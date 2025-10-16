Победителката от "Ергенът" Валерия е бременна? (СНИМКИ)

Победителката на втория сезон на "Ергенът" Валерия Георгиева е бременна от по-възрастното си гадже Ваньо Алексиев, или поне това гласи упорит слух, който се носи в светските среди. Риалити героинята е в шестия месец, твърдят запознати източници, според които природозащитничката ще пази добрата новина в тайна до момента на раждането.
Валерия, която е изключително суеверна на тази тема, крие коремчето в социалните мрежи или пуска стари снимки преди забременяването. На един от последните фотоси обаче не е успяла да прикрие добре издайническите следи и промяната във формата ѝ бе забелязана от последователите ѝ.
"Момче или момиче ще е“, "Бременна ли си“, питат любопитни фенове, но Валерия отговаря всеки път многозначително: "Кръстница ли искаш да ставаш“, "И ако съм бременна, това с какво ще промени живота ти“, с което само затвърждава съмненията.
Бившата на Ергена Евгени Генчев е във връзка с 62-годишния мултимилионер от близо 2 години, като в началото на 2025-а двамата се сгодиха. Свързва ги общата безвъзмездна любов към животните и най-вече – към кучетата. В дома си Ваньо Алексиев отглежда близо 10 четириноги заедно с тези, които са спасени от годеницата му.
Мултимилионерът и Валерия живеят в огромния му палат в кв. Бистрица, оценен на над 10 милиона евро. Алексиев разполага с частен самолет, с който често прави изненади на любимата си, а пътешествията им до луксозни дестинации в Европа са ежедневие.
Очаква се бебето да се роди догодина през януари. Ваньо има още едно дете от предишна връзка, пише Intrigi.bg.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И да е бременна,
12:33 16.10.2025
2 Хи хи хи
12:34 16.10.2025
3 Но не
Коментиран от #5
12:40 16.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 таксиджия 🚖
До коментар #3 от "Но не":Ти да не мислиш, че тая пъпчасала кучелюбка е много оборотна!? Със психически отклонения.
12:44 16.10.2025
6 Ботокс деди
12:45 16.10.2025
7 колю надървения
12:55 16.10.2025
8 шири
12:55 16.10.2025