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Валерия от „Ергенът“ с любовно послание към Ваньо Алексиев
  Тема: Известни личности

Валерия от „Ергенът“ с любовно послание към Ваньо Алексиев

9 Октомври, 2026 08:14 851 10

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  • рожденият ден-
  • бездомни животни

Победителката във втория сезон на риалитито поздрави партньора си за рождения му ден и подчерта добротата му

Валерия от „Ергенът“ с любовно послание към Ваньо Алексиев - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Днес празнува един мъж с огромно сърце – моят!“ – така Валерия Георгиева поздрави Ваньо Алексиев за рождения му ден. Победителката във втория сезон на „Ергенът“ сподели публично признанието си към предприемача, като подчерта не неговия показен начин на живот, а качествата, които цени в него.

„Благодарение на теб светът, в който живеем, е по-хубав, по-смислен и по-добър! Щастлива съм, че си част от живота ми! Честит рожден ден!“


Връзката между двамата привлече общественото внимание в началото на 2025 г. Оттогава Валерия и Ваньо все по-открито споделят моменти от ежедневието си, въпреки че между тях има 35 години разлика.

Любов, пътувания и автомобили

Алексиев е известен с дейността си в транспортния бизнес, но често попада в полезрението и заради колекцията си от суперколи. Сред най-впечатляващите автомобили, свързвани с него, е Bugatti W16 Mistral – модел, чиято стойност надхвърля 5 милиона евро.

Луксозните пътувания също са част от публичния образ на двойката. Валерия и Ваньо публикуват кадри от екзотични дестинации, включително от Италия, където са показвали разходки с хеликоптер.

Общата им кауза

Зад снимките от пътуванията и автомобилите стои тема, която отдавна е важна за Валерия – спасяването на бездомни животни. Тя от години защитава каузата, а Алексиев също я подкрепя. Двамата редовно показват осиновени любимци и говорят чрез действията си за грижата към изоставените животни.

И предходната година Валерия е отправила публична честитка към партньора си, като тогава е акцентирала върху помощта му за животните. Новото ѝ послание отново поставя на преден план щедростта и личните качества на Ваньо Алексиев – далеч от блясъка на скъпите коли и екзотичните пътувания.

Източник: woman.bg


Великобритания
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пластмасов "мъж", силиконова "жена",

    12 0 Отговор
    невероятна "любовна" история .... Само кучетата са натурални

    08:22 09.10.2026

  • 4 Батето

    1 0 Отговор
    Щастието й си има име и то е ПАРИЧКО!

    08:36 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Браво

    0 1 Отговор
    На тези хора че спасяват животните живи и здрави да са

    08:38 09.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 газов инжекцион

    1 1 Отговор
    Красивата Валерия е мома,а не е ергенка!Между краченцата й е момата.

    08:43 09.10.2026

  • 10 Разбирач

    0 0 Отговор
    Ваньо е мечта за всяка пача

    08:52 09.10.2026