха си. Според певицата човек или се ражда с определени качества, или не, а талантът не може да бъде заменен с изкуствени средства.

В разговора фолк звездата говори и за разбирането си за богатството. За нея то не се измерва само с притежания и пари, а с умението човек да се наслаждава на живота. Певицата отбеляза, че човек може да има малко и да бъде щастлив, докато друг, който притежава много, да се чувства нещастен.

„Аз избрах да бъда много щастлива и с малко, и с много“, обясни тя.

Драгана Миркович се определи като весела и позитивна жена. По думите ѝ енергията, външният ѝ вид и гласът ѝ идват от душата, а не от стремежа към изкуствено съвършенство.