Победителката от "Ергенът" Валерия се обясни в любов на богатото си гадже (СНИМКИ)

Моделът и победителка във втория сезон на "Ергенът" Валерия публикува прочувствено пожелание в профила си в социалните мрежи и дръпна завесата на личния си живот. Тя поздрави гаджето си Ваньо Алексиев за рождения му ден с кадри от празника му, както и лично послание.
Красавицата сподели общи снимки от дома им, на които двамата позират заедно с всичките им кучета, прибрани от улицата или приютите, а в ръцете си държат торта с надпис "Честит рожден ден, Уили". Това можем само да предположим, че е негов личен прякор или дори шега, които двамата споделят.
"Честит рожден ден на човека с най-голямото сърце! Благодарение на теб хиляди изоставени души знаят какво е любов, грижа и сигурност. Ти не просто помагаш - ти променяш животи. Гордея се, че вървя до теб и виждам как добротата ти осветява света!", написа Валерия за милионера Ваньо, с когото са заедно от приблизително началото на годината, края на предходната.
Десетки фенове се присъединиха към Валерия в пожеланията, но не отсъстваха и купища коментари подиграващи се на голямата разлика във възрастта на двойката и предполагаемо нечистите мотиви на риалити героинята да е с бизнесмена.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ухх
12:33 09.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Въпрос
12:41 09.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хорейшио
Коментиран от #9
12:43 09.10.2025
7 ЧРД
12:43 09.10.2025
8 Що така
12:45 09.10.2025
9 Зевс
До коментар #6 от "Хорейшио":Комунистическото отроче Ваньо си пада по мъжките ласки, не го мисли :)
12:45 09.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.