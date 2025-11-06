Новини
Милионерът Ваньо Алексиев купи земя за кучетата на Валерия

Милионерът Ваньо Алексиев купи земя за кучетата на Валерия

6 Ноември, 2025 15:59 2 060 19

Двойката споделя любов към бездомните животни

Милионерът Ваньо Алексиев купи земя за кучетата на Валерия - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Победителката от втория сезон на „Ергенът“ Валерия показа, че при нея любовта не се измерва в карати, а в спасени кучешки животи. Нейният любим Ваньо Алексиев ѝ е купил още няколко декара земя, за да разширят двора, в който тичат техните кучета, пише Хот Арена.

Бащата на нашите „помияри“ купи още няколко декара земя, за да разширим двора, че този им омръзна“, обяви дългокраката брюнетка, сама наричайки домашните си любимци „помияри“. Валерия осмива недоброжелателите, които съскат срещу каузата ѝ и се изказват грубо за четириногите.

„Кученцата ни чакат дворът да стане готов, за да тичат свободно и да се радват“, написа Валерия в социалните мрежи, придружено от кадри с любимците си. С типичния си саркастичен стил красавицата добави: „Скоро девет кученца, прибрани от улицата, ще се ширят в голям двор, докато Ганьо от панелката ме псува защо помагаме на животните.“ Новите декари ще се превърнат в истински рай за четириногите - зона за свободна игра, зелени площи и специално място за отмора на по-възрастните кучета.

В медийните среди се тръби за впечатляващия палат на любовта, в който живее двойката -двуетажен дом, градина от над 20 декара, басейн с подгряване и повече от 1000 дървета. Но за Валерия и Ваньо това не е просто лукс, а мисия. Двамата се обединяват около мисълта за животните. „Искам не просто да спася живот, искам да му дам дом, свобода, усещане“, споделя Валерия и за целта всеки ден публикува снимки и видеа, свързани с кучетата, които не спира да спасява.

Половинката ѝ, Ваньо Алексиев, е човекът, когото тя нарича с усмивка „бащата на нашите животни“. Не само финансира каузата ѝ, но и лично участва в избора на място и организацията на терена. Любовта им се разпали в началото на 2025 г. и оттогава двамата са неразделни. „Честит рожден ден на човека с най-голямото сърце. Благодарение на теб хиляди изоставени души знаят какво е любов, грижа и сигурност“, написа Валерия в емоционален пост по повод празника на половинката си.


  • 1 муцунка

    19 1 Отговор
    Вафла не й ли е купил?

    15:59 06.11.2025

  • 2 Делю Хайдутин

    17 1 Отговор
    Кучета го яли

    16:00 06.11.2025

  • 3 ПиПи

    20 2 Отговор
    Само кучета в тая територия!

    16:00 06.11.2025

  • 4 Тишина

    29 1 Отговор
    Господ ѝ дал от всичко, само едно забравил...

    16:02 06.11.2025

  • 5 Получих

    28 1 Отговор
    Гозове от тази новина

    Инфантилна кифла се прави на острумна

    16:02 06.11.2025

  • 6 Хахаха

    26 1 Отговор
    Тя ли него изтъпи или той - нея? Или пък - тъпи са се събрали!

    Коментиран от #8

    16:03 06.11.2025

  • 7 Помагат

    18 1 Отговор
    Каквото и да е важното е, че помагат на безпородни животинки, до нас живее един известен, който е превърнал двора си в Марков кучкарник, а той по мияр

    16:08 06.11.2025

  • 8 Задрямал под кайсията

    25 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хахаха":

    Мисълта на мъжа е двуетажна. Когато е на горният етаж, всичко е нормално, но ако се заседи на долния, се получават ей такива аномалии.

    Коментиран от #12

    16:09 06.11.2025

  • 9 Сила

    28 0 Отговор
    Егати пластмасовия " пич " .... ако не го кремират , след хиляда години археолозите ще го изкопаят в същия вид !!!? Тоя верно е като кукла Кен !!!

    16:09 06.11.2025

  • 10 да ти кажа

    7 1 Отговор
    Тази е арна, ама е с голямо ремарки и не си струва!

    16:13 06.11.2025

  • 11 Мучо

    10 0 Отговор
    Няма да мога да заспя тази вечер от новината
    .

    16:14 06.11.2025

  • 12 Хахаха

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Задрямал под кайсията":

    Кажи истината спокойно ! Мисълта на мъжете е само долноетажна , горният етаж е кратка програмка която отговаря за пиенето и спането !

    16:14 06.11.2025

  • 13 Хм Хм

    15 0 Отговор
    Ваньо като се наиграе ще стане тъжно за много кучета, а една мома ще е принудена да отиде в панелка.
    Е вярно, вече ще е по-опитна и по-малко ще приказва (дали?).

    16:14 06.11.2025

  • 14 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    20 0 Отговор
    С тези гащета милионерчето прилича на педдро...

    Коментиран от #16

    16:15 06.11.2025

  • 15 Дика

    9 1 Отговор
    А стипендии за университет на помиярите Ваньо ще отпусне ли?

    16:16 06.11.2025

  • 16 Сила

    13 0 Отговор

    До коментар #14 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Не само прилича , не само ....виждал ли си "охраната" му , какви младежи си подбира да го" пазят " ...??!

    Коментиран от #18

    16:18 06.11.2025

  • 17 Край

    9 0 Отговор
    Изроди се народа. Ни е да немаш пари ни да имаш.

    16:23 06.11.2025

  • 18 Педро

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сила":

    Наш ваньо е от правилния бряг на реката и ние сме много горди с него

    16:43 06.11.2025

  • 19 Ганьо от панелката

    1 0 Отговор
    Не зная защо ми приписвате такава злоба; аз съм доволен, че Ваньо не е оставил момата и деветте кучета на улиците, където ги е намерил.

    17:08 06.11.2025