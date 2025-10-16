Новини
Победителката от "Ергенът" Валерия е бременна? (СНИМКИ)

16 Октомври, 2025 12:31 699 8

Снимки на риалити героинята разпалиха слуховете, че е бременна от бизнесмена Ваньо Алексиев

Победителката от "Ергенът" Валерия е бременна? (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Победителката на втория сезон на "Ергенът" Валерия Георгиева е бременна от по-възрастното си гадже Ваньо Алексиев, или поне това гласи упорит слух, който се носи в светските среди. Риалити героинята е в шестия месец, твърдят запознати източници, според които природозащитничката ще пази добрата новина в тайна до момента на раждането.

Валерия, която е изключително суеверна на тази тема, крие коремчето в социалните мрежи или пуска стари снимки преди забременяването. На един от последните фотоси обаче не е успяла да прикрие добре издайническите следи и промяната във формата ѝ бе забелязана от последователите ѝ.

Победителката от "Ергенът" Валерия е бременна? (СНИМКИ)

"Момче или момиче ще е“, "Бременна ли си“, питат любопитни фенове, но Валерия отговаря всеки път многозначително: "Кръстница ли искаш да ставаш“, "И ако съм бременна, това с какво ще промени живота ти“, с което само затвърждава съмненията.

Бившата на Ергена Евгени Генчев е във връзка с 62-годишния мултимилионер от близо 2 години, като в началото на 2025-а двамата се сгодиха. Свързва ги общата безвъзмездна любов към животните и най-вече – към кучетата. В дома си Ваньо Алексиев отглежда близо 10 четириноги заедно с тези, които са спасени от годеницата му.

Мултимилионерът и Валерия живеят в огромния му палат в кв. Бистрица, оценен на над 10 милиона евро. Алексиев разполага с частен самолет, с който често прави изненади на любимата си, а пътешествията им до луксозни дестинации в Европа са ежедневие.

Очаква се бебето да се роди догодина през януари. Ваньо има още едно дете от предишна връзка, пише Intrigi.bg.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И да е бременна,

    5 0 Отговор
    Най-много да роди някое куче!

    12:33 16.10.2025

  • 2 Хи хи хи

    4 0 Отговор
    А,такааа. Кой спи без гащи е така!🤣

    12:34 16.10.2025

  • 3 Но не

    1 2 Отговор
    знае от кого

    Коментиран от #5

    12:40 16.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 таксиджия 🚖

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Но не":

    Ти да не мислиш, че тая пъпчасала кучелюбка е много оборотна!? Със психически отклонения.

    12:44 16.10.2025

  • 6 Ботокс деди

    1 2 Отговор
    Глупости, чичито, който я ползва за параван не прави кекс с жени, за това се раздели с предишната

    12:45 16.10.2025

  • 7 колю надървения

    0 0 Отговор
    браво, тарикат кутка ще върже скелета

    12:55 16.10.2025

  • 8 шири

    0 0 Отговор
    Ура,другари! И да живей!

    12:55 16.10.2025