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Бившата на Ваньо Алексиев разпродава луксозните си вещи, включително часовник за 94 302 евро
  Тема: Известни личности

Бившата на Ваньо Алексиев разпродава луксозните си вещи, включително часовник за 94 302 евро

10 Ноември, 2026 13:16 2 311 17

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  • chopard

Цвети Василева е обявила за продажба и 11 дизайнерски чанти, оценени между 1000 и 2000 евро за брой

Бившата на Ваньо Алексиев разпродава луксозните си вещи, включително часовник за 94 302 евро - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Часовник Chopard за 94 302 евро и 11 дизайнерски чанти са сред луксозните вещи, които Цвети Василева е обявила за продажба. Тя е бивша партньорка на транспортния предприемач Ваньо Алексиев, свързван с компанията „Биомет“.

За часовника е посочено, че е в много добро състояние. Аксесоарът е с многоцветен безел, златисти и стоманени елементи и розова каишка. Според информацията, публикувана от вестник „Уикенд“, първоначалната цена е била 108 170 евро.

Предлагат се и 11 дизайнерски чанти

Василева е предложила за продажба и 11 скъпи чанти. Цената на всяка от тях е между 1000 и 2000 евро. В друга платформа са публикувани още дрехи и аксесоари, като част от тях се предлагат на стойности, близки до тези на нови изделия.

Обявите са публикувани в платформи за продажба на дизайнерски стоки втора употреба. В материалите не се посочва конкретна причина за решението на Василева да се раздели с вещите си. Не е потвърдено и твърдението, че всички предлагани аксесоари са подаръци от Алексиев.

Продажбата предизвика коментари дали става дума за освобождаване на място в гардероба или за необходимост от допълнителни средства.

Връзката им продължи повече от десетилетие

Ваньо Алексиев и Цвети Василева бяха двойка в продължение на повече от 10 години.

След раздялата с шефа на „Биомет“ начинът на живот на бившата му не е толкова лъскав и явно тя търси начин да закрепи бюджета с продажба на скъпи вещи, а той е проявил щедрост и не си е взел армаганите.

Припомняме, че блондинката беше повече от 10 години с транспортния бос, който ѝ плати всичките пластични операции и цялата ѝ трансформация, която никак не е малка.

Докато беше във връзка с Ваньо, Цвети забременя от лекар и в момента живее с него. Мъжът няма специализация, но се представя за ендокринолог и предписва на клиентките си инжекции за отслабване, както и такива за тен. Василева постоянно го рекламира в социалните мрежи и така му намира клиентки, готови на всичко за вталяване.

„Изписа ми хапчета за заболяване, което нямам, влияеха ми много зле, но свалих 2 килограма за месец. Кръвните ми изследвания се влошиха, но предпочитам да съм болна, но не и дебела” – призна пациентка на доктора, който „преглежда” предимно онлайн и след предварително плащане.

Източници: hotarena.net, flagman.bg


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Така е

    33 2 Отговор
    Гнусните герберастки крадци тънат в разкош, докато народът се чуди как да свърже двата края.

    13:24 10.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сатана Z

    28 0 Отговор
    А миризливите гащи няма ли да ги пусне на търга?Много бързо охладня.

    13:25 10.11.2026

  • 6 Гост

    12 1 Отговор
    Не е успяла да вземе много момичето...

    13:40 10.11.2026

  • 7 ЛЕЛЯ

    14 0 Отговор
    Цената на креватните изпълнения : пластичен хирург, чанти, часовници, рокли, обувки....каква низост !!!

    13:50 10.11.2026

  • 8 Богати Веро

    7 0 Отговор
    Похабила е 10 години от живота си, за да слугува на богаташа.

    13:56 10.11.2026

  • 9 Петко Петков

    7 0 Отговор
    Не е успяла дори един апартамент да си издейства.

    13:57 10.11.2026

  • 10 туии76494

    3 1 Отговор
    ми да ги предложи на кучкарката - тя сега е платежоспособна

    13:57 10.11.2026

  • 11 Край

    9 0 Отговор
    "Докато беше във връзка с Ваньо, Цвети забременя от лекар и в момента живее с него" Ваньо не обича жени. Плаща им да се мотаят покрай него за алиби.

    14:07 10.11.2026

  • 12 бушняк

    7 0 Отговор
    ДВЕ ВОСЪЧНИ ФИГУРИ.Едната се топи финансово другата се топи душевно стараеки се да изглежда като тутан камон.

    14:11 10.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Той

    6 0 Отговор
    с 99 пластики и ботокс .

    14:25 10.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 гошо

    0 0 Отговор
    Извратеняци ли са ,а?

    14:55 10.11.2026