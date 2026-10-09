Валерия от „Ергенът“ с любовно послание към Ваньо Алексиев

„Днес празнува един мъж с огромно сърце – моят!“ – така Валерия Георгиева поздрави Ваньо Алексиев за рождения му ден. Победителката във втория сезон на „Ергенът“ сподели публично признанието си към предприемача, като подчерта не неговия показен начин на живот, а качествата, които цени в него.

„Благодарение на теб светът, в който живеем, е по-хубав, по-смислен и по-добър! Щастлива съм, че си част от живота ми! Честит рожден ден!“

Връзката между двамата привлече общественото внимание в началото на 2025 г. Оттогава Валерия и Ваньо все по-открито споделят моменти от ежедневието си, въпреки че между тях има 35 години разлика.

Любов, пътувания и автомобили

Алексиев е известен с дейността си в транспортния бизнес, но често попада в полезрението и заради колекцията си от суперколи. Сред най-впечатляващите автомобили, свързвани с него, е Bugatti W16 Mistral – модел, чиято стойност надхвърля 5 милиона евро.

Луксозните пътувания също са част от публичния образ на двойката. Валерия и Ваньо публикуват кадри от екзотични дестинации, включително от Италия, където са показвали разходки с хеликоптер.

Общата им кауза

Зад снимките от пътуванията и автомобилите стои тема, която отдавна е важна за Валерия – спасяването на бездомни животни. Тя от години защитава каузата, а Алексиев също я подкрепя. Двамата редовно показват осиновени любимци и говорят чрез действията си за грижата към изоставените животни.

И предходната година Валерия е отправила публична честитка към партньора си, като тогава е акцентирала върху помощта му за животните. Новото ѝ послание отново поставя на преден план щедростта и личните качества на Ваньо Алексиев – далеч от блясъка на скъпите коли и екзотичните пътувания.

Източник: woman.bg