Рецепта на деня: Пача от свински крачета и уши - топла или желирана

Необходими продукти:
- свински крачета - 4 бр.;
- свински уши - 2 бр.;
- вода - около 2.5 - 3 л;
- чесън - 5 - 6 скилидки;
- краве масло - 20 г;
- червен пипер - 1 ч.л.;
- чубрица - 1 ч.л.;
- черен пипер - 1/2 ч.л.;
- сол - около 1 1/2 ч.л. или на вкус;
- магданоз - 1/2 връзка;
- люта чушка - 1 бр., по желание.
За сервиране, по желание:
- оцет - на вкус
- чесън - на вкус
Начин на приготвяне:
Преди варенето продуктите се оглеждат, при необходимост се обгарят от останали косъмчета и се измиват. Крачката могат да се разполовят по дължина, за да се сварят по-равномерно и по-лесно да отделят желатин.
В обикновена тенджера водата се оставя да кипне, а пяната се отстранява. След това крачетата и ушите се варят на тих огън около 2,5-3 часа, докато месото и кожата омекнат и започнат да се отделят от костите. При готвене под налягане са посочени около 60-70 минути след достигане на налягане.
Чесън, масло и червен пипер
Към края на варенето се добавят солта, черният пипер и чубрицата. Сварените продукти се изваждат, а бульонът се прецежда през фина цедка. Месото, кожата и меките части се отделят внимателно от костите, като особено при крачетата се проверява за малки костички.
Ушите и обезкостеното месо се нарязват на дребно и се връщат в бульона заедно със счукания чесън. Маслото се разтопява на слаб огън, към него се прибавя червеният пипер и се разбърква за 10-15 секунди. Сместа се добавя към пачата, която къкри още около пет минути. Краткото загряване на пипера е важно, защото при по-продължително пържене той може да стане горчив.
Два начина за сервиране
Горещата пача се поднася веднага с нарязан магданоз и по желание с люта чушка. За студения вариант месото и бульонът се разпределят в купички или форма и се оставят първо да се охладят леко. След това престояват в хладилник най-малко 6-8 часа, най-добре през цялата нощ.
Естественият желатин, отделен от свинските крачета, ушите и кожата, стяга бульона без нужда от допълнителен желиращ продукт. На следващия ден пачата се нарязва на порции и се поднася с магданоз, люта чушка или чесън с оцет. Общото време за приготвяне е около 225 минути, а посочената хранителна стойност е приблизително 295 килокалории на порция.
Източник: recepti.gotvach.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ако
Коментиран от #14
10:07 10.11.2026
2 Есхач
Коментиран от #3
10:08 10.11.2026
3 ???Ха
До коментар #2 от "Есхач":И масло в пача?!
Коментиран от #5, #9, #13
10:15 10.11.2026
4 Споко
По добре е от кило вафли и две кила кола всеки ден
10:17 10.11.2026
5 Защо не
До коментар #3 от "???Ха":В краката и ушите тлъсто няма
Коментиран от #12
10:19 10.11.2026
6 КАКВИ СА ТИЯ ГЛУПОСТИ
10:26 10.11.2026
7 Дзак
10:29 10.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Когато
До коментар #3 от "???Ха":Крачето е голямо, маслото помага
10:31 10.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Има
До коментар #5 от "Защо не":достатъчно мазнина и в крачетата, и в ушите, и в опашката! Като ги свариш и изчакаш да изстине, ще го видиш. Тогава ще трябва да махаш застиналата отгоре мас. Явно не си я правил/а!
Коментиран от #19
10:35 10.11.2026
13 Не само,
До коментар #3 от "???Ха":къде се е чуло и видяло чубрица, магданоз, червен или черен пипер в пача??? Винен кебап ли правят, или друго нещо със запръжка?
10:37 10.11.2026
14 Бро от дружба едно
До коментар #1 от "Ако":Все едно сте описали моята половинка🐷
10:43 10.11.2026
15 Вредно
Коментиран от #16
10:57 10.11.2026
16 ???
До коментар #15 от "Вредно":Да не си мюсюлманин?
10:59 10.11.2026
17 Коледни пости
11:11 10.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Много
11:42 10.11.2026