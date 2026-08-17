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Ваньо Алексиев позлати Валерия от „Ергенът”

Ваньо Алексиев позлати Валерия от „Ергенът”

17 Август, 2026 09:41 1 885 19

  • валерия-
  • ергенът-
  • ваньо алексиев-
  • позлати-
  • гривна

Моделката е закичена с няколко гривни „Картие” и една „Ван Клиф”

Ваньо Алексиев позлати Валерия от „Ергенът” - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Валерия Георгиева залива социалните мрежи със снимки на бездомни животни, както и на собствените си 10 кучета, но от време на време се хвали с почивките и подаръците си. Бившата ергенка публикува снимка, на което фокусът уж трябва да е върху френски сладолед, но всъщност всички се загледаха в гривните ѝ. Половинката ѝ Ваньо Алексиев буквално я е позлатил, пише „Уикенд”.

Моделката е закичена с няколко гривни „Картие” и една „Ван Клиф”

Най-открояваща се е гривната „Картие” от серията „Любов” от жълто злато. Дизайн, превърнал се в символ на вечната любов и една от най-желаните колекции на френската къща. Цената на класическия модел е $ 11000 или малко над 9600 евро. До нея се вижда гривна „Ван Клиф” от колекцията „Винтидж Алхамбра“ с пет емблематични мотива във формата на четирилистна детелина. Стойността на бижуто е 21 000 евро.

Композицията се допълва от тънка гривна „Картие Пирон“, която е една от най-смелите колекции на марката, вдъхновена от индустриалния дизайн. В зависимост от размера и изпълнението цената на оригинала започва от около 7000 евро. На ръката се забелязва и фин пръстен на „Картие” от колекцията с „пирона”. Оригиналните модели в жълто злато обикновено струват около 3000 евро, в зависимост от размера и наличието на диаманти. Общата цена на накитите само на тази ръка на Валерия е 40 000 евро.

Транспортният бос Ваньо Алексиев не е оставил ушите и вратлето на любимата си голи, а и за тях има по един комплект „Ван Клиф”. Колието е от емблематичната флорална колекция „Фривол”. Изработено е от 18-каратово розово злато и е обсипано с кръгли диаманти, които оформят характерното четирилистно цвете на марката.

Дизайнът е вдъхновен от разцъфналите цветя и е сред най-разпознаваемите бижута на френската къща. Стойността на колието е около 18 900 евро, а същите обеци от колекцията струват още 18 900 евро, което прави комплектът на стойност близо 38 000 евро. Общата цена на накитите на Валерия е близо 80 000 евро и това е само за тази част от колекцията ѝ с накити.

Припомняме, че Валерия и Ваньо са заедно от почти 2 години. Редовно се носят слухове, че красивата моделка има договорка с бизнесмена и само се представя за негово гадже, а всъщност единствено гледа кучетата му, придружава го по вечери и събития, но двамата не спят заедно, а той ѝ се отплаща в дрехи, бижута и плащайки разходите на приюта ѝ.

Източник: hotarena.net


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нямаме

    23 0 Отговор
    Никакъв интерес да следим опитите за сексуален живот междукурветинитеи дядовците!

    09:45 17.08.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 1 Отговор
    Да се фука докато може, че този май прибра и прашките от гардероба на БИВШАТА си❗

    09:47 17.08.2026

  • 3 Алекси Ваньов

    22 1 Отговор
    Тоа па като го видя и ми се драйфа...неприятна личност

    09:49 17.08.2026

  • 4 Оффф ,

    11 0 Отговор
    много малко му се е откъснало от сърцето!

    09:53 17.08.2026

  • 5 Интерсно

    9 0 Отговор
    Какво ли прави това момиче за да получава такива подаръци? Явно подарителят не знае цените или не си знае парите.

    Коментиран от #16

    09:53 17.08.2026

  • 6 Линка

    10 1 Отговор
    Голям праз. Има подобни бижута от сребро или злато, като цените започват от 60 €. И не се налага да си параван на стар gвi4ик

    09:54 17.08.2026

  • 7 Анонимен

    11 0 Отговор
    Този жестоко експлоатира работещите за него

    09:54 17.08.2026

  • 8 провинциалист

    14 0 Отговор
    Малките момченца през 90-те гледаха какво става около тях и искаха да станат мутри. Малките момиченца днес също гледат какво става около тях и искат да станат парцали.

    09:56 17.08.2026

  • 9 Знам как ще приключи това

    14 0 Отговор
    И вие знаете.

    09:57 17.08.2026

  • 10 Ицан Бей

    8 0 Отговор
    Ако се грижеха така и за изоставените деца, както и други спонсорски кампании грешка нямаше да имат. Иначе парите са си техни, да си правят каквото искат.

    Коментиран от #13

    09:59 17.08.2026

  • 11 мъко мисирска

    14 0 Отговор
    какво значи таз дона дума ергенка? че не я намирам в речника?

    купете си буквар и научете го тоя българси език бе

    09:59 17.08.2026

  • 12 Златотърсачката е ясна.

    10 0 Отговор
    Това снимка от музея на Мадам Тюсо ли е?

    10:00 17.08.2026

  • 13 В грешка голяма си

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ицан Бей":

    не са техни парите, наши са.

    10:01 17.08.2026

  • 14 елче дано си намериш и ти такъв чичко

    6 0 Отговор
    паричко кихащ яко
    барем спреш с празните локуми

    10:03 17.08.2026

  • 15 Изглеждат

    5 0 Отговор
    " щастливи", или пък е от ботокса? Иначе всички са наясно, че дедето е по младжи, не по ергенки, каквото и да е това

    10:05 17.08.2026

  • 16 По лицето

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Интерсно":

    И си личи - параван за, дядата. Мже и това да е щастието днес?

    10:09 17.08.2026

  • 17 Цъцъ

    5 0 Отговор
    Златките са така, но цената която плащат 🤧 малко хора могат да я понесат😉

    10:15 17.08.2026

  • 18 газо

    4 0 Отговор
    Не разбрах...този баща ли и е или дядо?

    10:20 17.08.2026

  • 19 ха, ха

    2 0 Отговор
    Естествено,че имат договорка.Той ако не и даваше пари за кучета тя нямаше да е с него. Връзката е делова и нищо друго,то личи и от космоса.Колкото до скъпите подаръци тя ще ги осребри пак за кучетата когато дедо Ваньо няма да е вече до нея.Доста пресметлива се оказа Валерия но поне лукс малко ще види защото никой друг мъж няма да и го предложи а сама изобщо не може да си го позволи.

    10:42 17.08.2026