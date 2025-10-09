Победителката от "Ергенът" Валерия се обясни в любов на богатото си гадже (СНИМКИ)

Моделът и победителка във втория сезон на "Ергенът" Валерия публикува прочувствено пожелание в профила си в социалните мрежи и дръпна завесата на личния си живот. Тя поздрави гаджето си Ваньо Алексиев за рождения му ден с кадри от празника му, както и лично послание.

Красавицата сподели общи снимки от дома им, на които двамата позират заедно с всичките им кучета, прибрани от улицата или приютите, а в ръцете си държат торта с надпис "Честит рожден ден, Уили". Това можем само да предположим, че е негов личен прякор или дори шега, които двамата споделят.

"Честит рожден ден на човека с най-голямото сърце! Благодарение на теб хиляди изоставени души знаят какво е любов, грижа и сигурност. Ти не просто помагаш - ти променяш животи. Гордея се, че вървя до теб и виждам как добротата ти осветява света!", написа Валерия за милионера Ваньо, с когото са заедно от приблизително началото на годината, края на предходната.

Десетки фенове се присъединиха към Валерия в пожеланията, но не отсъстваха и купища коментари подиграващи се на голямата разлика във възрастта на двойката и предполагаемо нечистите мотиви на риалити героинята да е с бизнесмена.