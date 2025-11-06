Милионерът Ваньо Алексиев купи земя за кучетата на Валерия

Победителката от втория сезон на „Ергенът“ Валерия показа, че при нея любовта не се измерва в карати, а в спасени кучешки животи. Нейният любим Ваньо Алексиев ѝ е купил още няколко декара земя, за да разширят двора, в който тичат техните кучета, пише Хот Арена.
„Бащата на нашите „помияри“ купи още няколко декара земя, за да разширим двора, че този им омръзна“, обяви дългокраката брюнетка, сама наричайки домашните си любимци „помияри“. Валерия осмива недоброжелателите, които съскат срещу каузата ѝ и се изказват грубо за четириногите.
„Кученцата ни чакат дворът да стане готов, за да тичат свободно и да се радват“, написа Валерия в социалните мрежи, придружено от кадри с любимците си. С типичния си саркастичен стил красавицата добави: „Скоро девет кученца, прибрани от улицата, ще се ширят в голям двор, докато Ганьо от панелката ме псува защо помагаме на животните.“ Новите декари ще се превърнат в истински рай за четириногите - зона за свободна игра, зелени площи и специално място за отмора на по-възрастните кучета.
В медийните среди се тръби за впечатляващия палат на любовта, в който живее двойката -двуетажен дом, градина от над 20 декара, басейн с подгряване и повече от 1000 дървета. Но за Валерия и Ваньо това не е просто лукс, а мисия. Двамата се обединяват около мисълта за животните. „Искам не просто да спася живот, искам да му дам дом, свобода, усещане“, споделя Валерия и за целта всеки ден публикува снимки и видеа, свързани с кучетата, които не спира да спасява.
Половинката ѝ, Ваньо Алексиев, е човекът, когото тя нарича с усмивка „бащата на нашите животни“. Не само финансира каузата ѝ, но и лично участва в избора на място и организацията на терена. Любовта им се разпали в началото на 2025 г. и оттогава двамата са неразделни. „Честит рожден ден на човека с най-голямото сърце. Благодарение на теб хиляди изоставени души знаят какво е любов, грижа и сигурност“, написа Валерия в емоционален пост по повод празника на половинката си.
