Драгана Миркович: Не съм си правила пластични операции (ВИДЕО)

Сръбската фолк легенда Драгана Миркович заяви, че не си е правила пластични операции и че не одобрява прекомерния стремеж към изкуствено подмладяване. Певицата говори по темата в интервю за предаването „Събуди се“, в което разказа и за специалната си връзка с България.
„Аз обичам естествената красота. Мисля, че една жена трябва красиво да остарява. Природно да остарява и така да е красива“, каза Драгана пред сутрешното предаване.
Певицата се завърна назад във времето и сподели, че пази спомени от първите си гостувания у нас през 80-те години. По думите ѝ най-ценна остава връзката с публиката, която я е посрещала топло през годините.
„Аз много обичам България. Имам прекрасни спомени още от 80-те години, когато беше първото ми турне във вашата страна. Хубави спомени ме свързват с България. Преди всичко публиката ми, защото те са феноменални към мен“, заяви Драгана Миркович.
Тя посочи, че не вижда специална тайна зад гласа и успеха си. Според певицата човек или се ражда с определени качества, или не, а талантът не може да бъде заменен с изкуствени средства.
В разговора фолк звездата говори и за разбирането си за богатството. За нея то не се измерва само с притежания и пари, а с умението човек да се наслаждава на живота. Певицата отбеляза, че човек може да има малко и да бъде щастлив, докато друг, който притежава много, да се чувства нещастен.
„Аз избрах да бъда много щастлива и с малко, и с много“, обясни тя.
Драгана Миркович се определи като весела и позитивна жена. По думите ѝ енергията, външният ѝ вид и гласът ѝ идват от душата, а не от стремежа към изкуствено съвършенство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сръбска красота
Коментиран от #5
12:06 09.11.2026
2 хм,хм
Коментиран от #9
12:06 09.11.2026
3 Олеле
12:26 09.11.2026
4 ;„;„58
12:35 09.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 858588
12:48 09.11.2026
7 Мастило
12:48 09.11.2026
8 Не гледайте снимките
12:51 09.11.2026
9 Булдог
До коментар #2 от "хм,хм":Родена 1968
12:58 09.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 От Сърбия
12:58 09.11.2026
12 Булдог
12:59 09.11.2026