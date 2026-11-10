Бившата на Ваньо Алексиев разпродава луксозните си вещи, включително часовник за 94 302 евро

Часовник Chopard за 94 302 евро и 11 дизайнерски чанти са сред луксозните вещи, които Цвети Василева е обявила за продажба. Тя е бивша партньорка на транспортния предприемач Ваньо Алексиев, свързван с компанията „Биомет“.
За часовника е посочено, че е в много добро състояние. Аксесоарът е с многоцветен безел, златисти и стоманени елементи и розова каишка. Според информацията, публикувана от вестник „Уикенд“, първоначалната цена е била 108 170 евро.
Предлагат се и 11 дизайнерски чанти
Василева е предложила за продажба и 11 скъпи чанти. Цената на всяка от тях е между 1000 и 2000 евро. В друга платформа са публикувани още дрехи и аксесоари, като част от тях се предлагат на стойности, близки до тези на нови изделия.
Обявите са публикувани в платформи за продажба на дизайнерски стоки втора употреба. В материалите не се посочва конкретна причина за решението на Василева да се раздели с вещите си. Не е потвърдено и твърдението, че всички предлагани аксесоари са подаръци от Алексиев.
Продажбата предизвика коментари дали става дума за освобождаване на място в гардероба или за необходимост от допълнителни средства.
Връзката им продължи повече от десетилетие
Ваньо Алексиев и Цвети Василева бяха двойка в продължение на повече от 10 години.
След раздялата с шефа на „Биомет“ начинът на живот на бившата му не е толкова лъскав и явно тя търси начин да закрепи бюджета с продажба на скъпи вещи, а той е проявил щедрост и не си е взел армаганите.
Припомняме, че блондинката беше повече от 10 години с транспортния бос, който ѝ плати всичките пластични операции и цялата ѝ трансформация, която никак не е малка.
Докато беше във връзка с Ваньо, Цвети забременя от лекар и в момента живее с него. Мъжът няма специализация, но се представя за ендокринолог и предписва на клиентките си инжекции за отслабване, както и такива за тен. Василева постоянно го рекламира в социалните мрежи и така му намира клиентки, готови на всичко за вталяване.
„Изписа ми хапчета за заболяване, което нямам, влияеха ми много зле, но свалих 2 килограма за месец. Кръвните ми изследвания се влошиха, но предпочитам да съм болна, но не и дебела” – призна пациентка на доктора, който „преглежда” предимно онлайн и след предварително плащане.
Източници: hotarena.net, flagman.bg
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3 Така е
13:24 10.11.2026
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5 Сатана Z
13:25 10.11.2026
6 Гост
13:40 10.11.2026
7 ЛЕЛЯ
13:50 10.11.2026
8 Богати Веро
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9 Петко Петков
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10 туии76494
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11 Край
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12 бушняк
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17 гошо
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