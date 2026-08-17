Ваньо Алексиев позлати Валерия от „Ергенът”

Валерия Георгиева залива социалните мрежи със снимки на бездомни животни, както и на собствените си 10 кучета, но от време на време се хвали с почивките и подаръците си. Бившата ергенка публикува снимка, на което фокусът уж трябва да е върху френски сладолед, но всъщност всички се загледаха в гривните ѝ. Половинката ѝ Ваньо Алексиев буквално я е позлатил, пише „Уикенд”.
Моделката е закичена с няколко гривни „Картие” и една „Ван Клиф”
Най-открояваща се е гривната „Картие” от серията „Любов” от жълто злато. Дизайн, превърнал се в символ на вечната любов и една от най-желаните колекции на френската къща. Цената на класическия модел е $ 11000 или малко над 9600 евро. До нея се вижда гривна „Ван Клиф” от колекцията „Винтидж Алхамбра“ с пет емблематични мотива във формата на четирилистна детелина. Стойността на бижуто е 21 000 евро.
Композицията се допълва от тънка гривна „Картие Пирон“, която е една от най-смелите колекции на марката, вдъхновена от индустриалния дизайн. В зависимост от размера и изпълнението цената на оригинала започва от около 7000 евро. На ръката се забелязва и фин пръстен на „Картие” от колекцията с „пирона”. Оригиналните модели в жълто злато обикновено струват около 3000 евро, в зависимост от размера и наличието на диаманти. Общата цена на накитите само на тази ръка на Валерия е 40 000 евро.
Транспортният бос Ваньо Алексиев не е оставил ушите и вратлето на любимата си голи, а и за тях има по един комплект „Ван Клиф”. Колието е от емблематичната флорална колекция „Фривол”. Изработено е от 18-каратово розово злато и е обсипано с кръгли диаманти, които оформят характерното четирилистно цвете на марката.
Дизайнът е вдъхновен от разцъфналите цветя и е сред най-разпознаваемите бижута на френската къща. Стойността на колието е около 18 900 евро, а същите обеци от колекцията струват още 18 900 евро, което прави комплектът на стойност близо 38 000 евро. Общата цена на накитите на Валерия е близо 80 000 евро и това е само за тази част от колекцията ѝ с накити.
Припомняме, че Валерия и Ваньо са заедно от почти 2 години. Редовно се носят слухове, че красивата моделка има договорка с бизнесмена и само се представя за негово гадже, а всъщност единствено гледа кучетата му, придружава го по вечери и събития, но двамата не спят заедно, а той ѝ се отплаща в дрехи, бижута и плащайки разходите на приюта ѝ.
Източник: hotarena.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нямаме
09:45 17.08.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
09:47 17.08.2026
3 Алекси Ваньов
09:49 17.08.2026
4 Оффф ,
09:53 17.08.2026
5 Интерсно
Коментиран от #16
09:53 17.08.2026
6 Линка
09:54 17.08.2026
7 Анонимен
09:54 17.08.2026
8 провинциалист
09:56 17.08.2026
9 Знам как ще приключи това
09:57 17.08.2026
10 Ицан Бей
Коментиран от #13
09:59 17.08.2026
11 мъко мисирска
купете си буквар и научете го тоя българси език бе
09:59 17.08.2026
12 Златотърсачката е ясна.
10:00 17.08.2026
13 В грешка голяма си
До коментар #10 от "Ицан Бей":не са техни парите, наши са.
10:01 17.08.2026
14 елче дано си намериш и ти такъв чичко
барем спреш с празните локуми
10:03 17.08.2026
15 Изглеждат
10:05 17.08.2026
16 По лицето
До коментар #5 от "Интерсно":И си личи - параван за, дядата. Мже и това да е щастието днес?
10:09 17.08.2026
17 Цъцъ
10:15 17.08.2026
18 газо
10:20 17.08.2026
19 ха, ха
10:42 17.08.2026