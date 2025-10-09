Новини
Любопитно »
Победителката от "Ергенът" Валерия се обясни в любов на богатото си гадже (СНИМКИ)

Победителката от "Ергенът" Валерия се обясни в любов на богатото си гадже (СНИМКИ)

9 Октомври, 2025 12:31 781 10

  • ергенът-
  • валерия георгиева-
  • ваньо алексиев-
  • гадже-
  • рожден ден-
  • милионер

Спасителката на кучета благодари на Ваньо Алексиев за подкрепата му към каузата ѝ

Победителката от "Ергенът" Валерия се обясни в любов на богатото си гадже (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Моделът и победителка във втория сезон на "Ергенът" Валерия публикува прочувствено пожелание в профила си в социалните мрежи и дръпна завесата на личния си живот. Тя поздрави гаджето си Ваньо Алексиев за рождения му ден с кадри от празника му, както и лично послание.

Красавицата сподели общи снимки от дома им, на които двамата позират заедно с всичките им кучета, прибрани от улицата или приютите, а в ръцете си държат торта с надпис "Честит рожден ден, Уили". Това можем само да предположим, че е негов личен прякор или дори шега, които двамата споделят.

"Честит рожден ден на човека с най-голямото сърце! Благодарение на теб хиляди изоставени души знаят какво е любов, грижа и сигурност. Ти не просто помагаш - ти променяш животи. Гордея се, че вървя до теб и виждам как добротата ти осветява света!", написа Валерия за милионера Ваньо, с когото са заедно от приблизително началото на годината, края на предходната.

Десетки фенове се присъединиха към Валерия в пожеланията, но не отсъстваха и купища коментари подиграващи се на голямата разлика във възрастта на двойката и предполагаемо нечистите мотиви на риалити героинята да е с бизнесмена.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ухх

    4 0 Отговор
    Тоя остригания как ще го перна

    12:33 09.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Въпрос

    1 0 Отговор
    Бременна ли е? Заформила е коремче.

    12:41 09.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хорейшио

    5 0 Отговор
    Години усилия да градиш име в бизнеса, да хвърлиш десетки милиони за скъп имот, да се подложиш на мъчителни козметични операции и процедури и накрая да живееш с една евтина па.авра и десетки помиярчета събрани от улицата. Те това не го разбирам

    Коментиран от #9

    12:43 09.10.2025

  • 7 ЧРД

    0 1 Отговор
    Дай боже на всеки мъж на неговата възраст такава прекрасна жена!

    12:43 09.10.2025

  • 8 Що така

    1 0 Отговор
    Ваньо малко е глътнал бастуна.

    12:45 09.10.2025

  • 9 Зевс

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хорейшио":

    Комунистическото отроче Ваньо си пада по мъжките ласки, не го мисли :)

    12:45 09.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.