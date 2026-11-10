Рецепта на деня: Пача от свински крачета и уши - топла или желирана

Необходими продукти:

свински крачета - 4 бр.;

свински уши - 2 бр.;

вода - около 2.5 - 3 л;

чесън - 5 - 6 скилидки;

краве масло - 20 г;

червен пипер - 1 ч.л.;

чубрица - 1 ч.л.;

черен пипер - 1/2 ч.л.;

сол - около 1 1/2 ч.л. или на вкус;

магданоз - 1/2 връзка;

люта чушка - 1 бр., по желание.

За сервиране, по желание:

оцет - на вкус

чесън - на вкус

Начин на приготвяне:

Преди варенето продуктите се оглеждат, при необходимост се обгарят от останали косъмчета и се измиват. Крачката могат да се разполовят по дължина, за да се сварят по-равномерно и по-лесно да отделят желатин.

В обикновена тенджера водата се оставя да кипне, а пяната се отстранява. След това крачетата и ушите се варят на тих огън около 2,5-3 часа, докато месото и кожата омекнат и започнат да се отделят от костите. При готвене под налягане са посочени около 60-70 минути след достигане на налягане.

Чесън, масло и червен пипер

Към края на варенето се добавят солта, черният пипер и чубрицата. Сварените продукти се изваждат, а бульонът се прецежда през фина цедка. Месото, кожата и меките части се отделят внимателно от костите, като особено при крачетата се проверява за малки костички.

Ушите и обезкостеното месо се нарязват на дребно и се връщат в бульона заедно със счукания чесън. Маслото се разтопява на слаб огън, към него се прибавя червеният пипер и се разбърква за 10-15 секунди. Сместа се добавя към пачата, която къкри още около пет минути. Краткото загряване на пипера е важно, защото при по-продължително пържене той може да стане горчив.

Два начина за сервиране

Горещата пача се поднася веднага с нарязан магданоз и по желание с люта чушка. За студения вариант месото и бульонът се разпределят в купички или форма и се оставят първо да се охладят леко. След това престояват в хладилник най-малко 6-8 часа, най-добре през цялата нощ.

Естественият желатин, отделен от свинските крачета, ушите и кожата, стяга бульона без нужда от допълнителен желиращ продукт. На следващия ден пачата се нарязва на порции и се поднася с магданоз, люта чушка или чесън с оцет. Общото време за приготвяне е около 225 минути, а посочената хранителна стойност е приблизително 295 килокалории на порция.

Източник: recepti.gotvach.bg