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Рецепта на деня: Пача от свински крачета и уши - топла или желирана
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня: Пача от свински крачета и уши - топла или желирана

10 Ноември, 2026 10:05 1 044 20

  • пача-
  • свински крачета-
  • свински уши-
  • традиционни рецепти-
  • желирана пача

Едно варене дава два различни начина на поднасяне

Рецепта на деня: Пача от свински крачета и уши - топла или желирана - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • свински крачета - 4 бр.;
  • свински уши - 2 бр.;
  • вода - около 2.5 - 3 л;
  • чесън - 5 - 6 скилидки;
  • краве масло - 20 г;
  • червен пипер - 1 ч.л.;
  • чубрица - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • сол - около 1 1/2 ч.л. или на вкус;
  • магданоз - 1/2 връзка;
  • люта чушка - 1 бр., по желание.

За сервиране, по желание:

  • оцет - на вкус
  • чесън - на вкус

Начин на приготвяне:

Преди варенето продуктите се оглеждат, при необходимост се обгарят от останали косъмчета и се измиват. Крачката могат да се разполовят по дължина, за да се сварят по-равномерно и по-лесно да отделят желатин.

В обикновена тенджера водата се оставя да кипне, а пяната се отстранява. След това крачетата и ушите се варят на тих огън около 2,5-3 часа, докато месото и кожата омекнат и започнат да се отделят от костите. При готвене под налягане са посочени около 60-70 минути след достигане на налягане.

Чесън, масло и червен пипер

Към края на варенето се добавят солта, черният пипер и чубрицата. Сварените продукти се изваждат, а бульонът се прецежда през фина цедка. Месото, кожата и меките части се отделят внимателно от костите, като особено при крачетата се проверява за малки костички.

Ушите и обезкостеното месо се нарязват на дребно и се връщат в бульона заедно със счукания чесън. Маслото се разтопява на слаб огън, към него се прибавя червеният пипер и се разбърква за 10-15 секунди. Сместа се добавя към пачата, която къкри още около пет минути. Краткото загряване на пипера е важно, защото при по-продължително пържене той може да стане горчив.

Два начина за сервиране

Горещата пача се поднася веднага с нарязан магданоз и по желание с люта чушка. За студения вариант месото и бульонът се разпределят в купички или форма и се оставят първо да се охладят леко. След това престояват в хладилник най-малко 6-8 часа, най-добре през цялата нощ.

Естественият желатин, отделен от свинските крачета, ушите и кожата, стяга бульона без нужда от допълнителен желиращ продукт. На следващия ден пачата се нарязва на порции и се поднася с магданоз, люта чушка или чесън с оцет. Общото време за приготвяне е около 225 минути, а посочената хранителна стойност е приблизително 295 килокалории на порция.

Източник: recepti.gotvach.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако

    1 1 Отговор
    Обичаш големите и тлъсти крачета соса бързо ще ти се желира...

    Коментиран от #14

    10:07 10.11.2026

  • 2 Есхач

    8 0 Отговор
    Чубрица в пача?!?

    Коментиран от #3

    10:08 10.11.2026

  • 3 ???Ха

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Есхач":

    И масло в пача?!

    Коментиран от #5, #9, #13

    10:15 10.11.2026

  • 4 Споко

    5 0 Отговор
    Веднъж в месеца е полезно за ставите и сухожилията.
    По добре е от кило вафли и две кила кола всеки ден

    10:17 10.11.2026

  • 5 Защо не

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "???Ха":

    В краката и ушите тлъсто няма

    Коментиран от #12

    10:19 10.11.2026

  • 6 КАКВИ СА ТИЯ ГЛУПОСТИ

    5 0 Отговор
    С чубрица и червен, или черен пипер в ПАЧА? Запхръжка ли правите? Това да не ти е турлю-гювеч или картофена яхния бе? А и магданоз, като за пилешка супа? ха-ха-ха, егати некадърниците!

    10:26 10.11.2026

  • 7 Дзак

    0 0 Отговор
    С удоволствие ще опитаме!

    10:29 10.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Когато

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "???Ха":

    Крачето е голямо, маслото помага

    10:31 10.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Има

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Защо не":

    достатъчно мазнина и в крачетата, и в ушите, и в опашката! Като ги свариш и изчакаш да изстине, ще го видиш. Тогава ще трябва да махаш застиналата отгоре мас. Явно не си я правил/а!

    Коментиран от #19

    10:35 10.11.2026

  • 13 Не само,

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "???Ха":

    къде се е чуло и видяло чубрица, магданоз, червен или черен пипер в пача??? Винен кебап ли правят, или друго нещо със запръжка?

    10:37 10.11.2026

  • 14 Бро от дружба едно

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ако":

    Все едно сте описали моята половинка🐷

    10:43 10.11.2026

  • 15 Вредно

    1 2 Отговор
    Свинското е вредно месо и трябва да бъде спряно за консумация.

    Коментиран от #16

    10:57 10.11.2026

  • 16 ???

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Вредно":

    Да не си мюсюлманин?

    10:59 10.11.2026

  • 17 Коледни пости

    0 0 Отговор
    Със сиропираната тиква от вчерашната рецепта за десерт.

    11:11 10.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Много

    0 0 Отговор
    Мразя пача, както и плебеите с долни вкусове

    11:42 10.11.2026